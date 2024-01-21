Redacted: в США людей берут на работу по принципу «разнообразия», а не по уровню квалификации

Американские компании неправильно расставляют приоритеты, пытаясь угнаться за актуальной повесткой, они нанимают человека на работу «по его внешнему виду», заметили на подкасте Redacted. Это может быть попросту опасно для обычных людей, так как выполнять обязанности берут неквалифицированных кадров. Ведущая подкаста Натали Моррис приводит пример с затонувшим батискафом «Титаник», тогда из фирмы OceanGate были уволены 50-летние белые сотрудники, а них место пришли молодые и разносторонние.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Найм сотрудников, ориентированных на разнообразие, может привести к гибели людей. Именно об этом сейчас говорят в Интернете, потому что нанимать человека по его внешнему виду — это неправильно расставленные приоритеты. Совершенно ясно, что ваши приоритеты должны быть такими. Могут ли они выполнять работу на отлично, если только этот человек не модель? Это не значит, что разнообразие — это плохо. Это значит, что расставлять приоритеты в пользу разнообразия глупо. Это называется наём DEI. Это означает «разнообразие, равенство и инклюзивность». Сейчас этим завален весь X, на первый взгляд это звучит красиво, но не тогда, когда это приоритетнее таких вещей, как безопасность.

Вот список компаний и организаций, которые прямо сейчас подвергаются нападкам в интернете за то, что приоритет разнообразия и идеологии ставит под угрозу их бизнес. United, Alaska Airlines, которая объединилась со Spirit, FAA, Sienna и John Hopkins, и не забудьте, что компания Titan Sub, чей батискаф затонул в прошлом году, тоже нанимала сотрудников, ориентированных на разнообразие. Вот генеральный директор Стоктон Раш признается, что исключил из своей компании 50-летних белых парней, потому что они не вдохновляли, а вместо этого нанимал молодых и разносторонних.

СТОКТОН РАШ, генеральный директор OceanGate: Когда я начинал бизнес, то обнаружил, что есть и другие операторы подводных лодок, но в них обычно работают джентльмены, бывшие военные подводники, и вы увидите целую кучу пятидесятилетних белых парней. Я хотел, чтобы наша команда была моложе, чтобы она вдохновляла, а я не собираюсь вдохновлять 16-летнего подростка пойти учиться на морского техника.

Генеральный директор компании OceanGate в интервью, которое стало смотреться по-другому после того, как пропал батискаф «Титаник», заявил, что нанял молодых членов экипажа, которые должны быть «вдохновляющими».

НАТАЛИ МОРРИС: Мог ли опытный пятидесятилетний белый парень спасти ему жизнь с помощью лучшей техники? Я просто думаю, что мы никогда не узнаем, но мы знаем, что это интервью не очень хорошо состарилось. Что ж. На прошлой неделе два самолёта столкнулись с ужасающими неисправностями во время полета, и это вызвало волну возмущения, потому что FAA (федеральное управление гражданской авиации США. — ИноТВ) и авиакомпании ставят во главу угла разнообразие, а не квалификацию. New York Post сообщает, что в рамках программы разнообразия ФАА нанимает людей с серьёзными нарушениями интеллекта, психическими проблемами, а также другими психическими и физическими заболеваниями. Мы много знаем об этом, потому что мама моего свекра Клейтона руководит некоммерческой компанией в Пенсильвании под названием Quest. Если вам интересно, как это делается безопасно и хорошо, вы можете заглянуть на сайт. Если хотите, я приложу скриншот, это тоже мама Клейтона. В основном они участвуют в тендерах на кейтеринг, озеленение и уборку. И это очень регулируемая отрасль, потому что нельзя просто взять человека с ограниченными возможностями и отправить его на работу. Это небезопасно для них и небезопасно для всех нас, а FAA говорит, что предоставляет этим людям возможность приспособиться.

Моя свекровь, принимает на работу людей с ограниченными возможностями. Они называют их «участниками» и устраивают на работу, а также помогают приспособиться. Она говорит, что качество работы, однако, всегда должно быть таким же, как у человека без инвалидности. Поэтому нельзя идти на компромиссы в работе. Так что это можно сделать. Но для этого нужны специалисты, которые будут управлять этим процессом. Дать им разумные ожидания не означает, что вы идете на компромисс с работой. Это значит, что у них может быть более гибкий график. Они получают больше времени на выполнение задачи. Они получают другую технику, или вы позволяете им завести собаку, или что-то в этом роде. Должен быть человек, как моя свекровь, который управляет этим. Так есть ли в FAA человек, который этим занимается, или они просто делают это для того, чтобы поставить галочку в разных графах? У нас есть право на ответы на эти вопросы. Многие компании говорят, что делают это ради того, что они называют капитализмом заинтересованных сторон. Это идея о том, что компания должна отвечать не перед акционерами, а перед обществом в целом. Они говорят, что разнообразие — это хорошо для всех нас. Для общественного блага это не так.

Если мы все умрем из-за того, что они наймут наименее квалифицированных кандидатов. Я бы сказал, что это не в интересах общества. В интересах общества иметь безопасные транспортные системы, чтобы люди выживали. Я бы сказал, что это капитализм заинтересованных сторон.

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий подкаста Redacted: Самолёты, которые добираются до места назначения, например, запишите меня на такой. У вас было больше разнообразия на этом рейсе? Отлично, доставьте меня в пункт назначения. Это то, что меня действительно волнует.

Дата выхода в эфир 21 января 2024 года.