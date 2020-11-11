Business Insider: попытка нагнать Россию — США отправили в Арктику последний действующий ледокол

На фоне всевозрастающей российской активности в Арктике Вашингтон посылает туда свой последний оставшийся на ходу ледокол «Полярная звезда». По словам представителей Береговой охраны США, судно должно «защитить морской суверенитет и безопасность стран в регионе», пишет Business Insider.

Соединённые Штаты проявляют всё больший интерес к Арктике. Но очевидный численный разрыв между американским и российским ледокольным флотом вызывает беспокойство в Вашингтоне. Особенно после того, как из строя вышел один из его двух действующих ледоколов, пишет Business Insider.

В середине августа из-за пожара на борту катера Береговой охраны США Healy («Хили») — средний ледокол, который в основном поддерживает научные исследования, — был вынужден прервать запланированное развёртывание в Арктике. После чего судну пришлось вернуться на базу в Сиэтл.

В результате у США остался только один действующий ледокол — 44-летний Polar Star («Полярная звезда»). Причём есть высокая вероятность, что и на этом корабле могут случиться поломки или возникнуть другие проблемы, обращает внимание издание.

Обычно «Полярная звезда» совершает ежегодный рейд, чтобы пополнить запасы на антарктической станции Мак-Мердо. Но в этом году миссию пришлось отменить из-за пандемии COVID-19. В конце октября Береговая охрана заявила, что в связи с выходом из строя «Хили», единственный оставшийся американский ледокол отправляется в Арктику «для защиты морского суверенитета и безопасности страны в регионе».

Впервые с 1994 года американский ледокол полярного класса следует в Арктику для выполнения ненаучной миссии. И это происходит в то время, как США пытаются восстановить свой ледокольный флот и дотянуться до региона, который становится доступнее благодаря изменению климата.

Через несколько дней после того, как Береговая охрана объявила об отправке «Полярной звезды» на север, президент России Владимир Путин отметил важность ледоколов в «амбициозных арктических планах» его правительства, подчёркивается в статье.

У России самая длинная в мире арктическая береговая линия, и она надеется активнее использовать близлежащий Северный морской путь, чтобы поддерживать грузовые перевозки и добычу природных ресурсов. В этой инициативе ледоколам отводится центральная роль.

«Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом. Занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий. И это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день, — заявил Путин на церемонии спуска нового ледокола в Санкт-Петербурге. — Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса».

В настоящий момент в распоряжении Москвы находится около 50 ледоколов. Новейший из них, по словам российских чиновников, является самым большим и мощным в мире, и за ним вскоре последуют другие.

В последние два десятилетия США отвлекались на другие вопросы и уделяли меньшее внимание Арктике. В то время как Россия, руководствуясь своими планами на регион, увеличивала инвестиции в ледоколы и ледостойкие суда, считает эксперт по стратегическим исследованиям в австралийском университете Дикина Элизабет Бьюкенен.

Береговая охрана США планирует построить ещё как минимум три тяжёлых ледокола и уже подписала контракт на начало проектирования и строительства первого из них. Его ввод в строй ожидается в 2024 году. Кроме того, прошедшим летом президент Дональд Трамп в своём меморандуме призвал создать «готовый, способный и доступный флот», который можно будет использовать полностью к 2029 году.

США не единственная страна, которая стремится увеличить количество кораблей для работы в ледяных водах Арктики. Канадский военно-морской флот недавно получил первый из шести морских патрульных кораблей, которые могут ломать лёд толщиной до ярда и позволяют службе проводить больше времени в регионе. Новое британское полярное исследовательское судно, предназначенное для работы во льдах толщиной до одного ярда, также недавно вышло на ходовые испытания.

Сейчас у Китая есть два действующих ледокола, один из которых недавно завершил свою первую арктическую экспедицию. Власти Поднебесной недвусмысленно заявили о своих притязаниях на Крайнем Севере, объявив себя «приарктической державой». США отвергли это самоназвание, но их опасения относительно конкуренции за регион и его ресурсы только усилились.

Между тем эксперты советуют политикам не уделять слишком много внимания ледоколам для обеспечения безопасности в Арктике. Более того, по мнению Бьюкенен, полезность судов этого типа снизится по мере сокращения ледового покрытия региона.

Напряжённость в Арктике невысока. Но американские власти по-прежнему обеспокоены военной, особенно российской, активностью в регионе и указывают на планы Москвы вооружить ледоколы как на признак более широкой тенденции.

Неопределённость в отношении будущих условий безопасности в Арктике означает, что Америке необходимо «играть вдолгую», рассуждает советница Береговой охраны Шеннон Дженкинс. По её словам, следующий ледокол службы, «скорее всего, не будет иметь вооружений», но он определённо получит необходимую мощность и возможности, чтобы США могли выполнить свои «правоохранительные и военные задачи» в регионе, заключает Business Insider.