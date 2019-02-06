Independent: магнитный северный полюс «дрейфует» в сторону России, но навигации это ничем не грозит

Учёные из Национального центра экологической информации США сообщили, что темпы смещения северного магнитного полюса Земли существенно ускорились, передаёт The Independent. Отмечается, что северный магнитный полюс движется от канадской Арктики в сторону Сибири.

Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние несколько десятилетий ускорилась в несколько раз, сообщает The Independent со ссылкой на данные американского Национального института информации об окружающей среде.

Учёные выяснили, что в настоящий момент северный магнитный полюс Земли «дрейфует» со скоростью около 55 км в год от канадской Арктики в сторону Сибири, хотя ещё в 2000 году его скорость составляла 15 км. Согласно исследованиям, в 2017 году северный магнитный полюс пересёк линию перемены даты.

Несмотря на то что очередной отчёт должен был быть обнародован в декабре 2019 года, специалисты решили не ждать и опубликовать доклад раньше из-за высоких темпов смещения, для того чтобы обеспечить точное перемещение тем, кто пользуется компасами, а не GPS.

The Independent отмечает, что сведения о положении северного магнитного полюса нужны военным для навигации в воздухе и под водой. Кроме того, их используют NASA, лесная служба США, федеральное управление гражданской авиации США и ряд других организаций.Также его постоянное смещение является проблемой для нормальной работы электронных карт.

Предположительно движение магнитного поля ускоряется из-за непредсказуемой активности в ядре Земли. Учёные полагают, что океан расплавленного железа и никеля в ядре планеты создаёт электрическое поле, которое постепенно, а иногда и непредсказуемо, перемещается.

При этом южный магнитный полюс движется намного медленнее, чем северный. Кроме того, магнитное поле Земли становится слабее, что позволяет учёным предположить, что северный и южный полюса в конечном итоге поменяют полярность. Это неоднократно происходило в прошлом, однако ни разу за последние 780 тыс. лет.

Изменение полярности может повлиять на некоторых птиц, перемещение которых зависит от магнитных полей, а также отразиться на определённых технологиях, пишет The Independent.