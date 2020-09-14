«Они хотели, чтобы их засекли»: Forbes рассказал, что бомбардировщики США на самом деле делали в Чёрном море

Реальной причиной полётов стратегических бомбардировщиков США B-52 в Чёрном море неподалёку от российских границ заключалась в том, что они хотели, чтобы Москва их засекла, пишет Forbes. Как отмечает журнал, в рамках своей миссии НАТО хотело зарегистрировать сигналы российских РЛС и понять, насколько быстро операторы радаров и пилоты истребителей сумеют скоординировать свои действия.

Шесть бомбардировщиков В-52 ВВС США прошли над Арктикой 22 августа. Однако вскоре эти же бомбардировщики начали «замысловатый и опасный танец» с российскими средствами ПВО, пишет Forbes.

Кремлёвские чиновники утверждают, что их самые мощные радары засекли бомбардировщики США за сотни километров. «Однако вполне возможно, что Пентагон хотел, чтобы их засекли», — отмечает журнал.

С самого своего момента прибытия в Европу B-52 5-го бомбардировочного авиакрыла не сидели без дела. Вместе с истребителями НАТО они имитировали атаки на американский эсминец, а также играли роль противника в рамках масштабных военных игр альянса.

Однако, что важнее, эти бомбардировщики играли роль приманки в ходе двух разведывательных операций против российских войск. 28 августа и 4 сентября B-52 прощупывали российскую оборону в районе Чёрного моря. Когда на их перехват поднялись российские истребители, американские и британские самолёты-разведчики RC-135, следовавшие рядом с бомбардировщиками, занялись регистрацией электронных сигналов русских.

Данный вылет B-52, по-видимому, был разведывательной операцией НАТО. Тем не менее, если принять на веру версию Кремля, то суть событий заключается в том, насколько оперативно российские войска отреагировали на провокацию бомбардировщиков.

«Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия», — заявил по этому поводу глава ВКС России генерал Сергей Суровикин.

Между тем, самое интересное в заявлениях Кремля — так это то, что в них говорится о российской радиолокационной инфраструктуре. Перехваты 28 августа и 4 сентября начались после того, как российские радары дальнего радиуса действия обнаружили приближающиеся B-52.

«Обнаружение B-52H осуществлялось загоризонтной РЛС на максимальной дальности, что позволяло оперативно нацеливать истребители из состава дежурных по ПВО сил — Су-30СМ и Су-27 для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации», — отметил по этому поводу Суровикин.

На данный момент неясно, о каких именно загоризонтных радарах идёт речь, однако под это описание подходят два кандидата. Один из них — это мощная РЛС «Контейнер» в Ковылкино в 500 км к юго-востоку от Москвы. Кроме того, русские также располагают загоризонтным радаром «Подсолнух», один из которых, по некоторым данным, располагается неподалёку от Крыма.

Загоризонтные радары способны обнаруживать крупные и не малозаметные цели вроде B-52. Эти радары вряд ли смогут навестись на цель достаточно точно для пуска ракеты, однако они, по крайней мере, могут помочь направить в сторону бомбардировщика истребители, обладающие собственными радарами.

«Возможно, что российские радары дальнего радиуса действия и были настоящей целью миссии B-52. Не исключено, что экипажи RC-135 надеялись зарегистрировать сигналы находящихся на большом от них расстоянии РЛС и понять, насколько быстро и точно истребители смогут скоординировать свои действия с операторами радаров, — подытоживает Forbes. — Если это так, то хвастаться Кремлю нечем. Разумеется, российские загоризонтные радары сумели обнаружить B-52 — возможно, как раз потому, что американцы этого хотели».