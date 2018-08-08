Die Zeit: несмотря на старания человека, Землю ждут «горячие времена»

Несмотря на попытки человека остановить глобальное потепление, его могут спровоцировать и вполне естественные причины, пишет Die Zeit. Если будут пройдены определённые климатические рубежи, на планете начнутся необратимые и постоянно усиливающиеся процессы, приводящие к росту температур, объясняют учёные. И люди уже ни на что не смогут повлиять, предостерегает издание.

Возможность того, что на Земле наступят «горячие времена» или так называемый межледниковый период, нельзя исключать даже при условии, что Парижское соглашение по климату будет соблюдаться, пишет Die Zeit. В долговременной перспективе температура на Земле может вырасти на 4—5 °C, а уровень моря — подняться на 10—60 м, предостерегают эксперты из Потсдамского института изучения климатических изменений. Международная команда учёных и исследователей проработала различные сценарии и пришла к выводу, что независимо от действий людей глобальное потепление могут вызвать и так называемые точки опрокидывания.

Так специалисты называют элементы климатической системы, способные спровоцировать необратимые и постоянно усиливающиеся глобальные процессы, приводящие к температурным изменениям на Земле, поясняет издание. К их числу относятся тающая вечная мерзлота в России, нагревающийся гидрат метана на дне океанов, а также такие крупные экосистемы, как тропические леса Амазонии. Если в этих точках баланс нарушится, то может выработаться «естественный автоматизм», а это в свою очередь лишит смысла любые попытки смягчить последствия глобального потепления, объясняют эксперты.

С начала индустриализации температура на поверхности Земли возросла на 1 °C, при этом на отметке 2 °C — хотя точно это пока ещё не установлено — в климатической системе могут начаться «критические процессы», продолжает издание. «Точки опрокидывания» способны вызвать эффект домино, усиливая глобальное потепление на столетия и, возможно, даже тысячелетия вперёд. Эти элементы климатической системы можно сравнить с «глыбой на пляже», объясняет директор-учредитель Потсдамского института Ханс-Йоахим Шельнхубер. Если вода будет его медленно, но постоянно подтачивать, то однажды будет достаточно приземления мухи, чтобы его опрокинуть.

По его словам, на Земле уже есть такие «глыбы». И если глобальное потепление зайдёт слишком далеко, то даже одно небольшое изменение может спровоцировать серьёзные сдвиги. В некоторых частях мира это уже произошло, например, в Западной Арктике, где исчезновение ледового покрова спровоцировало ещё более масштабное таяние льдов. Пока что установить точную температурную отметку, при которой на Земле наступят «горячие времена», нельзя, но беспокоиться можно начинать уже сейчас, советует профессор Мичиганского университета Джонатан Оверпек. «Если мы будем игнорировать риски, это может привести к катастрофическим последствия для людей и планеты», — подчеркнул он.