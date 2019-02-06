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Independent: магнитный северный полюс «дрейфует» в сторону России, но навигации это ничем не грозит

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Учёные из Национального центра экологической информации США сообщили, что темпы смещения северного магнитного полюса Земли существенно ускорились, передаёт The Independent. Отмечается, что северный магнитный полюс движется от канадской Арктики в сторону Сибири.
Independent: магнитный северный полюс «дрейфует» в сторону России, но навигации это ничем не грозит
Reuters

Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние несколько десятилетий ускорилась в несколько раз, сообщает The Independent со ссылкой на данные американского Национального института информации об окружающей среде.

Учёные выяснили, что в настоящий момент северный магнитный полюс Земли «дрейфует» со скоростью около 55 км в год от канадской Арктики в сторону Сибири, хотя ещё в 2000 году его скорость составляла 15 км. Согласно исследованиям, в 2017 году северный магнитный полюс пересёк линию перемены даты.
 
Несмотря на то что очередной отчёт должен был быть обнародован в декабре 2019 года, специалисты решили не ждать и опубликовать доклад раньше из-за высоких темпов смещения, для того чтобы обеспечить точное перемещение тем, кто пользуется компасами, а не GPS.
 
The Independent отмечает, что сведения о положении северного магнитного полюса нужны военным для навигации в воздухе и под водой. Кроме того, их используют NASA, лесная служба США, федеральное управление гражданской авиации США и ряд других организаций.Также его постоянное смещение является проблемой для нормальной работы электронных карт. 
 
Предположительно движение магнитного поля ускоряется из-за непредсказуемой активности в ядре Земли. Учёные полагают, что океан расплавленного железа и никеля в ядре планеты создаёт электрическое поле, которое постепенно, а иногда и непредсказуемо, перемещается. 
 
При этом южный магнитный полюс движется намного медленнее, чем северный. Кроме того, магнитное поле Земли становится слабее, что позволяет учёным предположить, что северный и южный полюса в конечном итоге поменяют полярность. Это неоднократно происходило в прошлом, однако ни разу за последние 780 тыс. лет.
 
Изменение полярности может повлиять на некоторых птиц, перемещение которых зависит от магнитных полей, а также отразиться на определённых технологиях, пишет The Independent.
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Independent Великобритания Европа
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