Опасения относительно того, что в противостоянии с Киевом Москва может воспользоваться своим ядерным арсеналом, являются неоправданными, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и экс-посол Час Фриман. По его словам, Россия сохраняет инициативу на поле боя, в то время как «пушечное мясо» Украины подходит к концу.

Этот конфликт в Израиле ясно показывает, что страны НАТО не настолько едины. Турция сейчас полностью выступает против политики США в Израиле. По вашему мнению, как долго эти страны НАТО смогут держаться вместе? Ждёт ли их светлое будущее или какой-то раскол?

ЧАС ФРИМАН, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и посол: Я думаю, что это гораздо больше зависит от результатов украинского конфликта, чем от того, что происходит в Передней Азии. Так что я бы следил за этой ситуацией.

Да, очевидно, что даже по Украине существуют серьёзные разногласия внутри НАТО. Французы не занимают ту же позицию, что немцы. Венгры и словаки не поддерживают Украину.

Поляки геополитически настроены крайне антироссийски. Но не забывайте, что провозглашённый «отец» современной Украины Степан Бандера и компания убили 150 000 поляков в Галиции. Раньше она была частью Польши, а сейчас входит в состав Украины.

Поэтому я думаю, что существуют явные разногласия по поводу Украины. И они растут, а не уменьшаются. Сейчас очевидно, что Украина потеряла территории, которые сейчас занимает Россия, и может потерять ещё больше территории по мере развития российского наступления.

У Украины кончилось пушечное мясо. Следовательно, у НАТО тоже закончилось пушечное мясо. Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы.

И я думаю, что людям становится всё яснее и яснее, что для Украины было бы гораздо предпочтительнее выполнить Минские соглашения. Согласно им, Донбасс оставался бы частью Украины, но его население имело бы право говорить по-русски, как люди в Квебеке могут говорить по-французски.

Но, конечно, по совету Запада от этого отказались. Зеленский присоединился к Порошенко, который заявил, что никогда не собирался выполнять это соглашение. Немцы и французы признались, что не собирались его реализовывать. Так что это была упущенная возможность.

А затем последовало совместное посредничество правительства Турции и тогдашнего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, в результате которого был подготовлен реальный проект договора, который одобрили обе стороны и который русские были готовы принять. В результате они вывели бы войска с Украины, а Минские соглашения были бы восстановлены.

Вдобавок Украина сохранила бы территорию. И никто бы не погиб, или никто, кто ещё не погиб к тому моменту, не погиб бы впоследствии. А так у нас, вероятно, 500 000 погибших украинцев. Я не знаю точную цифру. Её нельзя называть, потому что на Украине её раскрытие является уголовным преступлением. При этом они дают совершенно дикие оценки российских потерь, которые не внушают никакого доверия.

Люди опасаются, что Россия применит ядерное оружие. Я не опасаюсь. Единственным обстоятельством, при котором Россия могла бы применить ядерное оружие, было бы, если бы она думала, что проигрывает на Украине. Но это не так. И вы знаете, я не думаю, что Соединённые Штаты собираются использовать ядерное оружие против России. Поэтому я считаю подобные опасения неоправданными.

Дата публикации 04 ноября 2023 года.