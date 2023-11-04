«Варшава душит украинскую экономику», — жалуются журналу Der Spiegel немецкие инвесторы на Украине
Несмотря на продолжающиеся боевые действия, многие предприятия на Украине не останавливали производство. В том числе и филиалы западных фирм, работающие на экспорт. Но теперь всё больше таких фирм жалуются на длительные таможенные процедуры на польско-украинской границе. «Польские пограничники душат украинскую экономику?» — задаётся вопросом немецкий Der Spiegel.
Немецкая компания Leoni, имеющая заводы на Украине, обвиняет польских пограничников в задержках на границе, которые ставят под угрозу рабочие места для 5500 украинцев, работающих на немецкую фирму. «Время ожидания для грузовиков с Украины на границе с Польшей в течение недели резко возросло», — пишет немецкий журнал, в октябре грузовики компании, которая производит автомобильную проводку, ждали таможенного досмотра в среднем 11 дней и 13 часов, в то время как в августе между подачей заявки на осмотр и прохождением границы редко проходило больше 5 часов.
Для немецкой Leoni это «совсем немаленькая проблема». Инго Шпенглер, член совета директоров этой фирмы объясняет: производство на Украине оправдано, только если продукция может быть поставлена в течение 5–12 дней в Германию. «Если быстро не решить проблему с границей, мы будем вынуждены вывести производство с Украины», — продолжает Шпенглер.
Наибольшую проблему представляет украинский аграрный экспорт, который угрожает благополучию польских фермеров. Польша в конце лета ввела национальное эмбарго на ввоз зерновых, а Украина хотела оспорить это решение Варшавы в ВТО. Хотя Киев забрал по итогу своё заявление обратно, между странами осталось напряжение. «Совместного врага – России», уже недостаточно для сотрудничества двух стран, национальные интересы перевешивают, подводит итог немецкий журнал.
«Положение может скоро ещё более обостриться», — отмечает немецкий журнал, так как «польские водители грузовиков объявили, что хотят перекрыть пограничные переходы». Польским водителям вредит конкуренция со стороны украинских дальнобойщиков. Всей ситуацией очень обеспокоен Восточный комитет немецкой экономики, который «настолько выведен из себя, что требует вмешательства ЕС». Ответственный в Восточном комитете за Восточную Европу региональный директор Штефан Кэгебайн обвиняет некоторые страны ЕС в «тактическом сговоре», и это, по его мнению, должно «стать главной темой на следующей встрече ЕС».
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