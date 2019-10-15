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Корреспондент: в порт Одессы зашёл американский эсминец с плановым визитом

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В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Porter. Как пишет «Корреспондент», в пресс-службе Генштаба ВСУ заявили, что данный визит — «это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству».
Корреспондент: в порт Одессы зашёл американский эсминец с плановым визитом
Reuters
Американский ракетный эсминец Porter прибыл в Одессу. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Украины.
 
«13 октября, в 244 годовщину ВМС ВС США и накануне Дня защитника Украины, американский ракетный эсминец Porter прибыл в Одессу в рамках продолжения усиления патрулирования в напряжённом регионе Чёрного моря», — говорится в сообщении украинского Генштаба.
 
Отмечается, что это уже седьмой визит американского военного корабля в Чёрное море с начала 2019 года и второй — в Одессу.
 
«Посещение американским эсминцем Чёрного моря — это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству», — сказано в сообщении. 
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