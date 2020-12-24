Daily Mail: «слоновья прогулка» американских истребителей в небе Аляски стала сигналом России

30 истребителей F-35A Lightning II и F-16 Fighting Falcon выполнили «слоновью прогулку» в ходе американских учений на Аляске, пишет Daily Mail. Как отметили в ВВС США, манёвры позволили проверить возможности быстрого реагирования, а также стали демонстрацией силы в Арктическом регионе.

Военно-воздушные силы США провели учения на военной базе Эйлсон на Аляске, недалеко от Полярного круга, в качестве демонстрации американской военной мощи, передаёт Daily Mail.

В учениях приняли участие 18 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II и 12 истребителей четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon 354-го и 168-го авиаполков Национальной гвардии. Их сопровождали два самолёта-заправщика KC-135 Stratotankers.

В ходе манёвров эскадрилья выполнила «слоновью прогулку» — упражнение, при котором самолёты движутся в тесном построении, необходимом для совершения реальных боевых вылетов. Таким образом ВВС США проверили, как быстро истребители могут подняться в небо.

По словам командующего 354-м авиаполком ВВС США полковника Дэвида Скалики, учения призваны стать не только тренировкой американских возможностей быстрого реагирования, но ещё и демонстрацией силы в Арктическом регионе. Полковник указал на то, что всё это удалось осуществить, «несмотря на коронавирус, экстремальные условия и один из самых коротких дней в году».

Как отмечает Daily Mail, подобные демонстрации военной мощи США осуществляются всё чаще и являются сигналом для таких стран, как Россия и Китай. Так, учения истребителей прошли, после того как во вторник российские и китайские стратегические бомбардировщики совершили совместный полёт с целью патрулирования над западным побережьем Тихого океана. Кроме того, в начале декабря на базе российских ВКС в Анадыре были размещены истребители МиГ-31.

Сенатор США от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что Арктика станет следующей ареной соревнования между военными державами. И по словам политика, Россия создала в регионе намного больше военной инфраструктуры, нежели США.

«Без дальнейших инвестиций в наши полярные возможности влияние наших противников будет расти. И, если это произойдёт, мы рискуем лишиться способности защищать американские торговые суда, обеспечивать соблюдение международного права и устранять угрозы нашей национальной безопасности», — предупредил Салливан в интервью порталу Alaska Public.