Fox News: США обещают дать ответ России и Китаю в Арктике

Команда президента США Дональда Трампа обещает принять арктическую оборонную стратегию в качестве ответа России и Китаю, пишет Fox News.

Этот план обороны администрация Трампа разрабатывает, чтобы дать отпор Пекину и Москве, поскольку первый постепенно осуществляет глобальную экспансию в попытке стать сверхдержавой, а Россия наращивает в этом холодном регионе свой военный потенциал.

По словам официального представителя Пентагона Джонни Майкла, в этом документе будет детально изложено то, как Министерство обороны США «может наилучшим образом отстаивать американские национальные интересы и поддерживать безопасность и стабильность в Арктике» в соответствии со сделанным в прошлом году заявлением о принятии новой оборонной стратегии, которая в военном плане сосредоточится не на борьбе с терроризмом, как во всём остальном мире, а на «соперничестве великих держав» с Россией и Китаем.

И Москва, и Пекин за последнее время, как отмечает издание, нарастили своё военное присутствие в некогда спокойном уголке самой северной части Земли. Россия расширяет свой флот ледоколов и восстанавливает военные базы, построенные во времена холодной войны.

А Китай вызвал серьёзную озабоченность в определённых оборонных кругах США, провозгласив себя в прошлом году «почти арктической страной», хотя географически он находится далеко от Северного полярного круга.

В своей первой в истории арктической стратегии 2018 года КНР объявила о планах создания «Полярного шёлкового пути» в качестве расширения своего и без того спорного проекта «Один пояс — один путь» для беспрепятственной транспортировки по морю китайских товаров из Азии в Европу.

Кроме того, Пекин выступил с предложением профинансировать строительство аэропортов в Гренландии. В связи с этим некоторые заговорили о возможном использовании данных объектов в военных целях и для ведения разведки нефтяных и газовых месторождений.

Многие американские эксперты по вопросам обороны уверены: Арктическим регионом следует заняться как можно скорее.

Анализ, проведённый недавно Полярным институтом при Центре Уилсона, показал, что у Китая есть намерения обзавестись атомным авианосцем — передовым судном, которое, как утверждается в статье, сегодня производится только в России. Этот корабль мог бы расширить военный потенциал Китая, который недавно был усилен первым ледоколом собственного производства, использующим передовую технологию преодоления льда. И всё это в то самое время, когда у США есть лишь один функциональный тяжёлый ледокол Polar Star, «который был построен в 1970-е годы и расчётный срок эксплуатации которого составляет 30 лет».

Кроме того, политические аналитики указывают на имеющиеся в регионе пробелы в сфере безопасности. Стефани Пезард, политолог из корпорации RAND, подчеркнула, что из-за активизации морского движения на кораблях, в настоящее время находящихся в рейсах, может не оказаться необходимых спасательных средств.

«С точки зрения безопасности, озабоченность вызывает растущая милитаризация региона со стороны России посредством восстановления и строительства совершенно новых баз, а также развёртывания в регионе новых военных подразделений и размещения военных объектов. Возможно, эти действия военных осуществляются просто в целях обороны, как утверждает Кремль, но они также способствуют увеличению наступательных военных возможностей России в этом регионе», — указала Пезард.

Между тем в статье отмечается, что в настоящее время не все эксперты согласны с тем, что Арктика представляет значительную угрозу и что необходимы радикальные изменения процедурного характера.

«Генеральная стратегия США должна предоставлять логические обоснования для внешней политики страны с учётом сегодняшних стратегических вызовов, а не путать экономические возможности других стран с угрозами для американской безопасности. Конфликт в Арктике был бы очень сложным, дорогостоящим и разрушительным для всех участников. Техника, необходимая для переброски туда сил, очень дорогостоящая, а обеспечить проведение ремонта или оказание медицинской помощи раненым сложно», — заявил Эжен Гольц, доцент политологии Университета Нотр-Дам.

Как отмечает в завершение Fox News, Пентагон пока не объявил о дате публикации своей новой арктической стратегии.