Euronews: пожарные вертолёты в Швейцарии спасают альпийских коров от жажды

Нынешнее лето в Швейцарии стало самым засушливым за последние 100 лет, и из-за аномальной жары горные пастбища практически лишились питьевой воды. Чтобы спасти альпийских коров от жажды, для доставки воды пришлось задействовать пожарные вертолёты. А три года назад пережить жару коровам помогала швейцарская армия, передаёт Euronews.

В Швейцарии пожарные вертолёты направили на специальную миссию. Стоящая долгие недели жара нарушила привычную жизнь альпийских коров: их пастбища практически лишились питьевой воды. Чтобы обеспечить животных питьём, в горах были созданы искусственные резервуары, куда лётчики транспортируют воду из соседних озёр.

ФЕРМЕР: Это ужасно, когда воды совсем нет. Если бы не пожарные, то коровы попросту бы не выжили.

Вертолёты не впервые прибывают на помощь животным. Три года назад пережить жару коровам помогла швейцарская армия. Тогда военные задействовали вертолёты Super Puma.

Нынешнее лето стало самым засушливым в Швейцарии за последние 100 лет. С апреля в стране выпало рекордно низкое количество осадков. Из-за аномальной жары швейцарские власти запретили использование фейерверков, несмотря на запланированные празднования Дня конфедерации 1 августа.

Дата выхода в эфир 01 августа 2018 года.