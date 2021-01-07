WT: США намерены оспорить арктическое господство России миссиями в «тихоокеанском стиле»

Вашингтон надеется укрепиться в Арктике, чтобы помешать Москве взять под контроль судоходные маршруты региона. По словам министра ВМС США Кеннета Брейтуэйта, американский флот может начать операции по «свободе судоходства» вблизи арктического побережья России, подобные тем, что он уже осуществляет в Южно-Китайском море, передаёт The Washington Times.

ВМС США рассчитывают занять более жёсткую позицию в Арктике, чтобы «дать отпор Москве». На этой неделе высокопоставленные представители Пентагона заявили, что американский флот может начать операции по «свободе судоходства» вблизи арктического побережья России, передаёт The Washington Times.

По словам издания, такие операции напоминали бы учения ВМС в Южно-Китайском море, где американские корабли регулярно «оспаривают растущие территориальные претензии» Пекина. В Вашингтоне считают, что аналогичные передвижения могут потребоваться в Арктике, поскольку Россия пытается «захватить стратегически важные морские пути, сделав их своими собственными».

Таяние льдов в Арктике открыло новые ценные коммерческие маршруты, а также предоставило большие экономические и геополитические возможности для России. Ведь она может похвастать впечатляющим флотом ледоколов и других средств, способных работать в холодных водах, обращает внимание The Washington Times.

По мнению издания, уже существуют признаки того, что Москва будет использовать своё стратегическое преимущество, чтобы заявить права на арктическую территорию или «ограничить доступ других стран к морским путям». При этом российская армия увеличивает присутствие в регионе, в том числе с помощью баз у северного побережья.

Однако в Пентагоне заявляют, что у США есть методы для обеспечения международного доступа в регион. Среди них навигационные миссии в «тихоокеанском стиле, которые будут простираться до российского порога в Арктике».

«Это примерно та же ситуация, что и в Южно-Китайском море, где мы наблюдаем за свободой судоходства и возможностью действовать в международных водах. Соединённые Штаты заявляют о своём праве на эту активность», — сказал в недавнем интервью министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт.

«Понадобится попасть в Баренцево [море], а затем идти вокруг него и подниматься к Кольскому полуострову, чтобы мы смогли более активно присутствовать в этой части мира. И повторюсь, когда открывающиеся морские пути в северном проходе станут судоходными, ВМС США намерены гарантировать существование свободы навигации для наших партнёров», — добавил он.

Комментарии Брейтуэйта совпали с выходом нового крупного отчёта ВМС США об арктической стратегии XXI века. В нём делается вывод о том, что флот должен «оценить и модернизировать существующие и будущие силы, чтобы обеспечить пилотируемое и беспилотное оперативное присутствие и варианты патрулирования в холодную погоду и в арктических водах, где сокращается ледяной покров».

В прошлом году впервые со времен холодной войны ВМС США и Великобритании прошли через ледяное Баренцево море. Эти манёвры дают представление о том, что ждет арктический регион в будущем, считает The Washington Times.