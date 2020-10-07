CNN пробрался в «логово льва» — в окрестности российской базы на Чёрном море

ВМС США забрались на «задний двор» русских — в Черноморский регион неподалёку от военной базы Москвы в Крыму, что, однако, зачастую заставляет российскую сторону идти на «небезопасные перехваты», передаёт CNN. По словам корреспондента канала Фредерика Пляйтгена, который находится на борту разведывательного самолёта США в Чёрном море, подобные акции нужны Вашингтону затем, чтобы послать соответствующий сигнал как друзьям Америки, так и её противникам.

ВМС США далеко забрались — и оказались в месте, которое русские считают своим задним двором. Мы находимся на борту разведывательного и противолодочного самолёта P-8 в Чёрном море. Это регион с высоким уровнем военного присутствия, и, как нам сообщили, российские истребители уже поднялись в воздух. Экипаж заметил, что к нему приближается один из этих самолётов. Это реактивный истребитель Су-27. Сначала кажется, что он выходит из зоны досягаемости, однако затем он внезапно пролетает в опасной близости от нас. Стычка происходит молниеносно. Мы следим за истребителем, в то время как он отдаляется от нас.

ДЭН ЛАУДОН, пилот ВМС США: Пилот, возможно, вёл себя непредсказуемо. Может, новичок или что-то в этом роде. Такие ситуации всегда могут заставить попотеть. Когда нас перехватывают, мы постоянно начеку.

Экипаж отслеживает несколько других российских самолётов поблизости.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Стычки с российскими военными самолётами вроде этой — нередкое происшествие для американского лётного персонала в таких местах, как Чёрное море. Более того, по словам американских военных, подобные инциденты происходят всё чаще, причём некоторые перехваты носят опасный характер.

В конце августа два российских перехватчика чуть не протаранили B-52. По мнению США, это был опасный перехват. Россия же заявила, что она действует в соответствии с международными нормами. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что поведение России становится всё более дерзким.

В 2017 году российские самолёты пронеслись над американским кораблём в Чёрном море, а всего лишь недавно в Сирии российская военная техника протаранила американский конвой.

Между тем, президент Трамп не стал публично критиковать Владимира Путина за череду недавних инцидентов с участием российских и американских сил, продолжая, однако, утверждать, что с Россией он обходится жёстко.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я действительно лажу с президентом Путиным, однако я обхожусь с Россией куда жёстче по сравнению с кем бы то ни было.

Подобные заявления, правда, похоже, Москве не слишком мешают. За последние несколько лет её присутствие в регионе только усилилось. P-8 летит прямо в логово льва — в район неподалёку от главного морского порта России на Чёрном море, Севастополя на Крымском полуострове. Экипаж самолёта засёк поблизости 10 российских единиц военной техники, включая эту подлодку проекта 877 «Палтус». Затем он проведал, как обстоят дела у американского эсминца Roosevelt, за которым также следил российский корабль.

РАДИОПЕРЕГОВОРЫ: Внимание, у вас контакт, надводное судно, похоже, боевое. Правый борт, идёт параллельным курсом в шести милях от вас. Приём.

ЭНТОНИ КАРУЛЛО, контр-адмирал ВМС США: По сути, это сигнал всем нашим потенциальным противникам. Это также сигнал нашим союзникам и партнёрам, что мы готовы их поддерживать и защищать свободу и процветание на всём европейском континенте.

Именно для этого и нужны миссии в таких сложных и спорных регионах, как Чёрное море, где Россия продолжает пытаться укрепить своё влияние.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 октября 2020 года.