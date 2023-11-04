«Варшава душит украинскую экономику», — жалуются журналу Der Spiegel немецкие инвесторы на Украине

Немецкие инвесторы разместили на Украине производства, но сейчас столкнулись с трудностями вывоза продукции из-за задержек на польской таможне. Предприниматели считают, что Варшава намеренно «ставит палки в колёса» экспорту с Украины из-за политических разногласий с Киевом. Журнал Der Spiegel, однако, волнует «абсурдность ситуации». В то время как ЕС вливает в Украину миллиарды, чтоб поддержать страну на плаву, один из членов ЕС удушает последние работающие предприятия на Украине.

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, многие предприятия на Украине не останавливали производство. В том числе и филиалы западных фирм, работающие на экспорт. Но теперь всё больше таких фирм жалуются на длительные таможенные процедуры на польско-украинской границе. «Польские пограничники душат украинскую экономику?» — задаётся вопросом немецкий Der Spiegel.

Немецкая компания Leoni, имеющая заводы на Украине, обвиняет польских пограничников в задержках на границе, которые ставят под угрозу рабочие места для 5500 украинцев, работающих на немецкую фирму. «Время ожидания для грузовиков с Украины на границе с Польшей в течение недели резко возросло», — пишет немецкий журнал, в октябре грузовики компании, которая производит автомобильную проводку, ждали таможенного досмотра в среднем 11 дней и 13 часов, в то время как в августе между подачей заявки на осмотр и прохождением границы редко проходило больше 5 часов.

Для немецкой Leoni это «совсем немаленькая проблема». Инго Шпенглер, член совета директоров этой фирмы объясняет: производство на Украине оправдано, только если продукция может быть поставлена в течение 5–12 дней в Германию. «Если быстро не решить проблему с границей, мы будем вынуждены вывести производство с Украины», — продолжает Шпенглер.

«Положение абсурдно», — комментирует ситуацию немецкий Der Spiegel, ведь «ЕС помогает Украине стабилизировать бюджет, нести военные расходы, компенсировать выпадающие налоговые поступления». Помогают Брюссель и Берлин инвесторам из Европы, вложившимся в Украину, например, Берлин выделил €280 млн в качестве гарантий для немецких предпринимателей, открывших бизнес на Украине. «Месяц за месяцем на Украину текут миллиарды», и в то же время «проблемы на границе могут задушить то, что функционирующая экономическая кооперация уже даёт».

«Украинская экономика находится в начале хрупкого восстановления», адаптируясь к условиям военного времени, подчёркивает экономист Роберт Кирхнер из консалтинговой фирмы Berlin Economics, поэтому «важно, чтобы никто не ставил палки в колёса». Но, видимо, именно это и происходит, потому что возникшие задержки нельзя объяснить традиционным ростом нагрузки из-за сбора урожая и перекрытия Черноморского маршрута экспорта зерна. Статистика говорит, что количество досмотров со стороны поляков не увеличилось, а сократилось, «в октябре польские пограничники пропустили меньше грузов, чем месяцем раньше».

Der Spiegel получил подтверждения информации от нескольких немецких фирм, что «польские чиновники сознательно затягивают досмотр грузов». «Это скрытый саботаж польских таможенников», — утверждает один из немецких менеджеров, работающий с украинскими поставщиками. Сама польская таможня утверждает, что вынуждена была усложнить процедуру прохождения границы из-за участившейся контрабанды сигарет с Украины. Такие объяснения, однако, не убеждают немецких предпринимателей.

«Причина задержек очевидна, это тлеющая уже месяцы ссора между Польшей и Украиной», — объясняет Der Spiegel. Если после начала Россией специальной военной операции Киев и Варшава «демонстративно стояли плечом к плечу», то сейчас всё чаще «на свет выходят конфликты».



Наибольшую проблему представляет украинский аграрный экспорт, который угрожает благополучию польских фермеров. Польша в конце лета ввела национальное эмбарго на ввоз зерновых, а Украина хотела оспорить это решение Варшавы в ВТО. Хотя Киев забрал по итогу своё заявление обратно, между странами осталось напряжение. «Совместного врага – России», уже недостаточно для сотрудничества двух стран, национальные интересы перевешивают, подводит итог немецкий журнал.

«К сожалению, опыт показывает, что Польша в очередной раз использует ситуацию на границе как средство давления», — сокрушается один из немецких предпринимателей на Украине. В настоящее время немецкие инвесторы ищут способы обойти польскую таможню и переориентируются на Словакию и Румынию, но и там пропускные пункты перегружены и время ожидания увеличивается.

«Положение может скоро ещё более обостриться», — отмечает немецкий журнал, так как «польские водители грузовиков объявили, что хотят перекрыть пограничные переходы». Польским водителям вредит конкуренция со стороны украинских дальнобойщиков. Всей ситуацией очень обеспокоен Восточный комитет немецкой экономики, который «настолько выведен из себя, что требует вмешательства ЕС». Ответственный в Восточном комитете за Восточную Европу региональный директор Штефан Кэгебайн обвиняет некоторые страны ЕС в «тактическом сговоре», и это, по его мнению, должно «стать главной темой на следующей встрече ЕС».