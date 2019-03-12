SCMP: США, России и Китаю стоит сотрудничать в Арктике, а не вести «новую холодную войну»

В целом ряде сфер интересы США, России и Китая совпадают, пишет директор Института Китайско-американских исследований Нон Хон в своей статье для South China Morning Post. Хон полагает, что лучшим способом развития региона станет сотрудничество трёх стран.
США работают над изменением своей арктической политики, стремясь противодействовать растущему влиянию России и Китая на Крайнем Севере, пишет директор Института Китайско-американских исследований Нон Хон в своей статье для South China Morning Post.
Так, несмотря на то что страна традиционно не уделяла много внимания своей арктической программе, направляя на её развитие весьма ограниченные средства, в феврале американское правительство выделило $675 млн на новые ледоколы, сочтя их важными для соперничества с Россией и Китаем в Арктике.
Опасения США вызывает то, что Россия возобновила работу множества арктических военных объектов времён СССР, а также расширила инфраструктуру в регионе, построив новые порты и аэродромы. Кроме того, в Москве создали пятилетний план арктических инвестиций в региональную инфраструктуру и освоение природных ресурсов.
В свою очередь, Китай стремится к международному сотрудничеству в воплощении в жизнь проекта «Полярного шёлкового пути» путём развития судоходства в Арктике. Также Поднебесная активно инвестирует в горнодобывающую и энергетическую промышленности в Гренландии, Исландии и России.
Кроме того, в США обеспокоены развивающимся сотрудничеством России и Китая в Арктике, а также их совместной разработкой природных ресурсов на полуострове Ямал и влиянием подобного взаимодействия на обеспечение региональной безопасности.
Хон отмечает, что многие уже окрестили это «новой холодной войной» при участии всех трёх стран, каждая из которых стремится к наращиванию влияния в Арктике.
Тем не менее Китай и Россия, обладая общими интересами в целом ряде сфер, всё же поддерживают достаточно непростые отношения, «балансируя между соперничеством и сотрудничеством».
При этом на расширение связей в Арктике страны толкает исключительно прагматизм, основанный на экономических интересах. В то же время Россия по-прежнему проявляет осторожность относительно китайских амбиций, а Китай опасается попыток закрыть доступ к Арктике неарктическим странам.
Вместе с тем Хон утверждает, что интересы самих Соединённых Штатов во многом совпадают с китайскими, полагая, что Китай может стать надёжным партнёром страны.
Кроме того, в Арктике США уже сотрудничают с Россией в целом ряде сфер. В частности, они подписали соглашение, облегчающее проведение в регионе исследований. А в мае прошлого года Международная морская организация утвердила предложенную российской и американской сторонами схему передвижения судов в Беринговом проливе.
При этом в некоторых сферах совпадают интересы всех трёх стран. Так, Россия, США и Китай поддержали запрет на нерегулируемый промысел в центральной части Северного Ледовитого океана.
Помимо России, Китая и США свои интересы в Арктике есть и у множества других стран, а также у ЕС. Так, в феврале председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал страны Евросоюза увеличить присутствие в регионе, а также разработку природных ресурсов.
South China Morning Post отмечает: так как в Арктике сходятся интересы множества международных игроков, «соперничество неизбежно».
«Однако мир, стабильность и устойчивое развитие в Арктике служат общим интересам заинтересованных сторон», — пишет Хон в своей статье для South China Morning Post.
Таким образом, аналитик полагает, что лучшим способом развития Арктики станет сотрудничество США, Китая и России, а также других арктических и неарктических стран.
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