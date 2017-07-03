Register: Касперскому нечего скрывать от американского сената В ответ на предложение сената США запретить продукцию «Лаборатории Касперского» глава компании в очередной раз заявил, что готов предоставить американским властям исходный программный код. Как пишет британское издание The Register, Евгения Касперского и его компанию пытаются дискредитировать как минимум с 2015 года. 3 июля 2017 Register

Register: Энергетики Украины могли спутать российских хакеров с белками Украинские власти обвиняют Россию в том, что ее «хакеры» вызвали перебои в электроснабжении западной части Украины. Такое технически возможно, но маловероятно, считает The Register. Возможно, украинская сторона приписывает «российским хакерам» перебои, вызванные куда более банальными причинами, например, белками. 30 декабря 2015 Register

Трое граждан США признаны виновными в незаконном вывозе электроники в Россию Американский суд признал троих бывших сотрудников техасской компании Arc Electronics виновными в незаконном экспорте микрочипов в Россию, пишет The Register. Как отмечается в материале, общая стоимость вывезенной электроники составила 30 миллионов долларов. По данным The Register, большая часть компонентов предназначалась для российских силовых структур. 27 октября 2015 Register

The Register: В Dow Jones развенчали слухи о «российских хакерах» Американское агентство финансовой информации Dow Jones официально опровергло появившуюся ранее на сайте Bloomberg информацию о том, что сервера агентства были взломаны «российскими хакерами», пишет The Register. Представители компании заявили, что сейчас изучают опубликованные конкурирующим агентством данные, дабы установить, есть ли в них правдивая информация вообще. 17 октября 2015 Register

Register: Apple «подарит КГБ» данные российских пользователей Компания Apple решила подчиниться российскому закону о персональных данных и согласилась перенести серверы с данными российских клиентов в Россию. Как отмечает Register, она в этом деле одинокой не стала: ее «соседом» по хранилищу станет вooking.com. Другие сервисы, правда, не спешат «в пределы досягаемости Кремля». 11 сентября 2015 Register

Register: США используют российские технологии вопреки санкциям Как сообщает Register, ракета-носитель «Атлас-5», работающая на базе российского ракетного двигателя, успешно доставила американский космоплан X37-B на орбиту. Перед запуском многие представители космической промышленности беспокоились по поводу надежности российских технологий, в то время как американских конгрессменов возмутил сам факт их использования, поскольку это противоречит введенным против России санкциям. 21 мая 2015 Register