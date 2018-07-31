L’Express: с 1 августа человечество начнёт «жить в долг» у Земли

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AT: о «российском вмешательстве» американцам кто-то врёт — много вопросов к ФБР и Минюсту American Thinker
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Guardian сравнила Цукерберга с Франкенштейном, а Facebook — с монстром Guardian
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Daily Mail: звезду Трампа на «Аллее славы» охраняют «русские солдаты» Daily Mail
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Россия в мае сохранила мировое лидерство по добыче нефти
Россия в мае сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, об этом свидетельствуют данные статистики. На втором и третьем местах — США и Саудовская Аравия.
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Волонтёры сообщили о звонке свидетеля признания в убийстве журналиста Грачёва
Командир нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтёр» Сергей Шухрин рассказал о поступившем в организацию звонке мужчины, который якобы был свидетелем признания в убийстве журналиста Сергея Грачёва.
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СМИ: Хоккеист Шумаков может перейти в «Ак Барс» или «Авангард»
Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Шумаков может перейти в казанский «Ак Барс» или омский «Авангард».
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В результате ДТП в Ленинградской области погиб один человек, ещё двое пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия в Выборгском районе погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Источник: ЦСКА отказался от подписания контракта с Эрнандесом
Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от подписания контракта с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом, который является свободным агентом.
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Президент Словакии о «Ночных волках»: это не безобидные любители мотоциклов
Президент Словакии Андрей Киска заявил, что открытие в стране представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» может представлять угрозу государству.
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Евгений Миронов посетил открытие экологического лагеря для волонтёров на Байкале
Актёр Евгений Миронов посетил открытие первой смены Всероссийского летнего лагеря волонтёров «Экодемия» на Байкале, сообщает kp.ru.
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Восьмой IT-форум пройдёт 23—24 августа в Челябинске
Восьмой IT-форум будет проходить 23 и 24 августа в Челябинске, сообщают «Аргументы неделi».
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На фестивале «Окно в Европу» в Выборге представят около 130 фильмов
На фестивале «Окно в Европу» в Выборге планируют представить около 130 фильмов, сообщает Nation News.
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В Совфеде оценили решение ЕС ввести санкции из-за Крымского моста
Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН оценила решение ЕС ввести санкции из-за Крымского моста.
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На линии разграничения между Сирией и Израилем может заработать миссия ООН
Cпецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в ближайшее время в демилитаризованной зоне между Сирией и Израилем по согласованию с израильской стороной должна заработать миссия ООН по разграничению.
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Последний фильм Веры Глаголевой покажут на фестивале «Восток — Запад» в Оренбурге
Последний фильм актрисы и режиссёра Веры Глаголевой покажут на фестивале «Восток — Запад» в Оренбурге, сообщает RIA56. Это драма «Не чужие».
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Животных Калининградского зоопарка начали кормить «мороженым» из-за жары
Животных Калининградского зоопарка начали кормить «мороженым» из-за сильной жары, сообщает Nation News.
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СМИ: РПЛ может перенести матч «Рубин» — «Зенит»
Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» может быть перенесён.
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На территории старого аэропорта в Брянске нашли две авиабомбы времён Великой Отечественной войны
На территории старого аэропорта в Советском районе Брянска обнаружили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны, передаёт kp.ru.
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Умер заслуженный художник России Георгий Вопилов
Скончался заслуженный художник России Георгий Вопилов, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Министерство культуры Кировской области.
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Онищенко дал рекомендации для метеозависимых людей в связи с жарой
Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru призвал метеозависимых граждан беречь своё здоровье в жару.
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Народный артист СССР Владимир Андреев прокомментировал смерть Натальи Кузнецовой
Народный артист СССР Владимир Андреев прокомментировал смерть актрисы Натальи Кузнецовой.
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Въездной турпоток в Россию может вырасти на 15% благодаря ЧМ-2018
Въездной турпоток в Россию может вырасти на 15% благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.
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Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдёт 3—6 августа в Кемеровской области
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдёт 3—6 августа в Кемеровской области, сообщает kp.ru.
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ЦПВС: представители незаконных вооружённых формирований в Сирии продолжают сдавать оружие
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что представители незаконных вооружённых формирований в стране продолжают сдавать оружие и боеприпасы.
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Праздник мёда прошёл в нацпарке «Куршская коса»
Праздник мёда Лиепа прошёл 28 июля в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-секретаря Ольгу Большакову.
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Власти Москвы рассказали об участии малого бизнеса в торгах по аренде нежилых объектов
Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в беседе с НСН рассказал об участии малого бизнеса в городских торгах по аренде нежилых объектов.
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Первый тур РПЛ установил рекорд по средней посещаемости
Первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал рекордным по средней посещаемости матчей чемпионата России.
