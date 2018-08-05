Times: США вложатся в ледоколы, чтобы бросить вызов «арктическому владычеству» России

США собираются вложить миллиарды долларов в ледоколы, чтобы бросить вызов «владычеству России в Арктике», пишет The Times. Как отмечает газета, в Вашингтоне считают эти инвестиции абсолютно необходимыми как в виду таяния льдов, которое открывает большие торговые возможности, так и по причине колоссального отставания от России по количеству ледоколов.

США собираются вложить миллиарды долларов в суда, способные прокладывать себе путь в полярных льдах, чтобы бросить вызов «владычеству России в Арктике», пишет The Times.

Американские морские командиры неоднократно критиковали Пентагон за отсутствие чёткой стратегии в регионе, особенно на фоне таяния льдов, которое открывает возможности для прокладывания новых торговых маршрутов. У Береговой охраны есть только два действующих ледокола, в то время как у России их 45. Кроме того, Китай также обладает амбициозной программой по постройке судов этого класса, что вызывает беспокойство Вашингтона.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что главным приоритетом его ведомства остаётся подготовка «к соревнованию с великими державами», в частности с Россией и Китаем. Однако чиновники предупреждают, что в Арктике Америка уступает своим двум конкурентам как по своему потенциалу, так и технологически.

Предполагается, что США займутся сокращением разрыва в количестве ледоколов после того, как конгресс одобрит оборонный бюджет на сумму $717 млрд. Судя по всему, Трамп подпишет этот законопроект без промедления. Это позволит США получить шесть ледоколов, первый из которых должен быть спущен на воду к 2023 году. По предварительным оценкам каждый из них обойдётся в £700 млн (около. $910 млн. — ИноТВ).

На данный момент у США есть только один тяжёлый ледокол — Polar Star, — которому более 40 лет. Кроме того, есть также два ледокола поменьше, однако один из них больше не эксплуатируется и используется как источник запчастей. Третий же корабль среднего тоннажа — Healy — был создан в первую очередь для научных исследований.

Россия же на данный момент занимается проектированием ещё 11 ледокольных судов. В их число входят три атомных ледокола, которые должны войти в строй к 2020 году. Кроме того, Москва занимается наращиванием своего военного потенциала в регионе и планирует добывать там нефть и природный газ.

Глава Береговой охраны США адмирал Карл Шульц заявил по этому поводу, что три из шести планируемых американских ледоколов должны быть тяжёлыми судами, чтобы Америка могла составить конкуренцию русским и китайцам, подводит итог The Times.