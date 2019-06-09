DW: специалисты прогнозируют России очередное аномально жаркое лето

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Die Welt: Германия готовит «гиперзвуковой» ответ на новое оружие России Die Welt
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Washington Examiner: американский чиновник обвинил студентов из России, Ирана и Китая в шпионаже против США Washington Examiner
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Глава BASF: не Вашингтону решать судьбу «Северного потока — 2» Neue Zürcher Zeitung
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Frankfurter Allgemeine: ЕС пригрозил Италии дисциплинарным наказанием за огромный долг Frankfurter Allgemeine
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Daily Mirror: Россия успешно испытала новую ракету-перехватчик — для защиты от удара Запада Daily Mirror
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1+1: у Зеленского готовят стратегию по возвращению Крыма Украине 1+1
INFOX.SG
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Источник: угроза взрыва в Мавзолее Ленина не подтвердилась
В Москве завершены проверки 16 объектов, включая Мавзолей Ленина, организованные после поступления анонимного сообщения о минировании. Угроза не подтвердилась.
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Макаревич назвал причину отмены выступления «Машины времени» 12 июня
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, в связи с чем возглавляемая им группа не будет участвовать в концерте на Красной площади, посвящённом Дню России .
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СМИ: Гризманн договорился перейти в ПСЖ
Нападающий испанского «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит карьеру во французском ПСЖ.
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Иран представил новую систему ПВО своего производства
Министерство обороны Ирана представило новую систему противоракетной обороны собственного производства — «Хордад-15».
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Все билеты на бой Нурмагомедова и Порье в Абу-Даби проданы
Все билеты на титульный поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье проданы.
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Премьер Молдавии призвала госслужащих поддержать правительство
Премьер-министр Молдавии Майя Санду в ходе брифинга призвала госслужащих не участвовать в акциях протеста и обеспечить 10 июня нормальную работу государственных учреждений.
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Клюева и Королёва завоевали серебро на этапе Гран-при по прыжкам в воду
Россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королёва заняли второе место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании.
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В конгрессе США оценили усиление евроскептиков на выборах в Европарламент
Исследовательская служба конгресса США подготовила отчёт по итогам выборов в Европейский парламент, в котором утверждается, что укрепление позиций евроскептиков в Европарламенте может повлиять на функционирование ЕС и отношения Брюсселя с Вашингтоном.
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СМИ: Футболист «Барселоны» Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку команды
Полузащитник испанской «Барселоны» Усман Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку команды и теперь может быть выставлен на трансфер.
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Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
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IAAF продлила отстранение ВФЛА
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен заявил, что совет организации принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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В Совфеде оценили намерение Зеленского «нокаутировать систему»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что партия «Слуга народа» поможет установить новую систему власти в стране и «нокаутировать» старую.
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Кудряшов признался, что было тяжело находить мотивацию на матч с Сан-Марино
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов признался, что сложно находить мотивацию в матчах с командами уровня Сан-Марино.
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СК начал проверку из-за ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи
Следователи организовали проверку по факту столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК по Краснодарскому краю.
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Песков рассказал об «изюминках» встречи Путина и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал программу пребывания председателя КНР Си Цзиньпина в Санкт-Петербурге и его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков заявил, что личные встречи и беседы между лидерами стран иногда становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры.
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Теннисистки Младенович и Бабош выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Французская теннисистка Кристина Младенович и представительница Венгрии Тимя Бабош одержали победу над китаянками Дуань Инъин и Чжэн Сайсай в финале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.
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МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Министерство иностранных дел России заявило, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов, касающихся территориальной принадлежности суши, в том числе Крыма. Слушания пройдут 10—14 июня по инициативе Украины.
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Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала футболиста наркоманом
СМИ обнародовали переписку модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймара в изнасиловании, с адвокатом.
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Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе съезда своей партии «Слуга народа» заявил, что политическая система на Украине находится «в нокдауне», и предложил её «нокаутировать».
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Кейн признался, что поражения в Лиге чемпионов и Лиге наций причинили ему боль
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Гарри Кейн признался, что поражения в финале Лиги чемпионов и полуфинале Лиги наций причинили ему боль.
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Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
Польская компания PERN, оператор нефтепровода «Дружба», сообщила, что возобновила прокачку чистой российской нефти.
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СМИ: МЮ готов предложить де Хеа £20 млн, чтобы он покинул команду этим летом
Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» собирается продать голкипера Давида де Хеа во французский ПСЖ в летнее трансферное окно.