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При столкновении двух легковых автомобилей в Ростовской области пострадали шесть человек
Шесть человек, включая троих детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.
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МИД: тела погибших в ЦАР журналистов доставлены в город Банги
Тела погибших в Центральноафриканской Республике журналистов доставлены в город Банги, сообщает МИД России на своём сайте.
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Лавров заявил, что в России обеспокоены ситуацией в Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя события в Армении, заявил, что действия нового руководства страны идут вразрез с их заявлениями об отказе от преследования своих политических предшественников.
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Первый тур РПЛ сезона-2018/19 стал самым нерезультативным в истории чемпионатов России
Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2018/19 стал самым нерезультативным в истории турнира.
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СК возбудил уголовное дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике.
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Координатор общественного объединения из Чехии встретилась с главой Крыма
Координатор общественного объединения «Чешский союз борцов за свободу» Елена Вичанова встретилась с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Симферополе.
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Прилепин прокомментировал сообщения о гибели в ЦАР режиссёра Расторгуева
Российский писатель Захар Прилепин в беседе с RT прокомментировал сообщения о гибели в Центральноафриканской Республике режиссёра Александра Расторгуева.
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«Пюник» под руководством Талалаева вышел в третий квалификационный раунд ЛЕ
Армянский футбольный клуб «Пюник», главным тренером которого является российский специалист Андрей Талалаев, одержал победу над казахстанским «Тоболом» со счётом 1:0 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
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Лаврентьев рассказал, где пройдёт встреча лидеров России, Ирана и Турции
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что встреча лидеров Турции, Ирана и России состоится в Тегеране.
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Футболисты «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты
Несколько игроков махачкалинского «Анжи» обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) из-за задержек по выплате зарплаты.
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Адвокат Ковальчука рассказал о противоречиях в рамках расследования кокаинового дела
Адвокат Владимир Жеребенков в беседе c RT рассказал о противоречиях в рамках расследования кокаинового дела.
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Лавров проинформирован о ситуации с убитыми журналистами в ЦАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформирован о ситуации с убитыми журналистами в ЦАР. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в первом туре РПЛ
Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА сыграли вничью в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Нижнем Новгороде обнаружили тело пропавшего журналиста Грачёва
Тело журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачёва обнаружено в Нижнем Новгороде, сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь».
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Адвокат прокомментировал ситуацию с экстрадицией в Россию фигуранта кокаинового дела Ковальчука
Адвокат Владимир Жеребенков в беседе c RT прокомментировал ситуацию с экстрадицией из Германии в Россию фигуранта кокаинового дела Андрея Ковальчука.
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Геркус: в «Локомотиве» предоставим Хёведесу возможность побеждать
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от подписания контракта с немецким защитником Бенедиктом Хёведесом.
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Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия правительству
Национальное собрание Франции проголосовало против вотума недоверия кабинету министров, сообщает BFM. Отмечается, что за вотум недоверия проголосовали всего 143 депутата при необходимых 289.
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Мещеряков заявил, что условия трансфера Хёведеса полностью устраивают «Локомотив»
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход в команду немецкого защитника Бенедикта Хёведеса.
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В миссии ООН рассказали, что машина с телами погибших была найдена к северу от Сибю
В Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) сообщили, что машина с телами была найдена в 33 километрах к северу от Сибю. Об этом РИА Новости рассказал представитель миссии Владимир Монтейро.
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В «Шальке» пожелали Хёведесу всего наилучшего в «Локомотиве»
Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Шальке» Кристиан Хейдель прокомментировал переход бывшего защитника команды Бенедикта Хёведеса в московский «Локомотив».
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Группа осуждённых в ярославской колонии прекратила голодовку
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что группа из шести осуждённых в ярославской колонии прекратила голодовку.
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Тела погибших при пожаре в Сочи перевезут на их родину за счёт городских властей
Тела погибших при пожаре в Сочи будут перевезены на их родину за счёт городских властей, сообщает портал «Юга.ру».
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Эксперт прокомментировал спасение российского альпиниста в горах Пакистана
Альпинист Сергей Веденин в беседе с kp.ru прокомментировал спасение своего коллеги Александра Гукова в горах Пакистана.
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В состав направленной в ЦАР съёмочной группы входили Александр Расторгуев и Кирилл Радченко
В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского сообщили, что направляли в Центральноафриканскую Республику съёмочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
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Кьеллини прокомментировал возможное возвращение Бонуччи в «Ювентус»
Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о том, что защитник «Милана» Леонардо Бонуччи может вернуться в туринский клуб.
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Министр обороны Японии заявил, что системы ПРО страны не направлены против России
Главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии в ходе встречи в формате «2 + 2» обсудили обеспокоенность Москвы системой противоракетной обороны Aegis Ashore.