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112: B-52 над Чёрным морем отработал взаимодействие с союзниками США

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Американский стратегический бомбардировщик B-52 провёл совместную тренировку с самолётами ВВС Румынии, Грузии и Украины над акваторией Чёрного моря. Как сообщает «112 Украина», данные манёвры были направлены на интеграцию и взаимодействие США с европейскими союзниками и партнёрами.
112: B-52 над Чёрным морем отработал взаимодействие с союзниками США
Reuters

Американский стратегический бомбардировщик B-52H провёл совместную тренировку с самолётами ВВС Румынии, Грузии и Украины над акваторией Чёрного моря. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба командования ВВС США в Европе.

«Самолёт B-52 из 2-го бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы с базы ВВС США в Фэрфорде (Великобритания), недавно вернулся из полёта в Черноморском регионе, который был сосредоточен на обучении интеграции и взаимодействию с европейскими союзниками и партнёрами», — говорится в сообщении.
 
Полет, который длился около 12 часов, включал в себя совместную тренировку с Румынией, Украиной и Грузией. Данные манёвры были направлены на повышение глобальной стабильности и безопасности.
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источник
112 Украина Украина Европа
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