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Додон планирует созвать Высший совет безопасности Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении в ближайшее время утвердить новый состав Высшего совета безопасности страны для принятия решений по ситуации в республике.
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Смолов уверен, что матч с Кипром будет гораздо сложнее для сборной России, чем с Сан-Марино
Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов выразил уверенность, что национальной команде будет труднее играть с Кипром, чем с Сан-Марино.
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Явка на президентских выборах в Казахстане превысила 65%
Явка на выборах президента Казахстана к 16:00 по местному времени (13:00 мск) составила 65,9%. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия Казахстана.
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Ространснадзор проведёт проверку из-за ДТП с автобусами в Сочи
Ространснадзор заявил, что организует проверку перевозчиков после ДТП с участием двух туристических автобусов в Сочи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Макгрегор поздравил Сехудо, ставшего чемпионом UFC в двух весовых категориях
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поздравил американца Генри Сехудо с завоеванием чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
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Волкер поразился самоотверженностью Кучмы
Команда спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера направила слова поддержки представителю Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леониду Кучме.
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Додон не увидел оснований для роспуска парламента Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что никаких оснований для досрочных парламентских выборов в стране нет. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
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Экс-тренер сборной России считает, что Головин пытается стать лидером национальной команды
Бывший тренер сборной России по футболу Сергей Балахнин считает, что полузащитник Александр Головин в матче с Сан-Марино продемонстрировал намерение стать лидером национальной команды.
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В Госдуме оценили слова Порошенко о целях его партии
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что основой его партии «Европейская солидарность» на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
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Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов, в отношении которого следствие возбудило уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, заявил, что никогда не употреблял наркотические вещества. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
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СМИ: «Барселона» хочет приобрести футболиста «Жироны»
Каталонский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в приобретении нападающего «Жироны» Кристиана Стуани.
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Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти Черногории будут работать над получением автокефалии для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
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Источник: в Москве проверяют Мавзолей из-за сообщения о минировании
В Москве проверяют 16 объектов, в том числе Мавзолей Ленина, Храм Христа Спасителя и Останкинскую телебашню, в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования.
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Российские болельщики поддержали голкипера сборной Сан-Марино в соцсетях
Российские болельщики поддержали вратаря сборной Сан-Марино по футболу Элиа Бенедеттини в социальной сети Instagram после девяти пропущенных мячей от России в матче квалификации к Евро-2020.
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Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
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Эксперт оценил передачу полномочий президента Молдавии и. о. премьера
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT решение Конституционного суда временно отстранить президента Молдавии Игоря Додона от должности и передать его полномочия для роспуска парламента и. о. премьер-министра Павлу Филипу.
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Ян проведёт минимум ещё один бой в UFC в 2019 году
Менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна Саят Абдрахманов заявил, что его клиент проведёт минимум ещё один поединок в этом году в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
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В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень опасности продлён до понедельника, 10 июня, в связи с жарой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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В Украинскую премьер-лигу вышла команда из села с населением 1600 человек
«Колос» из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области вышел в высший дивизион чемпионата Украины по футболу.
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Выступление «Машины времени» на Красной площади отменили
Пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин заявил, что выступление группы в рамках сборного концерта на Красной площади 12 июня не состоится. Об этом информирует РИА Новости.
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СМИ: Дзагоевым интересуется мексиканский футбольный клуб
Мексиканский футбольный клуб «Тигрес» заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева.
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В Минздраве Кубани заявили о 26 пострадавших после ДТП в Сочи
В Министерстве здравоохранения Краснодарского края заявили, что после ДТП с участием двух экскурсионных автобусов в Сочи, по уточнённым данным, 26 человек обратились за медицинской помощью. Об этом информирует Интерфакс.
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Канчельскис считает, что подобные Сан-Марино сборные нельзя допускать к отборочным матчам
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал разгромную победу национальной команды над Сан-Марино (9:0) в матче квалификации Евро-2020.
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Подписан указ о роспуске парламента Молдавии
Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип, наделённый Конституционным судом полномочиями президента, сообщил, что подписал указ о роспуске парламента страны.
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С начала периода ЕГЭ с экзаменов удалили 522 нарушителя
В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что с начала основного периода ЕГЭ с экзаменов за различные нарушения были удалены 522 участника.
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СМИ: Моуринью претендует на пост главного тренера «Ньюкасла»
Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед».
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Двое российских арбитров назначены на матчи четвёртого тура отбора Евро-2020
Российские судьи Владислав Безбородов и Алексей Еськов получили назначения на матчи квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти
Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».