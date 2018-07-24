NTD: от аномальной жары в Германии страдают даже белки
Для немецкой организации по спасению белок это лето выдалось очень оживлённым. Сотрудницы «Берлин/Бранденбург» выхаживают маленьких грызунов в своём центре, который находится в городе Тельтов.
Для немецкой организации по спасению белок это лето выдалось очень оживлённым. Сотрудницы «Берлин/Бранденбург» выхаживают маленьких грызунов в своём центре, который находится в городе Тельтов.
Полузащитник сборной Хорватии по футболу после окончания чемпионата мира 2018 года получил письмо от пятилетней поклонницы Селены, которая страдает онкологическим заболеванием.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко планирует «деоккупировать и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года.
Спикер польского сената Станислав Карчевский заявил, что Польша приняла за последние два года более двух миллионов украинцев.
В германской контрразведке (BfV) сообщили о росте числа экстремистов в ФРГ, сообщает Associated Press.
Московский футбольный клуб ЦСКА согласился отпустить нападающего Витиньо в бразильский «Фламенго».
Президент США Дональд Трамп заявил, что он опасается вмешательства России в грядущие президентские выборы, чтобы помочь победить Демократической партии.
В Западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешит использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах чемпионата России до весны 2019 года.
Криптовалюта биткоин продолжила рост, преодолев отметку $8 тыс. в ходе торгов, сообщает MarketWatch.
Доследственная проверка организована после крушения легкомоторного самолёта вблизи аэродрома Дракино в Подмосковье.
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Ленинградской области, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил закон о повышении налога на добавленную стоимость, принятый Госдумой в третьем, окончательном чтении.
В июне 2018 года объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза — до 250 млрд рублей. Об этом сообщает НСН со ссылкой на «Дом.рф» и Frank RG.
Бывший главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте согласился возглавить «Милан».
Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый», совершающий дальний поход, вышел в Красное море. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность городским службам за работу во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает НСН.
В Сирию за минувшие сутки вернулись более двух тысяч беженцев с территории Ливана, сообщает ФАН со ссылкой на главу Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева.
Кировский районный суд Самары вынес приговор члену организованной преступной группы, обвиняемому в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Самарской области.
Масштабные учения пройдут в сентябре на Балаковской атомной электростанции, сообщает kp.ru.
В Тюмени вынесли приговор по делу об убийстве врача-уролога областной больницы Виталия Савчука, сообщает URA.RU.
Заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал, когда возобновится строительство на территории Лужников, сообщает kp.ru.
Посольство Израиля в России заявило, что прошедшие ранее переговоры премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым были успешными.
В Оренбургской области планируют установить памятник писателю и политическому деятелю Гавриилу Державину, сообщает RIA56.
Московский урбанистический форум, проходивший с 17 по 22 июля, посетили около семи тысяч участников из 68 стран. Об этом сообщает m24 со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.
Вопрос восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) будет рассмотрен Международным паралимпийским комитетом (МПК) 10—11 августа.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства журналиста гостелерадиокомпании «Нижний Новгород» Дениса Суворова, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Британский певец Элтон Джон и принц Гарри заявили о создании организации по борьбе со СПИДом.
Футболисты лондонского «Челси» Давид Луис, Тьемуэ Бакайоко и Итан Ампаду пришли в гости к четырёхлетнему болельщику из Австралии Хадсону Маккарти.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что с настоящего момента будет лично руководить переговорами с Европейским союзом по поводу брексита.
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачёв в беседе с RT рассказал о потенциальных экономических выгодах от возведения Сахалинского моста.
Михаил Носковский, отец пятилетнего мальчика, который был жестоко избит на окраине Биробиджана, рассказал RT о состоянии сына.
По меньшей мере 74 человека погибли в результате лесных пожаров в Греции, передаёт Афинское информационное агентство со ссылкой на пожарную службу.
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает расистским обращение с футболистом Месутом Озилом в Германии.
Депутаты консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» предложили увеличить объём преподавания предметов на литовском языке в школах для национальных меньшинств. По их мнению, это поможет нейтрализовать якобы имеющееся влияние России на данную группу населения.
Российская фигуристка Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF).
Президент Украины Пётр Порошенко планирует «деоккупировать и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года. По словам экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, соответствующий план был разработан «постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым» Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока года по версии организации.
Пилот военного сирийского самолёта, который ранее сбил Израиль, погиб в результате крушения.
Законопроект о свободе выбора изучения родных языков в школе принят Госдумой во втором чтении, передаёт Интерфакс.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны совместно с другими федеральными органами выполнили большой объём задач по обеспечению безопасности футбольных матчей и торжественных мероприятий в городах проведения чемпионата мира 2018 года.
Официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что израильские военные знали: самолёт «Сухой», по которому они открыли огонь, принадлежал ВВС Сирии, а не ВКС России.
В Феодосии сообщили о росте турпотока после открытия Крымского моста, сообщает «Крыминформ».
Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID).
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон может встретиться с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым, чтобы обсудить организацию новой встречи российского лидера Владимира Путина и главы Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Спасатели предупредили о сохранении аномальной жары в Оренбургской области, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко после встречи с президентом Владимиром Путиным прокомментировал в беседе с RT возможность строительства моста на Сахалин.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО увеличили количество задействованной в учениях на территории Восточной Европы авиации с 11 единиц до 101 за пять лет.
Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказал, когда и где состоится прощание со скончавшимся советником президента России Вениамином Яковлевым.
Чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе пройдёт в подмосковном Одинцове в августе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства физической культуры и спорта.
Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк стал футболистом московского «Локомотива».