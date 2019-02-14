Euronews: февральские снегопады в Москве бьют новые рекорды

В Москве за несколько часов выпало необычное для февраля количество снега. Был побит рекорд, который держался более 140 лет, сообщает Euronews. На уборку мобилизовали все столичные службы, а водителей и пешеходов предупреждают о сложной ситуации на дорогах. Но зимняя сказка для москвичей на этом не заканчивается, поскольку снегопады, по прогнозам синоптиков, продолжатся ещё несколько дней.
В столице России накануне метеорологи зафиксировали рекордный уровень осадков: в Москве выпало 11 сантиметров снега, а местами — до 16 сантиметров, и предыдущий рекорд 12-летней давности был перекрыт. За всю историю наблюдений (а ей больше 140 лет) такой обильный снегопад в феврале был отмечен всего однажды.
Густой снег шёл несколько часов. Температура, близкая к нулевой во вторник, в среду понизилась — и на дорогах появилась наледь. МЧС уже предупредило москвичей о гололедице. Из-за неблагоприятных погодных условий автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт, а также предупредили о сложной ситуации на дорогах.
Но зимняя сказка на этом в Москве пока не закончилась.
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