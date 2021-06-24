Times: «мы были в украинских водах» — Лондон заявил, что продолжит направлять корабли к берегам Крыма

Глава Минобороны Великобритании пообещал, что кораблям Королевского флота не будут чинить препятствий при проходе у берегов Крыма, сообщает The Times. Другие источники в Минобороны также подтвердили газете, что корабли британского флота намерены и впредь выбирать маршруты вблизи берегов Крыма, независимо от реакции России.

Министр обороны Бен Уоллес заверил The Times, что «Королевский военно-морской флот всегда будет соблюдать международное морское право и его мирному проходу не будут чинить препятствий». Как напоминает газета, ранее Россия заявила о том, что она обстреляла эсминец HMS Defender, когда он шёл в Чёрном море у берегов Крыма.

Министерство обороны России обвинило военный корабль в том, что он вошёл в территориальные воды России, и заявило, что открыло огонь с пограничного сторожевого корабля, прежде чем сбросить четыре авиабомбы вблизи судна.

Великобритания опровергла сообщение Москвы об инциденте. «В направлении HMS Defender не производилось никаких выстрелов и мы не признаём утверждения, что на его пути были сброшены бомбы», — говорится в заявлении ведомства. По словам высокопоставленных чиновников, Россия заранее заявляла, что проводит «артиллерийские учения» в окрестностях.

Очевидцы на военном корабле сообщили, что более 20 российских самолётов сопровождали судно на высоте около 500 футов во время его путешествия из Одессы в Грузию, при этом за ними следовало два судна береговой охраны, используемых российской разведкой.

Инцидент произошёл у мыса Фиолент. Эксперты предположили, что эсминец проплыл в пределах десяти морских миль от побережья Крыма — региона, который Россия считает суверенной территорией.

Когда британское судно отказалось подчиниться и уйти, по утверждениям Москвы, с соседнего судна была произведена серия предупредительных выстрелов. Кремль заявил, что самолёт также сбросил бомбы рядом с британским кораблём в попытке заставить его изменить курс.

Прошлой ночью появилась непроверенная запись обмена сообщениями, опубликованная в российских социальных сетях, демонстрирующая, как российский корабль, предположительно базирующийся в Севастополе, делал неоднократные предупреждения британскому.

Тем временем, источник The Times в Министерстве обороны Великобритании сообщил, что обстрел произошёл «в трех милях позади HMS Defender». «Что бы ни было выпущено, это не было направлено на наш корабль. Мы были в украинских водах, что нам разрешено», — подчеркнул он.

Британское правительство, в свою очередь, заявило, что эсминец ВМС Великобритании шёл «самым прямым и международно признанным маршрутом» между Украиной и Грузией. Как напоминает газета, Великобритания не признаёт суверенитет России над Крымом, который по международному праву считается принадлежащим Украине.

«Мы всегда опасались, проходя через Чёрное море, что Россия заявит, что мы проходим через их воды», — признался газете один из источников в британском Министерстве обороны. Другой источник заметил, что в ведомстве «нисколько не удивлены» тем, что Россия «стремится спровоцировать международный инцидент».

HMS Defender прибыл в Одессу с экипажем из 190 человек в пятницу. В понедельник там состоялась церемония подписания соглашения, в соответствии с которым Великобритания поможет Украине создать свой военно-морской флот. Эсминец сопровождал фрегат HNLMS Evertsen ВМС Нидерландов.

Как напоминает издание, в октябре прошлого года также Москва заявляла, что «прогнала» ещё один военный корабль Королевского флота из Черного моря. В этом случае Министерство обороны Великобритании также отрицало, что какой-либо инцидент имел место.

Черноморская «конфронтация» также произошла через несколько часов после того, как глава генерального штаба российской армии Валерий Герасимов предупредил Великобританию и США о «провокационном» присутствии их военных кораблей вблизи границ России. Он также сослался на предполагаемый инцидент в октябре, обвинив эсминец HMS Dragon в нарушении территориальных вод России у берегов Крыма.

Россия вчера направила официальную повестку послу и военному атташе Великобритании, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «в Лондоне утратили манеры». В то же время источник газеты в британской армии заявил: «Мы выбрали этот маршрут и можем выбрать его снова».

По словам издания, морские законы допускают мирный проход военных кораблей через территориальное море прибрежного государства. Однако в некоторых регионах мира «мирные» заходы могут спровоцировать ответные меры.

Чёрное море стало проблемой для военных кораблей НАТО из-за «сверхчувствительности Москвы к отказу Запада признать присоединение Крыма и продолжающимся российским военным действиям на востоке Украины». Тем не менее Чёрное море является «важнейшим перекрёстком между Европой, Азией и Ближним Востоком», отмечает газета. Три из шести черноморских стран — Турция, Румыния и Болгария — являются членами НАТО, а военно-морские учения блока в Чёрном море всегда находятся под пристальным наблюдением России.

Концепция безопасного прохода закреплена в Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву при условии отсутствия нарушения статьи 19, в которой говорится об угрожающей деятельности в пределах 12 морских миль от берега.

Российские военные корабли, а также военно-морские силы НАТО «играют в одну и ту же игру», используя своё право на транзит через международные воды, иногда приближаясь к законным границам, чтобы проверить реакцию, подчёркивает The Times.