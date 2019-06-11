24 канал: экологи не советуют одесситам купаться в позеленевшем море

Из-за размножения микроскопических организмов цианобактерий Чёрное море в Одессе стало зелёным. Как передаёт «Телеканал новин 24», официально городские власти купаться в море не запретили, однако экологи не советуют этого делать.
В Одессе и Одесской области на местных пляжах вода окрасилась в зелёный цвет. Как пишет «Телеканал новин 24», купаться в такой воде опасно, поэтому местные жители активно публикуют фото и видео в своих социальных сетях.
Причину цветения воды объясняют размножением микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества.
Такое интенсивное окрашивание Одесского залива наблюдают редко. Специалисты утверждают, что на цветение воды влияет два фактора: уровень солёности воды и загрязнения.
«Первое — солёность воды уменьшилась, интенсивность цветения — увеличилась. Второе — загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливней», — объясняет биолог и руководитель общественной организации «Зелёный лист» Владислав Балинский.
Официально городские власти купаться в море не запретили, однако экологи не советуют этого делать.
«При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми», — добавил Владислав Балинский.
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