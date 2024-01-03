Администрация Байдена коррумпировала всё, до чего смогла добраться, утверждает American Thinker. Система правосудия, выборы, образование, развлечения, работа, СМИ — на сегодняшний день не осталось такой сферы, где бы не прослеживалось влияние демократов. Всё, что им не выгодно или не отвечает повестке дня, подавляется и выставляется в негативном свете.
Когда изучаешь аспекты американской жизни, в голову приходит единственная мысль: нынешняя администрация коррумпировала буквально всё, утверждает American Thinker. По словам обозревателя, «у американцев было достаточно времени, чтобы оценить ущерб, нанесённый левыми, — и людям это надоело».
Система правосудия была испорчена до такой степени, что республиканцы и консерваторы сегодня подвергаются преследованиям, а демократам сходят с рук всевозможные преступления. На выборах голосуют «мёртвые» люди, некоторые отдают свой голос по несколько раз, а фальшивые бюллетени уже стали для США чем-то обыденным.
В системе образования главную позицию занимают не знания, а культурная, религиозная и гендерная идентичность. То же самое происходит в сфере развлечений, рабочих мест и просто общественных устоев: сегодня шанс добиться успеха есть у тех и у того, что отличается от общепринятого — и, как правило, не в лучшую сторону.
Отдельное место у левых отведено коррупции СМИ и информации в целом. Большинство американских СМИ — это «филиалы Демократической партии», которые транслируют не новости, а оскорбления в адрес Трампа. Поиск в интернете, в свою очередь, выводит на первое место самые либеральные статьи, продвигаемые демократами. А для того чтобы найти в этом потоке что-то, сделанное не с подачи левых, американцам приходится особо потрудиться, пишет AT.
«Хезболла» расценивает убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута как нападение на Ливан и покушение на его суверенитет, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ливанское движение.
Украинские военные применяют лишь небольшое количество танков Leopard 2A6, отправленных из Германии, потому что попытки украинцев быстро отремонтировать их вызывают лишь новые проблемы, считает член партии «Зелёные» Себастьян Шефер.
Землетрясение произошло недалеко от района Астория в нью-йоркском боро Куинс. Вероятно, оно и потревожило жителей острова Рузвельт Айленд 2 января, сообщает ABC со ссылкой на американскую геологическую службу.
В Белгороде вновь работает сирена ракетной опасности. Местных жителей просят не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой.
Истребители пятого поколения Су-57 показали себя в боях успешно, пишет Military Watch Magazine. Как отмечают авторы материала, этот самолёт является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях.
ХАМАС попросило посредников заморозить любые переговоры о перемирии с израильскими военными или об обмене пленными с Израилем. Это произошло после того, как в результате взрыва под Бейрутом погиб замглавы политбюро палестинского движения Салех аль-Арури.
Власти Белгорода приняли совместное решение с руководством кинотеатров «Русич», «Победа» и «Радуга» о временной приостановке работы. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка.
Ответственность за удар по пригороду Бейрута, в результате которого погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, несут Вооружённые силы Израиля, заявил американской газете The Washington Post чиновник Пентагона, имя которого не называется.
В селе Петропавловка в Воронежской области восстановили электро-, газо- и теплоснабжение после инцидента с нештатным сходом боеприпаса во время полёта самолёта российских ВКС. Об этом сообщил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов.