NTD: от аномальной жары в Германии страдают даже белки

От аномально высоких температур в этом году в Германии страдают не только люди, но и белки, которые из-за массового обезвоживания заболевают и гибнут. Защитники животных призывают немцев выставлять миски с питьевой водой на открытых местах или рядом с кустарниками и деревьями, чтобы спасти белок от жажды и помочь им пережить жару, передаёт NTD.

Для немецкой организации по спасению белок это лето выдалось очень оживлённым. Сотрудницы «Берлин/Бранденбург» выхаживают маленьких грызунов в своём центре, который находится в городе Тельтов.

Они говорят, что из-за слишком раннего лета белкам не хватает воды и еды. По их мнению, помочь этим рыжим грызунам может каждый.

ТАНЯ ЛЕНН, глава организации по помощи белкам: Сейчас у нас одна проблема, которая длится уже давно. Белкам просто нужна вода. Как и другим диким животным, им нужно много пить. Вот почему людям надо устанавливать поилки на своих участках, чтобы животные могли пить.

Как ожидается, слишком раннее и жаркое лето приведёт к тому, что еды будет не хватать также и в холодное время. Природозащитницы призывают людей подкармливать белок и зимой.

ТАНЯ ЛЕНН: В этом году лето наступило очень быстро, многие фрукты поспели слишком рано. Орехи начали осыпаться уже в июле. Многие внутри пустые, без ядер. Из-за этого осенью и зимой у белок начнутся большие проблемы.

Ну а нынешние питомцы, похоже, идут на поправку. Как только они восстановят силы, то вернутся в природную среду.

Дата публикации 23 июля 2018 года.