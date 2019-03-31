Focus Online: льды Арктики будут оттаивать на лето уже к 2030-м

Таяние арктических льдов происходит быстрее, чем предполагалось, пишет немецкий журнал Focus Online. Средние температуры в Арктике повышаются более стремительно, чем в других регионах мира. Из-за этого вечная мерзлота начинает оттаивать, а холодные воздушные массы с полюсов порой отклоняются к югу. По прогнозам экспертов, изменения климата могут привести к тому, что с 2030-х годов Арктика будет оставаться летом без ледяного покрова.

Арктические льды тают, причём быстрее, чем можно было предполагать, и с 2030-х годов летом Арктика может лишаться ледяного покрова, пишет немецкий журнал Focus Online. К 2050 году зимние температуры могут повыситься на 5 °С даже в том случае, если выбросы парниковых газов по всей планете резко снизятся.

Издание ссылается на данные исследования программы ООН по защите окружающей среды. «Сверхпропорциональное потепление» на Северном полюсе продолжится. Уже сегодня температуры в регионе почти на три градуса превышают долгосрочные средние показатели, в то время как в остальных частях земного шара отмечается потепление на один градус.

В результате начинает стремительно таять вечная мерзлота, пишет немецкий журнал. Местами этот слой почвы достигает сотни метров в толщину, а покрывает он примерно шестую часть площади планеты. Из-за глобального потепления почвы, на протяжении всего года находящиеся в замёрзшем состоянии, начинают всё активнее оттаивать, вследствие чего запускаются процессы, несущие проблемы для климата в мире и населения соответствующих областей.

Подземные строения внезапно повреждаются. Более того, при потеплении замёрзшая смесь воды и метана может даже взрываться. Геологи уже открыли в Сибири множество крупных кратеров, образовавшихся в результате таких взрывов, сообщается в статье. По данным экспертов Института Альфреда Венегера в Бремерхафене, температура почвы с 2007 по 2016 год выросла на 0,3 °С.

Как поясняет немецкий журнал, проблема заключается в том, что в вечной мерзлоте законсервировались огромные объёмы биомассы отмерших растений. Если всё это оттает, бактерии в почве начнут разлагать органический материал. Это повлечёт высвобождение значительных масс парниковых газов и метана, что, в свою очередь, тоже будет способствовать глобальному потеплению. Поэтому таяние вечной мерзлоты представляет собой такую существенную проблему для мирового климата.

В то же время, из-за изменений климата сокращается ледяной покров Северного Ледовитого океана и Гренландского ледяного щита. Тёмные озёра талых вод и свободная ото льда поверхность земли и океана перестаёт отражать солнечный свет так хорошо, как это делал ледяной покров, и впитывает солнечную энергию. Это приводит к тому, что потепление в таких регионах продолжается.

Эксперты полагают, что происходящее в Арктике не ограничивается исключительно этим регионом, и необходимо срочно принимать меры, чтобы уйти от опасных моментов, который могут привести к куда более весомым последствиям для планеты, чем считалось до сих пор. Специалисты призывают мировое сообщество значительно сократить выбросы парниковых газов. Правда, помешать стремительному потеплению в Арктике таким способом уже нельзя — но, по крайней мере, есть шанс снизить скорость повышения температур.

От таяния льдов и увеличения объёмов воды пострадают жители арктических равнин, уверяет издание. По прогнозам экспертов, к середине столетия это коснётся четырёх миллионов человек. Большинство из них относятся к местным жителям, часто ведущим традиционный образ жизни и занимающимся рыболовством и охотой. Изменения климата могут вызвать изменения в экосистеме и привести к перебоям в получении продовольствия и разрушению инфраструктуры местных общин на фоне тающей вечной мерзлоты.

Как подчёркивает Focus Online, рост температур плохо сказывается не только на самой Арктике, но и на всём северном полушарии. Это связано с так называемыми полярными вихрями. Они образуются, когда на севере царит полярная ночь, и атмосфера остужается. После этого формируется поток воздуха, ветра в котором кружат над Арктикой в западном направлении и удерживают зимние холода над регионом.

За последние годы воздушные потоки этих вихрей периодически слабнут, из-за чего вихрь может распасться на две части, и полярные массы могут частично отклониться к югу. В такой ситуации России, Европе и Северной Америке грозят экстремальные холода, предостерегает издание. По данным журнала Focus, в последний раз такой феномен можно было наблюдать в январе этого года.

Подобные экстремальные природные явления в будущем будут учащаться, считают эксперты Потсдамского института. Потепление в Арктике продолжается, и разница давления и температур между полярным регионом и тропиками сглаживается. В крайнем случае, различия могут и вовсе сойти на нет. В такой пока ещё гипотетической ситуации Арктика станет тёплой, а континенты — холодными. Какие последствия это будет иметь для нашей погоды, пока неясно, но это наверняка будет неприятно, потому что «погодного хаоса» станет только больше, предостерегает Focus Online.