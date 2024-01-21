Redacted: в США людей берут на работу по принципу «разнообразия», а не по уровню квалификации
НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Найм сотрудников, ориентированных на разнообразие, может привести к гибели людей. Именно об этом сейчас говорят в Интернете, потому что нанимать человека по его внешнему виду — это неправильно расставленные приоритеты. Совершенно ясно, что ваши приоритеты должны быть такими. Могут ли они выполнять работу на отлично, если только этот человек не модель? Это не значит, что разнообразие — это плохо. Это значит, что расставлять приоритеты в пользу разнообразия глупо. Это называется наём DEI. Это означает «разнообразие, равенство и инклюзивность». Сейчас этим завален весь X, на первый взгляд это звучит красиво, но не тогда, когда это приоритетнее таких вещей, как безопасность.
Вот список компаний и организаций, которые прямо сейчас подвергаются нападкам в интернете за то, что приоритет разнообразия и идеологии ставит под угрозу их бизнес. United, Alaska Airlines, которая объединилась со Spirit, FAA, Sienna и John Hopkins, и не забудьте, что компания Titan Sub, чей батискаф затонул в прошлом году, тоже нанимала сотрудников, ориентированных на разнообразие. Вот генеральный директор Стоктон Раш признается, что исключил из своей компании 50-летних белых парней, потому что они не вдохновляли, а вместо этого нанимал молодых и разносторонних.
СТОКТОН РАШ, генеральный директор OceanGate: Когда я начинал бизнес, то обнаружил, что есть и другие операторы подводных лодок, но в них обычно работают джентльмены, бывшие военные подводники, и вы увидите целую кучу пятидесятилетних белых парней. Я хотел, чтобы наша команда была моложе, чтобы она вдохновляла, а я не собираюсь вдохновлять 16-летнего подростка пойти учиться на морского техника.
Генеральный директор компании OceanGate в интервью, которое стало смотреться по-другому после того, как пропал батискаф «Титаник», заявил, что нанял молодых членов экипажа, которые должны быть «вдохновляющими».
НАТАЛИ МОРРИС: Мог ли опытный пятидесятилетний белый парень спасти ему жизнь с помощью лучшей техники? Я просто думаю, что мы никогда не узнаем, но мы знаем, что это интервью не очень хорошо состарилось. Что ж. На прошлой неделе два самолёта столкнулись с ужасающими неисправностями во время полета, и это вызвало волну возмущения, потому что FAA (федеральное управление гражданской авиации США. — ИноТВ) и авиакомпании ставят во главу угла разнообразие, а не квалификацию. New York Post сообщает, что в рамках программы разнообразия ФАА нанимает людей с серьёзными нарушениями интеллекта, психическими проблемами, а также другими психическими и физическими заболеваниями. Мы много знаем об этом, потому что мама моего свекра Клейтона руководит некоммерческой компанией в Пенсильвании под названием Quest. Если вам интересно, как это делается безопасно и хорошо, вы можете заглянуть на сайт. Если хотите, я приложу скриншот, это тоже мама Клейтона. В основном они участвуют в тендерах на кейтеринг, озеленение и уборку. И это очень регулируемая отрасль, потому что нельзя просто взять человека с ограниченными возможностями и отправить его на работу. Это небезопасно для них и небезопасно для всех нас, а FAA говорит, что предоставляет этим людям возможность приспособиться.
Моя свекровь, принимает на работу людей с ограниченными возможностями. Они называют их «участниками» и устраивают на работу, а также помогают приспособиться. Она говорит, что качество работы, однако, всегда должно быть таким же, как у человека без инвалидности. Поэтому нельзя идти на компромиссы в работе. Так что это можно сделать. Но для этого нужны специалисты, которые будут управлять этим процессом. Дать им разумные ожидания не означает, что вы идете на компромисс с работой. Это значит, что у них может быть более гибкий график. Они получают больше времени на выполнение задачи. Они получают другую технику, или вы позволяете им завести собаку, или что-то в этом роде. Должен быть человек, как моя свекровь, который управляет этим. Так есть ли в FAA человек, который этим занимается, или они просто делают это для того, чтобы поставить галочку в разных графах? У нас есть право на ответы на эти вопросы. Многие компании говорят, что делают это ради того, что они называют капитализмом заинтересованных сторон. Это идея о том, что компания должна отвечать не перед акционерами, а перед обществом в целом. Они говорят, что разнообразие — это хорошо для всех нас. Для общественного блага это не так.
Если мы все умрем из-за того, что они наймут наименее квалифицированных кандидатов. Я бы сказал, что это не в интересах общества. В интересах общества иметь безопасные транспортные системы, чтобы люди выживали. Я бы сказал, что это капитализм заинтересованных сторон.
КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий подкаста Redacted: Самолёты, которые добираются до места назначения, например, запишите меня на такой. У вас было больше разнообразия на этом рейсе? Отлично, доставьте меня в пункт назначения. Это то, что меня действительно волнует.
Дата выхода в эфир 21 января 2024 года.
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