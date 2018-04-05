NTD: турецкие ортопеды поставили пострадавшую белку на колёсики

Ветеринар и защитник животных Тайфун Демир из Турции выходил найденного в лесу бельчонка, который попал в капкан и потерял передние лапки. А чтобы помочь белке восстановить подвижность, турецкие ортопеды создали специальный протез на колёсиках. Когда зверёк привыкнет, ему планируют сделать новые протезы уже в форме лапок, передаёт NTD.

Этот симпатичный бельчонок за свою недолгую жизнь уже успел настрадаться. Не так давно он попал в капкан, поставленный охотниками в лесах региона Батман. В итоге зверушка потеряла передние лапки.

ТАЙФУН ДЕМИР, ветеринар и защитник животных: Молодой человек вытащил бельчонка из капкана в Батмане. А потом нашёл меня благодаря моим видео и постам в интернете.

Ветеринар и защитник животных Тайфун Демир выходил бельчонка, дал ему кличку «Карамель». Однако без лапок зверёк не может жить полноценно. Тогда ветеринар решил попросить помощи у ортопедов Университета Айдын в Стамбуле.

Специалисты сделали для бельчонка протез на колёсиках.

МУСТАФА ГУЛЬТЕКИН, ортопед: Это дикое животное, которое теперь живёт в неволе. Мы приделали к его телу инородный объект. Для нас очень важна реакция белки на этот протез.

Ортопеды считают, что бельчонок принял протез довольно спокойно. Теперь ему нужно время, чтобы приспособиться. Потом специалисты сделают для зверька другие протезы, они уже будут похожи на настоящие лапки.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2018 года.