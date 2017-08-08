Wirtschaftswoche объяснила, почему санкции США раскалывают Европу С помощью санкций Америка надеется изолировать Россию, однако новые штрафные меры вредят также интересам немецкого бизнеса, пишет Wirtschaftswoche. Для Германии строительство газопровода «Северный поток — 2» создаст преимущества в энергетической отрасли Европы, однако в Брюсселе проект не одобряют, а многие страны ЕС желают ему провала. 8 августа 2017 Wirtschaftswoche

Wirtschaftswoche: «Турецкий поток» рискует иссякнуть — вслед за «Южным» После периода заморозки проект российско-турецкого газопровода «Турецкий поток» был успешно возобновлён, пишет Wirtschaftswoche. Однако, несмотря на нынешнее примирение Москвы и Анкары, а также зависимость Турции от российского газа, до 2019 года проект может «провалиться» по политическим причинам, о чём свидетельствует пример несостоявшегося «Южного потока», отмечает издание. 4 мая 2017 Wirtschaftswoche

Wirtschaftswoche: новая LADA утолит ностальгию немцев по ГДР В качестве эксперимента концерн «АвтоВАЗ» решил сделать ставку на экспорт автомобилей в Германию. Как пишет издание Wirtschaftswoche, руководство автозавода хочет испытать машину LADA Vesta на самом придирчивом рынке Европы и показать российским клиентам, что эта машина и в Германии хорошо продаётся. 10 февраля 2017 Wirtschaftswoche

WiWo: Не все немцы против санкций, но США никому не дадут выбирать Отношение немцев к России в последнее время ухудшилось, и многие из них не поддерживают отмену санкций, пишет Wirtschaftswoche, ссылаясь на результаты опросов. Однако влияние Вашингтона на страны ЕС столь велико, что под его давлением Европа будет продлевать штрафные меры против России независимо от того, желают ли этого европейцы или нет. 22 апреля 2016 Wirtschaftswoche

Глава Мюнхенской конференции: Европе нужна не нищая, а стабильная Россия Если Брюссель «неожиданно сдаст позиции» в вопросе антироссийских санкций, ему тогда «не снискать уважения» Москвы, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Wirtschaftswoche. Немецкий политик, однако, отметил, что Европе в отличие от США «нужна не нищая, а стабильная Россия». 13 февраля 2016 Wirtschaftswoche

Wiwo: Немецкую «лживую прессу» придумали спецслужбы России «Российская пропаганда пытается подорвать доверие к немецким журналистам», - заявил в интервью Wirtschaftswoche бывший ведущий немецкого канала ARD Ульрих Викерт. По его словам, Москва спонсирует «ксенофобское движение» PEGIDA в Германии. К тому же он не исключает, что слово «Lügenpresse» («лживая пресса»), которое стало ругательством года в Германии в 2014, придумали именно российские спецслужбы. 31 января 2016 Wirtschaftswoche

Сорос: Европы как партнера больше нет Американцы понимают «значение демократической Украины» намного лучше европейцев, поддавшихся националистическим тенденциям, которые грозят Евросоюзу полным развалом, считает американский магнат Джордж Сорос. Лишь жесткая политика Меркель еще способна спасти Европу, пояснил Сорос в интервью Wirtschaftswoche. Он также подчеркнул, что Эрдоган оказал Обаме большую услугу, приказав сбить Су-24 и «моментально» вынудив Путина заниматься поисками политического решения в Сирии. 25 декабря 2015 Wirtschaftswoche

Wirtschaftswoche: Русские не едут в Германию от безденежья и патриотизма Из-за оттока российских туристов экономика Германии не досчитается порядка 275 миллионов евро.Как пишет Wirtschaftswoche, основная причина этого – падение рубля, но есть и другая, «патриотическая». Впрочем, немцы не унывают и рассчитывают компенсировать потери за счет богатых арабских гостей. 23 декабря 2015 Wirtschaftswoche

Wirtschaftswoche: Украине не стоит рассчитывать на помощь США и ЕС В интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche шведский экономист Андерс Аслунд заявил, что на процессе мирного урегулирования на Украине можно поставить крест. По его словам, рассчитывать на экономическую и военную поддержку Брюсселя и Вашингтона Киеву не стоит. А из-за кризиса ЕС не в состоянии оказать достаточную финансовую помощь Украине. 6 сентября 2015 Wirtschaftswoche

WiWo: Браудер расскажет миру «правду» о России, чтобы никто с ней не водился Человек, осведомленный о том, что происходит в России, ни за что не станет инвестировать в страну, считает американский финансист Билл Браудер. О том, как теряют средства несогласные с политикой Путина, он рассказал в своей книге, которую теперь намерен экранизировать. Как сообщает Wirtschaftswoche, таким образом Браудер хочет рассказать об истинном положении дел в стране, чтобы предостеречь тех, кто думает начать там свой бизнес. 14 июня 2015 Wirtschaftswoche