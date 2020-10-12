Daily Mail: глава британских ВМС предупреждает — напористый Китай способен воспользоваться глобальным потеплением

Популярное
-
Guardian: из-за пандемии в Великобритании и во всём мире улучшилось качество воздуха Guardian
-
Paris Match: Грета Тунберг призывает американцев голосовать за Байдена Paris Match
-
Guardian: «сбываются наши худшие кошмары» — в США опасаются появления вооружённых сторонников Трампа на избирательных участках Guardian
-
Обозреватель Figaro: тирания соцсетей рождает на Западе собственных диссидентов Le Figaro
-
Stern: перед выборами в США американцы скупают оружие рекордными темпами Stern
-
Valeurs actuelles: мигранты-беспризорники превращают буржуазный Бордо в столицу холодного оружия Valeurs actuelles
-
Daily Mail: американский конгрессмен обвинил принца Гарри и его супругу во вмешательстве в президентские выборы Daily Mail
-
American Conservative: паранойя вокруг «сговора» Трампа и России опасна для внешней политики США American Conservative
INFOX.SG
-
Черчесов прокомментировал ничью сборной России с Турцией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением по поводу ничейного результата в матче Турцией в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
-
За сутки в Турции выявили 1502 новых случая коронавируса
В Турции за сутки выявили 1502 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
-
Шунин заявил, что не предъявлял претензии защитникам сборной России в матче с Турцией
Вратарь сборной России по футболу Антон Шунин высказался о ничьей в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
-
Учёные назвали срок жизни коронавируса на экранах смартфонов
Коронавирусная инфекция COVID-19 может жить на поверхности денежных купюр, металлических поручней и мобильных телефонов в течение месяца.
-
Антон Миранчук о ничьей со сборной Турции: дело только в реализации
Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук прокомментировал ничейный результат в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
-
Франция и Португалия разошлись миром в матче футбольной Лиги наций
Сборная Франции по футболу на своём поле сыграла вничью с Португалией в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
-
Сборная Венгрии одолела Сербию и сократила отставание от России до одного очка в Лиге наций
Сборная Венгрии по футболу обыграла Сербию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
-
Польша и Италия не забили друг другу в матче Лиги наций
Сборные Польши и Италии не забили ни одного мяча в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги наций.
-
Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций
Сборная России по футболу и команда Турции не выявили победителя в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
-
Жулин назвал бесспорной победу Трусовой на этапе Кубка России в Москве
Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.
-
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев инфицирования коронавирусом во всём мире превысило 37 млн.
-
Куман: Суарес мог остаться в «Барселоне» и доказать, что я был неправ, но решил уйти
Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход в мадридский футбольный клуб «Атлетико» нападающего Луиса Суареса.
-
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
В Москве за сутки умерли 34 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших в городе достигло 5629. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
-
Сборная Турции сравняла счёт в матче Лиги наций с Россией
Сборная Турции по футболу восстановила равенство в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой России.
-
Прокуратура начала проверку после убийства ребёнка в Подмосковье
Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве четырёхлетнего ребенка в городе Пушкино.
-
В «Уфе» заявили, что Рахимов был единственным кандидатом на пост главного тренера команды
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков заявил, что Рашид Рахимов был единственным кандидатом на пост главного тренера команды.
-
Обладатель Кубка Стэнли Василевский посетил футбольный матч Россия — Турция
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский посетил матч между сборными России и Турции в рамках футбольной Лиги наций.
-
Албон получил два штрафных балла за столкновение с Квятом на Гран-при Айфеля
Таиландский пилот Red Bull Александр Албон получил два штрафных балла в свою суперлицензию за столкновение с российским гонщиком Alpha Tauri Даниилом Квятом в гонке 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Айфеля.
-
Во Франции число случаев заболевания коронавирусом превысило 734 тысячи
Во Франции за прошедшие сутки выявили 16 101 случай коронавирусной инфекции, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 734 974.
-
Сборная России выигрывает у Турции после первого тайма матча Лиги наций
Сборная России по футболу обыгрывает Турцию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
-
СМИ: «Ливерпуль» и МЮ разработали проект реформы АПЛ
Футбольные клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» работают над проектом реформы проведения Английской премьер-лиги (АПЛ).
