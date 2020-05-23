BD: «демонстрация силы» — бомбардировщик США пролетел рядом с границами России и Китая

Американский бомбардировщик B-1B совершил полёт неподалёку от Камчатки, а также границ Китая и Японии в рамках новой стратегии Пентагона по неожиданному и оперативному развёртыванию ВВС, пишет Breaking Defense. Как отмечает портал, таким образом США смогли продемонстрировать свою силу региональным державам, а также повысить боеготовность своих лётчиков.

Примерно в то же самое время, когда Китай сообщил, что повышает расходы на оборону на 6,6% трекеры самолётов зафиксировали американский бомбардировщик B-1B, который совершил полёт неподалёку от Камчатки, а также Китая и Японии. Подобное нечастое событие может стать предвестником поведения США в рамках новой региональной стратегии Пентагона, которая включает в себя среди прочего концепцию «оперативного развертывания» бомбардировщиков, пишет Breaking Defense.

«Этот B-1 вылетел со своей базы, получил отличный опыт, а также показал, что способен совершить 29-часовой полёт в сверхоживлённом воздушном пространстве в районе Японии, где регулярно летают китайские и российские истребители», — отметила глава IRIS Independent Research Ребекка Грант.

«Китай, Россия и Северная Корея — все это заметили, — добавила она. — Этот полёт B-1 продемонстрировал, что бомбардировщики с высокоточным оружием на борту могут входить в это воздушное пространство в любое время. На мой взгляд, в будущем мы станем свидетелями большего количества таких динамичных операций, потому что они способствуют росту боеготовности экипажей, а также позволяют проводить демонстрации силы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Хотя рост оборонных расходов Китая на первый взгляд и впечатляет, 6,6% — это самый низкий показатель за последние 30 лет. Это говорит о том, насколько сильно эпидемия COVID-19 ударила по экономике КНР. Тем не менее в последнее время китайские истребители несколько раз перехватывали американские самолёты в регионе.

«Мы в курсе этих событий и симметрично отвечаем на подобную тактику Пекина, — сообщили по этому поводу в Белом доме. — Когда тихая дипломатия оказывается тщетной, Соединённые Штаты усиливают общественное давление на правительство КНР и предпринимают меры для защиты американских интересов».

Хотя ВВС США больше не развёртывают бомбардировщики на Гуаме на постоянной основе, в будущем они собираются задействовать их для выполнения задач в регионе. Подобные миссии должны отличаться «непредсказуемостью» с тем, чтобы продемонстрировать Китаю и России, что ВВС могут быстро отвечать на любые провокационные действия. При этом бомбардировщик с позывным Dodge01 совершил облёт Курильских островов, которые контролируются Москвой.

Подобная активность неподалёку или даже в пределах недружественного воздушного пространства призвана послать определённый сигнал, а также продемонстрировать присутствие и степень боеготовности. Например, российские самолёты довольно часто заходят в зону ПВО Аляски, где их так же часто перехватывают американские и канадские истребители.

Однако противники США или даже региональные союзники потенциально могут расценить такие миссии как провокационные. Тем не менее Марк Ганцингер из Ассоциации военнослужащих ВВС заявил по этому поводу следующее: «За последние несколько лет я неоднократно бывал в Польше, Эстонии и Финляндии, и ни один из наших союзников и друзей не выразил беспокойства по поводу подобной деятельности США в этом регионе. Совсем наоборот».

По мнению Breaking Defense, такие страны как Япония, Южная Корея, Вьетнам, Сингапур, Малайзия и Индонезия с этим согласны. Японии, по всей видимости, это особенно по душе, так как полёт проходил через «спорные» Курильские острова.