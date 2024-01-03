АТ: «коррупция всего» — демократы в США подчинили себе все сферы общественной жизни

Администрация Байдена коррумпировала всё, до чего смогла добраться, утверждает American Thinker. Система правосудия, выборы, образование, развлечения, работа, СМИ — на сегодняшний день не осталось такой сферы, где бы не прослеживалось влияние демократов. Всё, что им не выгодно или не отвечает повестке дня, подавляется и выставляется в негативном свете.

Когда изучаешь аспекты американской жизни, в голову приходит единственная мысль: нынешняя администрация коррумпировала буквально всё, утверждает American Thinker. По словам обозревателя, «у американцев было достаточно времени, чтобы оценить ущерб, нанесённый левыми, — и людям это надоело».

Система правосудия была испорчена до такой степени, что республиканцы и консерваторы сегодня подвергаются преследованиям, а демократам сходят с рук всевозможные преступления. На выборах голосуют «мёртвые» люди, некоторые отдают свой голос по несколько раз, а фальшивые бюллетени уже стали для США чем-то обыденным.

В системе образования главную позицию занимают не знания, а культурная, религиозная и гендерная идентичность. То же самое происходит в сфере развлечений, рабочих мест и просто общественных устоев: сегодня шанс добиться успеха есть у тех и у того, что отличается от общепринятого — и, как правило, не в лучшую сторону.

Отдельное место у левых отведено коррупции СМИ и информации в целом. Большинство американских СМИ — это «филиалы Демократической партии», которые транслируют не новости, а оскорбления в адрес Трампа. Поиск в интернете, в свою очередь, выводит на первое место самые либеральные статьи, продвигаемые демократами. А для того чтобы найти в этом потоке что-то, сделанное не с подачи левых, американцам приходится особо потрудиться, пишет AT.