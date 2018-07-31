L’Express: с 1 августа человечество начнёт «жить в долг» у Земли

К 1 августа человечество исчерпает годовой запас ресурсов и начнёт «жить в долг» у Земли, сообщает L’Express, ссылаясь на данные некоммерческой организации Global Footprint Network. Как отмечает издание, ещё никогда Всемирный день экологического долга не наступал так рано.

К 1 августа человечество исчерпает годовой запас ресурсов и начнёт «жить в долг» в течение пяти месяцев, сообщает L’Express, ссылаясь на данные некоммерческой организации Global Footprint Network. Как отмечает издание, с каждым годом этот день наступает всё раньше.

Как объясняет Валери Грамон из Всемирного фонда дикой природы (WWF), 1 августа — это «дата, после которой мы начнём использовать больше деревьев, воды, плодородных почв и рыбы, чем Земля может нам предложить за год для того, чтобы мы могли питаться, отапливать дома и пользоваться транспортом, а океаны и леса уже не смогут поглощать весь объём выбросов углекислого газа».

Ещё никогда Всемирный день экологического долга, как пишет издание, не наступал так рано. Впервые годовой запас ресурсов был исчерпан раньше срока 29 декабря 1970 года, а в 2017 году человечество начало жить в долг уже с 3 августа.

По словам Валери Грамон, эта тенденция ускорилась из-за «избыточного потребления и расточительства». Она подчеркнула, что в мире около трети продовольствия «отправляется на помойку».

В разных странах ситуация сильно отличается. Как отмечает Пьер Канне из WWF, «экологический след» таких маленьких стран с небольшим населением, как Катар и Люксембург, очень глубок. Если бы всё человечество жило так, как эти страны, день экологического долга наступил бы между 9 и 19 февраля, утверждает L’Express.

«Мы должны перейти от тревожных сигналов к действиям», — считает Канне.