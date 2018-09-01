IBO: россияне и американцы наведаются в самые негостеприимные воды на Земле

Более 50 океанографов из России, США, Германии и других стран на борту флагмана российских полярных исследований научно-исследовательского судна «Академик Трешников» направились в море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Как пишет The Independent Barents Observer, это 52-дневное плавание в самые отдалённые и негостеприимные воды на Земле поможет учёным понять, в каком состоянии находится арктический лёд.

«Лёд стал не только тоньше, но и менее прочным. Судну его сломать гораздо проще», — говорит доцент Университета Аляски Фэрбанкс Роб Рембер. Он один из главных организаторов экспедиции проекта АВЛАП (Атлантические воды в море Лаптевых) (англ. NABOS — Nansen Amundsen Basins Observation System), направляющейся сейчас в воды восточного сектора российской Арктики.

На борту «Академика Трешникова» работают исследователи из нескольких стран. Большинство из них из России, США и Германии, но также есть представители Кореи и Норвегии. Их маршрут пролегает из норвежского Киркенеса в Архангельск, а оттуда далее на восток до самого Восточно-Сибирского моря.

Это 52-дневное плавание в самые отдалённые и негостеприимные воды на Земле.

Гнилой лёд

На подготовку к экспедиции этого года у Роба Рембере ушло много месяцев. Это его четвёртое подобное плавание. И он стал свидетелем быстрых и коренных изменений.

«Прочность льда меняется», — рассказал он The Independent Barents Observer в Киркенесе перед отходом «Академика Трешникова». «Когда я в 2000 году впервые побывал в Арктике, у нас был лёд толщиной два метра, который было очень трудно сломать. В 2015 году, когда я был в том же районе в то же время года, судну было достаточно просто коснуться носом льда толщиной 1,4 метра — и он начинал колоться и расходиться», — пояснил он.

«Лёд просто становится очень гнилым».

Быстрые изменения ледовой обстановки приводят к изменениям как в хозяйственной деятельности, так и в политических интересах. По мере продвижения «Академика Трешникова» по российским арктическим водам на восток ему вполне могут повстречаться идущие на Ямал и с него СПГ-танкеры, работающие на нефтяные компании суда снабжения или следующие к новым и модернизированным базам военные корабли.

Всего несколько лет назад учёным во время плавания в этом районе в течение нескольких недель не встретилось ни одного судна.

Американо-российские отношения

Учёные бывали в этом районе и раньше. Уникальные исследования климата в восточной части российской Арктики в рамках проекта АВЛАП/NABOS ведутся с 2002 года. В море размещались буйковые станции с передовым оборудованием, что позволило получить представление о том, как более тёплые воды влияют на арктический лёд. Всего было проведено 11 экспедиций, в основе которых лежало тесное сотрудничество США и России.

Однако в этом году всё по-другому. Экспедиция первоначально должна была состояться в 2017 году, но в последний момент была отменена, из-за того что российские власти так и не дали необходимых разрешений. Никаких объяснений со стороны Москвы не последовало, но все посчитали, что это связано с политикой.

И американские, и российские учёные были в отчаянии. В море Лаптевых и Восточно-Сибирском море находилось ценное оборудование с уникальными данными. Но у них не было разрешения отправиться туда, чтобы забрать его.

С опозданием от графика на целый год АВЛАП/NABOS снова возвращается в регион. Но кое-что изменилось.

Ранее разрешения из Москвы позволяли учёным заходить в российскую экономическую зону и закреплять на морском дне буйковые станции, где они оставались на два года, после чего учёные возвращались и забирали их. В этом году им разрешено только забрать уже установленные станции, но не размещать новые.

Это вызывает сожаление, признаёт Роб Рембер. Но это не остановит научные исследования в этом районе. Исследовательское оборудование по-прежнему будет использоваться в международных водах за пределами российской экономической зоны, где с 2002 года у проекта размещена группа буёв.

