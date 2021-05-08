DE: противодействие «российской агрессии» — Великобритания направит в Балтийское море десантный корабль

Королевский военно-морской флот Великобритании направит в Балтийское море группу реагирования Littoral Response Group в составе более тысячи моряков и флагманского десантного корабля HMS Albion, передаёт Daily Express. Как отмечает издание, операция призвана «успокоить союзников и сдержать потенциальных противников», в том числе Россию, «агрессия» которой на Балтике растёт.

Королевский военно-морской флот объявил о том, что направит десантный корабль и более тысячи моряков в трёхмесячную командировку в Северную Атлантику и Балтийское море в рамках «начала новой эры операций британских коммандос», сообщает Daily Express.

Миссия станет первой операцией, которую возглавит группа реагирования Littoral Response Group. О создании группы было объявлено в рамках «Комплексного обзора безопасности, обороны, развития и внешней политики» королевства, излагающего основные цели государственной политики в области национальной безопасности и международной политики до 2025 года.

По словам командующего десантного корабля HMS Albion капитана Саймона Келли, подобные преобразования, на которые было выделено £200 млн, помогут «более сложные, настойчивые и смертоносные силы коммандос».

Группа реагирования состоит из более тысячи моряков, флагманского десантного корабля HMS Albion, десантного корабля-дока RFA Mounts Bay, фрегата HMS Lancaster и многоцелевых военных вертолётов Wildcat. В рамках миссии будут отработаны мероприятия по противовоздушной и противолодочной обороне, а также пресечению действий противников на море и противоминной деятельности.

Как отмечает Daily Express, операция призвана «успокоить союзников и сдержать потенциальных противников». Так, в последние несколько месяцев Балтийский регион и Чёрное море стали объектами усиления «агрессии» России, учитывая российские военные учения на суше и на море. В частности, напоминает издание, ранее Россия провела серию учений в Чёрном море, а также разместила тысячи военнослужащих близ границы с Украиной.

Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев Littoral Response Group примет участие в учениях под руководством США в Норвегии, а также в крупномасштабных военно-морских манёврах НАТО BALTOPS на Балтике.