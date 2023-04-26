WiWo: западные санкции почти не отразились на российском авиасообщении

Штрафные меры ЕС почти никак не повлияли на российскую авиационную отрасль, пишет Wirtschaftswoche. Согласно данным статистики, интенсивность полётов гражданской авиации внутри России даже возросла: как отмечает издание, Россия перерегистрировала западные самолёты, а также нашла альтернативные каналы поставок запчастей.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине ЕС ввёл санкции против российского авиационного сектора, напоминает Wirtschaftswoche. В частности, ЕС прекратил обслуживание и поставку запчастей для имеющихся у России самолётов западного производства, а также отменил прочие аспекты сотрудничества с российской авиационной отраслью.

Однако анализ данных о российском авиасообщении показывает, что количество полётов практически не сократилось, пишет Wirtschaftswoche. Как отмечает издание, сравнение интенсивности авиарейсов в России в апреле 2022 года, то есть почти сразу после вступления в силу санкций, и в марте 2023 года показывает, что не произошло почти никаких изменений.

Количество гражданских полётов над Россией действительно сократилось, пишет Wirtschaftswoche. Однако это, в первую очередь, связано с тем, что над Россией сейчас не летают самолёты, направляющиеся из Европы в Северную Америку. Что же касается внутрироссийского авиасообщения, то, согласно данным сайта Flightradar24, оно оказалось почти не затронуто санкциями и даже выросло. «Несмотря на санкции, российские авиакомпании смогли продолжить бизнес, и во второй половине 2022-го года они летали даже больше, чем до пандемии», — приводит издание слова гендиректора Airbus Гийома Фори.

Ожидания ЕС были совсем другими, отмечает Wirtschaftswoche. Однако Запад недооценил решимость России: вскоре после введения санкций Владимир Путин одобрил конфискацию западных самолётов и их перерегистрацию в России. Что же касается запасных частей, то Россия прибегла к поставкам по неофициальным каналам с помощью третьих стран, таких как Казахстан, Турция и Узбекистан.