«Эта экспедиция не станет для нас последней. И если политика изменится, в будущем этот проект может вернуться к тому, каким он был», — сказал Рембер.

Тёплая вода растапливает лёд

133-метровый «Академик Трешников» является флагманом российского полярного научно-исследовательского флота. Он находится в ведении Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), а его экипаж составляет до 60 человек. Во время плавания на восток на борту будут находиться три группы учёных. В дополнение к членам АВЛАП/NABOS на судне также присутствуют представители проекта CATS немецкого центра GEOMAR и проекта T-ICE, осуществляемого Институтом Альфреда Вагнера.

У немцев шесть буйковых станций, и восемь принадлежат Университету Аляски Фэрбенкс.

Именно буйковые станции обеспечивают получение ключевых данных. Они закреплены на канатах и благодаря установленному на них мотору каждый день совершают вертикальные перемещения на глубинах примерно от 50 до 750 м, чередуя через день спуски и подъёмы. Каждый день они составляют описание конкретного участка воды.

Благодаря данным, собранным в экспедиции в этом году, исследователи АВЛАП/NABOS получат данные с высоким разрешением ещё за три года и смогут делать гораздо более обоснованные предположения о ситуации.

Одним из исследователей, занимающихся анализом собранных данных, является аспирант Университета Аляски Тилл Бауман.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что происходят коренные изменения. Данные показывают быстрый рост переноса тепла из вод Атлантики в поверхностный слой воды в Арктике.

«Это меняет внутреннюю структуру океана, а некоторые районы Арктики сейчас фактически становятся своего рода продолжением Северной Атлантики», — объясняет он.

«Северный Ледовитый океан необычен, потому что в нём поверх холодной воды находится холодная вода, а холодная вода в основном и защищает морской лёд. И теперь вода из Атлантики, которая ранее была в нижнем слое, ослабляет стратификацию и позволяет теплу легче подниматься наверх. Слой изолирующей холодной воды нагревается».

По утверждениям учёных, это объясняет, почему таяние происходит так быстро. Они уверены, что по меньшей мере 50% таяния идёт снизу, и считают, что это влияет на всю атлантическую часть Арктики.

Для белого арктического щита перспективы выглядят мрачными. Количество приходящего тепла достаточно для того, чтобы в конечном итоге растопить его полностью.

«Никакой политики»

Джеймс Данн участвовал в нескольких арктических экспедициях и ранее бывал в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море.

«На этот раз я не ожидаю увидеть много льдин, — говорит он. — Но, вероятно, будет много сильных ветров и снега».

Сам Данн изобрёл несколько устройств, применяемых учёными. Среди них мощный инструмент, который может пробурить лёд толщиной до 4 м всего за восемь минут.

Раньше для этого требовалось два часа. Но в этой экспедиции толщина льда составит максимум 1,5 м. И Данн не сомневается, что он будет плохого качества.

«Лёд деградирует гораздо сильнее, чем раньше. Наверху около 30—40 см твёрдого льда, а ниже — много гнилого льда».

Он подчёркивает слаженность совместной работы исследователей.

«Прекрасно, что мы можем делать это вместе с россиянами, это очень хорошие и дружелюбные люди, готовые прийти на помощь, и у нас никогда не бывает проблем».

По его словам, общей основой для всех являются исследования Арктики, а о политике никто не говорит.

«Можно было бы представить, что мы должны обсуждать политику, но на этом судне политики нет. Мы не говорим ни о какой политике, даже за обеденным столом. Совсем».

Данн подчёркивает: «Мы просто делаем свою работу».

Но за его словами и словами других учёных можно почувствовать, что они осознают политическую деликатность той работы, которой они занимаются. В быстро меняющейся Арктике большая политика рядом. И с появляющимися сейчас научными данными становится всё более очевидным, что новое состояние Арктики может потрясти мир.



Дата публикации 31 августа 2018 года.