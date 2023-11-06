За лето Россия уничтожила украинские вооружённые силы и скопила резервы для наступления — экс-командующий войсками НАТО Харальд Куят

Итоги летней кампании ВСУ для YouTube-канала HKCM анализирует экс-председатель военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера, генерал Харольд Куят. Он отмечает, что Россия и Украина имели разные цели. Украина хотела, но не смогла отвоевать утерянные территории, в то же время те немногие участки, где она продвинулась, стоили слишком больших жертв. «Потери украинских вооружённых сил непомерны», — констатирует Куят. Напротив, Россия поставила своей целью уничтожение ВСУ и прибегла для этого к обороне. Немецкий генерал считает, что цель России выполнена и она теперь может думать о новом наступлении.