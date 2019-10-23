112: B-52 над Чёрным морем отработал взаимодействие с союзниками США

Американский стратегический бомбардировщик B-52 провёл совместную тренировку с самолётами ВВС Румынии, Грузии и Украины над акваторией Чёрного моря. Как сообщает «112 Украина», данные манёвры были направлены на интеграцию и взаимодействие США с европейскими союзниками и партнёрами.

Американский стратегический бомбардировщик B-52H провёл совместную тренировку с самолётами ВВС Румынии, Грузии и Украины над акваторией Чёрного моря. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба командования ВВС США в Европе.

«Самолёт B-52 из 2-го бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы с базы ВВС США в Фэрфорде (Великобритания), недавно вернулся из полёта в Черноморском регионе, который был сосредоточен на обучении интеграции и взаимодействию с европейскими союзниками и партнёрами», — говорится в сообщении.

Полет, который длился около 12 часов, включал в себя совместную тренировку с Румынией, Украиной и Грузией. Данные манёвры были направлены на повышение глобальной стабильности и безопасности.