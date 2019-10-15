Корреспондент: в порт Одессы зашёл американский эсминец с плановым визитом

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ORF: Киев сорвал мирный процесс по Донбассу — слишком велико сопротивление националистов ORF
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Польский политик: «щенкам» незачем дразнить «российского медведя» Polska Times
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На станции «Авиамоторная» БКЛ установят композицию «Летающие люди»
На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии Московского метрополитена установят композицию «Летающие люди».
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Следователи установили обстоятельства гибели двух полицейских в ЯНАО
Следователи установили обстоятельства гибели двух полицейских в Ноябрьске, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год. Согласно октябрьскому докладу World Economic Outlook (WEO), на этот раз он понижен на 0,1 п. п. — до 1,1%.
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МИД России призвал ООН и ОБСЕ дать оценку неонацистским акциям в Киеве
Россия призывает международные структуры дать оценку неонацистским акциям и побудить Украину противодействовать подобным тенденциям. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского МИД.
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Депутат Лебедев не считает слова Яремчука о сборной России унижением
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины по футболу Романа Яремчука, который после победы над Португалией высказался о сборной России.
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Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку
Глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку с занимаемой должности.
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В Ижевске проверяют сообщения о травмировании ребёнка в детском развлекательном центре
В Ижевске проверяют сообщения о травмировании малолетнего ребёнка в детском развлекательном центре, передаёт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.
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В Норвегии считают необходимым сохранять Турцию в НАТО
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в ходе совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции заявила о необходимости сохранить Турцию в НАТО.
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В Подмосковье изъяли более двух тонн наркотиков с начала года
В Московской области изъяли более двух тонн наркотиков с начала 2019 года, сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
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Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России
Эксперимент по выдаче электронных паспортов в России может начаться в Москве в марте 2020 года.
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AFP: Совбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии 16 октября
Совет Безопасности ООН в среду, 16 октября, обсудит военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатов.
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В УЕФА высказались о возможных санкциях в отношении Турции
Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Микеле Ува высказал мнение о возможном лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии и военных приветствий игроков турецкой сборной, вызвавших широкий резонанс.
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Эрмитаж запустил международный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
Эрмитаж объявил международный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Он продлится до 7 декабря, сообщает kp.ru.
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В Нижегородской области проводят проверку по факту массового отравления школьников
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту массового отравления школьников, сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Крыму эвакуировали туристов, заблудившихся в горах
В Крыму эвакуировали туристов, которые заблудились в горах.
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В Генпрокуратуре Белоруссии прокомментировали задержание Богачёвой
Задержанная в Минске россиянка Анна Богачёва освобождена, решается вопрос о прекращении процедуры её международного розыска на территории страны. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брылёв.
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Медведев поручил Минприроды и МЧС улучшить авиалесоохрану
Минприроды и МЧС проработают совместные предложения по увеличению эффективности авиалесоохраны, соответствующее поручение дал российский премьер-министр Дмитрий Медведев после просьбы министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, передаёт РИА Новости.
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Выставка «Сокровища музеев России» откроется 22 октября в Омске
Выставка «Сокровища музеев России» пройдёт с 22 октября по 17 ноября в омском музее имени Врубеля, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры.
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Эксперт оценил значение китайской инициативы «Один пояс — один путь» для ЕАЭС
Президент Вольного экономического общества России и Международного союза экономистов Сергей Бодрунов на Евразийском промышленном конгрессе «Интеграция» в Москве оценил значение китайской инициативы «Один пояс — один путь» для ЕАЭС. Об этом сообщает ФАН.
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Крым получит 4,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Экология» до 2024 года
Крым получит 4,3 млрд рублей в течение пяти лет на реализацию национального проекта «Экология», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Во Франции задержан объявленный в розыск экс-сотрудник ФСИН Щетинин
По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ГП.
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В ЕК назвали конструктивными переговоры по брекситу
Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева сообщила о конструктивном характере переговоров между Евросоюзом и Великобританией.
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Хинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов
Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
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«Росатом» будет сотрудничать с корпорацией по атомной энергии ОАЭ
Госкорпорация «Росатом» и корпорация по атомной энергии ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.
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Россиянка Богачёва сообщила, что находится на свободе
Россиянка Анна Богачёва, о задержании которой правоохранительными органами Белоруссии сообщалось ранее, в разговоре с посольством России в Белоруссии сообщила, что находится на свободе.
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«Международная неделя консерваторий» откроется 19 октября в Петербурге
Фестиваль «Международная неделя консерваторий» откроется 19 октября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
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Иванов оценил ситуацию с природными пожарами в России
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценил ситуацию с природными пожарами в России.
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Роспотребнадзор напомнил о важности частого мытья рук
Роспотребнадзор напомнил, что мыть руки нужно гораздо чаще, чем считают многие люди. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Пермский суд утвердил мировое соглашение между DJ Smash и экс-депутатом заксобрания
Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение между музыкантом Андреем Ширманом, более известным как DJ Smash, и бывшим депутатом регионального заксобрания Александром Телепневым. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
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Космонавт Рязанский оценил состояние современной космонавтики
Российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский в беседе с kp.ru оценил состояние современной космонавтики.
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Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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Освобождённая в Иране Юзик рассказала, что не ожидала помощи от МИД России
Освобождённая в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик в интервью RT призналась, что не ожидала помощи от России на высшем уровне.
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Задержан ещё один фигурант дела о беспорядках 27 июля в Москве
Следственный комитет сообщил о задержании ещё одного фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
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Путин 16 октября проведёт совещание на тему паводков
Российский президент Владимир Путин 16 октября проведёт совещание на тему ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
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Ласицкене вошла в число претенденток на звание спортсменки года по версии IAAF
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене поборется за звание лучшей спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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В Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья
В городе Пласте задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Челябинской области. Решается вопрос о заведении уголовного дела.
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В ДНР заявили о размещении ВСУ техники в районе разведения сил
Украинская армия разместила бронетехнику в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
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ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
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Экс-депутат Рады прокомментировал снижение рейтинга Зеленского
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
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Британия приостанавливает выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию
Глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что правительство Великобритании приостанавливает выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии.
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СМИ: «Милан» нацелен на покупку полузащитника «Арсенала»
Итальянский «Милан» хотел бы приобрести футболиста Мохаммеда Эль-Ненни в ближайшее трансферное окно.
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«Росконтроль» рассказал об итогах проверки кабачковой икры
«Росконтроль» проверил кабачковую икру, продающуюся в отечественных магазинах и торговых сетях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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СМИ: Задержаны подозреваемые в убийстве женщины на Урале из-за машины
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинске подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, пропавшей при продаже автомобиля.
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«Амур» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский «Амур» одержал победу над «Локомотивом» из Ярославля.
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Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления
Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
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Гаркуша оценил современную рок-музыку
Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил современную рок-музыку.
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Медведев оценил исполнение поручений президента и правительства
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев оценил исполнение поручений президента и правительства.
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МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске. Об этом говорится в Facebook внешнеполитического ведомства.
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В немецком «Эрцгебирге» заинтересованы в сотрудничестве со «Спартаком»
Президент клуба второго немецкого дивизиона по футболу «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт заинтересован в партнёрстве с московским «Спартаком».
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Иванов рассказал о планах по переработке ТКО в России
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о планах по переработке твёрдых коммунальных отходов в стране.