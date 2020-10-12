Daily Mail: глава британских ВМС предупреждает — напористый Китай способен воспользоваться глобальным потеплением

Глава британских ВМС адмирал Тони Радакин предупредил о том, что «всё более напористый» Китай может воспользоваться глобальным потеплением и сокращением полярных ледяных шапок, чтобы обеспечить свои военно-морские силы новыми морскими путями, пишет Daily Mail.

«Изменение климата всех нас тревожит, но оно открывает новые морские торговые пути через Арктический регион, сокращая вдвое время на транзитные перевозки между Европой и Азией, — отметил Радакин, выступая на борту авианосца HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»). — И мы располагаемся на подступах к этим маршрутам. Но когда Китай направит свой растущий военный флот в Атлантику, каким путём он пойдёт: длинным или коротким?»

Он также напомнил, что «эти маршруты идут вдоль побережья возрождающейся России».

«И Россия сейчас в Атлантике — на нашем заднем дворе — действует активнее, чем последние более чем 30 лет», — указал Радакин.

Он отметил важность международных законов по свободной торговле, предупредив, что «есть те, кто может поставить под угрозу этот концепт».

«И именно поэтому Королевский флот постоянно несёт дежурство по всему миру. Для всех. Отстаивая эти свободы, защищая торговлю, обеспечивая соблюдение этих правил», — заявил глава ВМС Британии.

Адмирал Радакин также предупредил о том, что противники Соединённого Королевства угрожают подводным коммуникационным кабелям. При этом он отметил, что единственное место, где враги Британии всё ещё могут укрыться, — это «под водой».

Обрисовывая угрозу для подводных коммуникационных кабелей, он заявил, что по ним передаётся 97% данных со всего мира.

«Наши противники уже им угрожают. И именно поэтому правительство стремится развивать новые возможности для защиты этих кабелей, противостоя этой угрозе в интересах каждого», — подчеркнул адмирал.