DW: специалисты прогнозируют России очередное аномально жаркое лето

Россию ждёт знойное лето. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он, как и опрошенный изданием французский метеоролог Жан-Ноэль Тепо, связывает стремительное потепление климата с «антропогенным фактором», то есть деятельностью человека.

В Россию пришла летняя жара, и начало июня в европейской части страны будет знойным. Об этом DW рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

«Мы прогнозируем, что над европейской территорией установится блок, блокирующий антициклон, который не позволит влажным воздушным массам с Атлантики достичь европейской части», — заявил Вильфанд. В результате, по его словам, в первую декаду июня на юге России и в центральной её части ожидается «жаркая сухая погода — и ни капли дождя».

Как отмечает издание, подобные блокирующие антициклоны стали в Европе частым явлением в последние годы. При этом до сих пор не существует однозначного объяснения их появления.

Специалисты немецкого Потсдамского института изучения климата (PIK) полагают, что это феномен может быть связан со струйным течением, так называемым джетстримом. Речь идёт о зоне сильного ветра на высоте примерно 10 километров, который транспортирует воздушные массы с запада на восток.

Авторы апрельского исследования PIK обращают внимание, что в 2018 году это волнообразное течение было слабым, что могло стать одной из причин аномально жаркого лета в Европе. Аналогичная ситуация наблюдалась летом 2015-го, 2006-го и 2003-го годов, когда на континенте были длительные периоды жары. По мнению учёных, слабое струйное течение приводит к тому, что погода долго не меняется и становится экстремальной, причём в разные времена года.

Современный прогноз возможен максимум на две недели, но практическая предсказуемость, «которой можно доверять», — шесть дней, подчёркивает Вильфанд. Поэтому в ответ на просьбу издания предсказать, каким будет в России текущее лето, опытный метеоролог отвечает коротко: «Температура ожидается около или выше нормы».

Сложность средне- и долгосрочного прогнозирования подтверждает и французский метеоролог Жан-Ноэль Тепо. «Для средних европейских широт делать прогноз сложнее, чем, например, для тропиков», — пояснил эксперт в беседе с DW.

Тепо возглавляет службу по наблюдению за изменением климата Copernicus, которая расположена в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды ECMWF. По прогнозам метеоролога и его коллег, летом 2019 года в западной части России и на Украине с вероятностью 60% ожидается «тёплая аномалия».

Лето 2018 года также было в среднем по России теплее обычного. По данным Гидрометцентра, оно оказалось близким к «пятёрке самых тёплых значений за всю историю метеонаблюдений», а аномалия в среднем составила +2-3 градуса.

Впрочем, температура выше нормы не означает, что каждый день будет тёплая погода, добавляет Вильфанд: «Наоборот, мы прогнозируем, что лето будет изменчивым, будут периоды с дождями и периоды засушливой, жаркой погоды». Но пока предсказать их срок и продолжительность невозможно.

На вопрос, связано ли более тёплое лето в России с общим изменением климата на планете, Вильфанд не даёт однозначного ответа. «Конкретные синоптические ситуации никак не связаны с глобальным потеплением», — считает учёный. В то же время он цитирует формулу советского академика Александра Обухова о том, что «в период потепления климата погода нервничает», то есть чаще проявляются экстремальные периоды.

Вильфанд указывает, что за минувшие десять лет в среднем температура в России поднялась на 0,4 градуса: «Это очень много. На севере страны этот тренд ещё более заметен - 0,7 и 0,8 градуса». Более того, в отдельных районах среднегодовая температура превышает норму на шесть, иногда восемь градусов.

«Это трудно себе представить!» — признается Вильфанд. Если раньше в истории Земли потепление происходило за тысячи, сотни тысяч и миллионы лет, то нынешнюю скорость Вильфанд называет «фантастической» и связывает её, как и большинство учёных в мире, с деятельностью человека.

Тепо разделяет эту точку зрению. Французский метеоролог полагает, что если человечество продолжит выброс в атмосферу углекислого и других газов, которые связывают с глобальным потеплением, то периоды экстремальной летней жары в Европе, которые раньше были примерно раз в сто лет, «в будущем могут повторяться каждые год-два».

Одним из самых опасных последствий экстремальных температур летом эксперты называют пожары. «Я впервые видел в 2018 году, как дым от пожаров с российской территории совершал кросс-полярную траекторию и достигал Канады», — вспоминает Вильфанд.

На его взгляд, лесным, торфяным и тундровым пожарам на севере России способствуют антициклоны, а также тот, факт, что летом там не заходит солнце, а следовательно — почва не остывает. Кроме того, одним из последствий потепления на севере страны уже стало таяние в некоторых районах вечной мерзлоты. «Оказалось, что вечная мерзлота — не вечна», — пошутил учёный.

На Западе на фоне этих и других природных явлений некоторые активисты движения в защиту климата говорят, что их пугает будущее планеты. Но Вильфанд убеждён, что страх — это неправильно. Его подход: нужно противодействовать и адаптироваться к изменениям.