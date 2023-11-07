После объединения Германии у НАТО и России были очень хорошие отношения, но в последующие годы они были уничтожены, заявил в интервью HKCM бывший глава военного комитета альянса Харальд Куят. Сначала США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, потом, в 2008 году, пытались добиться приглашения Украины в НАТО. Минские же соглашения по сути оказались обманом со стороны Запада, цель которого заключалась в том, чтобы выиграть время для вооружения Украины, а не защитить людей в Донбассе.
ХАРАЛЬД КУЯТ, бывший глава военного комитета НАТО:После объединения Германии у нас был этап, когда НАТО поддерживало с Россией очень тесное сотрудничество. Существовало очень тесное политическое согласование и очень тесное военное сотрудничество. Это привело к — и это очень важный аспект — укреплению взаимного доверия и устранению предубеждений.
В последующие годы всё это было уничтожено. Началось это всё в 2002 году с выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, в котором речь шла об антибаллистических ракетах. Россия восприняла это как попытку добиться превосходства в континентально-стратегической сфере.
Потом, в 2008 году, в Бухаресте прошёл саммит НАТО, на котором Буш, который был тогда президентом США, пытался всеми возможными силами добиться приглашения Украины в НАТО. Нельзя забывать об этих событиях.
Нельзя упускать из внимания и то, что заявила в декабре экс-канцлер Германии (Ангела Меркель. — ИноТВ). А именно, что Второе минское соглашение, заключённое между Украиной, Россией, Германией и Францией, по сути было обманом. Его цель заключалась исключительно в том, чтобы вооружить украинскую армию, а не обеспечить меньшинствам, проживащим в Донбассе, те права, которые были им обещаны в рамках соглашения. Это также была одна из двух решающих причин, из-за которой начались эти боевые действия. Об этом нельзя забывать.
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