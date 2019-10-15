Корреспондент: в порт Одессы зашёл американский эсминец с плановым визитом

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец Porter. Как пишет «Корреспондент», в пресс-службе Генштаба ВСУ заявили, что данный визит — «это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству».

Американский ракетный эсминец Porter прибыл в Одессу. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

«13 октября, в 244 годовщину ВМС ВС США и накануне Дня защитника Украины, американский ракетный эсминец Porter прибыл в Одессу в рамках продолжения усиления патрулирования в напряжённом регионе Чёрного моря», — говорится в сообщении украинского Генштаба.

Отмечается, что это уже седьмой визит американского военного корабля в Чёрное море с начала 2019 года и второй — в Одессу.

«Посещение американским эсминцем Чёрного моря — это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству», — сказано в сообщении.