-
Двоим арестованным после встречи с Лукашенко изменили меру пресечения
Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что двоим арестованным представителям оппозиции Белоруссии после встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ изменили меру пресечения.
-
Антон Миранчук вывел сборную России вперёд в матче с Турцией
Сборная России по футболу открыла счёт в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
-
В Twitter сочли вводящим в заблуждение пост Трампа об иммунитете
Сообщение американского лидера Дональда Трампа об иммунитете к коронавирусной инфекции в соцсети Twitter пометили как вводящее в заблуждение.
-
Тарпищев назвал закономерной победу Надаля в финале «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
-
Хет-трик Холанда принёс сборной Норвегии по футболу разгромную победу над Румынией
Сборная Норвегии по футболу крупно обыграла Румынию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
-
Фигуристка Валиева высказалась о своём падении в произвольной программе на этапе КР
Камила Валиева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
-
Джонсон обсудил с Меркель торговые переговоры Британии с ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Лондон готов вернуться к торговле с Евросоюзом по правилам ВТО в случае провала торговых переговоров с Брюсселем.
-
Нидерланды сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной в Лиге наций
Сборная Нидерландов по футболу сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
-
Наблюдатели МПА СНГ оценили выборы президента Таджикистана
Группа международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ отметила высокий уровень организации выборов президента Таджикистана.
-
Гол Влашича помог Хорватии обыграть Швецию в Лиге наций
Сборная Хорватии по футболу одолела Швецию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
-
Сборная Англии по футболу одержала волевую победу над Бельгией в Лиге наций
Сборная Англии по футболу дома обыграла Бельгию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
-
В Москве произошло столкновение четырёх автомобилей
В Москве на Живописном мосту произошло столкновение четырёх автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс.
-
Фигуристы Павлюченко и Ходыкин победили в парном катании на этапе Кубка России
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
-
Число случаев коронавируса в Британии превысило 600 тысяч
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 603 716.
-
Появилось видео победной произвольной программы Трусовой на этапе Кубка России
Опубликовано видео произвольной программы Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
-
Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Турцией
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
-
За сутки 37 российских военных выздоровели после коронавируса
За прошедшие сутки 37 российских военных выздоровели после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.
-
Федерер поздравил Надаля с 20-й победой на турнирах Большого шлема
Швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на победу испанца Рафаэля Надаля над сербом Новаком Джоковичем в финале «Ролан Гаррос».
-
Меркель обсудила с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и обсудила с ним ситуацию в Карабахе.
-
Мещеряков рассказал о состоянии заболевших коронавирусом футболистов «Локомотива»
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал о состоянии заболевших коронавирусом игроков команды.
-
В Минске привлекли к ответственности порядка 3 тысяч участников протестов
В Минске с начала несанкционированных акций протеста привлечены к административной ответственности порядка 3 тыс. человек. Об этом в эфире СТВ заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин.
-
В Дагестане число госпитализированных с отравлением детей возросло до 54
Число детей, которых доставили в больницы Махачкалы с симптомами острой кишечной инфекции, возросло до 54. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана.
-
Фигуристка Трусова: хочу чисто кататься на каждом старте
Александра Трусова прокомментировала свою победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
-
Разработчик сообщил об испытаниях вакцины центра Чумакова от COVID-19
Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, идут успешно.
-
СМИ: Состояние Порошенко улучшилось
Состояние бывшего президента Украины, заболевшего коронавирусом, улучшилось.
-
Тарасова о Трусовой: она стала лучше вращаться, лучше едет
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
-
«Детройт» объявил о подписании контракта с хоккеистом Наместниковым
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» объявил о подписании контракта с российским форвардом Владиславом Наместниковым.
-
Специалисты провели забор воды и грунта после разлива топлива в Ангару
Специалисты провели три забора воды и шесть заборов грунта в районе разлива дизельного топлива в реку Ангару в Красноярском крае.
-
«Арсенал» объявил о переходе Панченко из «Тамбова»
Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил о трансфере форварда «Тамбова» Кирилла Панченко.