Le Point: Арктика до сих пор остаётся почти что монополией России

Несмотря на многочисленные учения, которые НАТО и их союзники проводят в арктическом регионе, Арктика остаётся почти что монополией России. Как пишет Le Point, Москва может обеспечить судоходство по всему региону благодаря парку ледоколов, кроме того, планируется создание арктической плавучей научной платформы. Всё это поможет России обеспечить оборону региона, который она «считает своим балконом», как говорят в российском Минобороны.

В 2019 году в разгар военных учений Arctic Challenge сотни единиц воздушной техники членов и партнёров НАТО отрабатывали массированные авиаудары в регионе. В 2018 году в Норвегии и Исландии прошли крупнейшие за десять лет учения НАТО Trident Juncture, в сценарии которых присутствовала и арктическая составляющая. Однако, как пишет Le Point, если не считать учений, развёрнутые в регионе силы невелики, и Арктика остаётся почти что монополией России.

Как отмечает издание, этому есть веская причина: экстремальные погодные условия становятся очень серьёзным препятствием, и одних денег недостаточно, чтобы по щелчку пальцев высадить там десантников или создать базу.

«Только Россия может действовать по всему периметру зоны: в настоящий момент она может развернуть силы в любой точке Арктики в течение 48—72 часов и намерена уменьшить это время до 24 часов к 2030 году», — говорит Микаа Меред из Парижского института политических исследований.

Он также подчёркивает исключительную боеготовность России.

«В некоторых регионах континентальной Сибири холоднее, чем на Северном полюсе, так что они привыкли. Если вы испытываете войска и технику в Сибири при -70 °С или даже -75 °С, то вы без проблем можете действовать при -30 °С или -40 °С на Северном полюсе», — считает эксперт.

Однако даже не это является главным козырем России. Она может обеспечить судоходство по всему региону благодаря 77 государственным и частным ледоколам, шесть из которых — атомные. К 2030 году в стране будет более 100 ледоколов, в том числе суда нового класса «Арктика», которые смогут прокладывать путь во льду толщиной до 3 м.

Ожидается и появление настоящих мастодонтов, вдвое более мощных ледоколов класса «Лидер», которые должны укрепить доминирующее положение страны. Параллельно с этим Кремль финансирует проект арктической плавучей научной платформы, которая может стать предвестником военного «хаба», разворачиваемого в море с небольшими затратами. Эти базы будут стоить в восемь раз дешевле ледокола и смогут принимать вертолёты. Всё это поможет России обеспечить оборону региона, который она «считает своим балконом», как говорят в российском Минобороны.

«Официально Россия опасается американских операций через полюс, но по факту именно у неё имеются там самые широкие возможности», — комментирует французский источник, напоминая, что «часть российского ядерного сдерживания размещена в арктической зоне». Это касается базы подводного флота в Мурманске, у границы с Норвегией и Финляндией.