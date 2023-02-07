NTD: бразильская авиация пришла на помощь голодающим индейцам

ВВС Бразилии пришли на помощь голодающим индейцам яномами. Как передаёт NTD, над их территорией с самолёта они сбросили гуманитарный груз с продовольствием и лекарствами. Как сообщают бразильские власти, индейцы пострадали из-за нелегальных золотодобытчиков и лесозаготовителей, присутствие которых принесло болезни, голод и насилие.
Эти эксклюзивные кадры предоставили военно-воздушные силы Бразилии. Они пришли на помощь голодающим индейцам яномами. Над их территорией с самолёта сбрасывают гуманитарный груз. В пакетах продовольствие и лекарства. Операция проходит в штате Рорайма на севере страны.
УЛИАНА ФРЕЙРЕ ВАНДЕСТИН, майор:Если мы можем чем-либо помочь, то всегда готовы это сделать.
Яномами — это группа родственных индейских племён численностью примерно 35 тысяч человек. Они живут в джунглях на севере Бразилии и юге Венесуэлы. Как сообщают бразильские власти, индейцы пострадали из-за нелегальных золотодобытчиков и лесозаготовителей. Их присутствие принесло болезни, голод и насилие.
На прошлой неделе бразильский президент объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на территории яномами. Правительство закрыло над ней воздушное пространство. Также оно распорядилось блокировать движение речного транспорта. Это сделано в рамках первого этапа операции под названием «Щит яномами».
ВВС будут отслеживать и перехватывать подозрительные самолёты. Военно-морской флот займётся патрулированием рек. Лодки нелегальных золотодобытчиков будут конфисковать. Так власти хотят ликвидировать все незаконные шахты.
Наибольшая опасность деятельности нелегальных старателей в том, что они загрязняют воду ртутью. С её помощью отделяют металл от руды. Помимо этого, между яномами и незаконными шахтёрами периодически вспыхивают конфликты, которые заканчиваются гибелью людей.
Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаётся сложной и напряжённой. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Украинские власти планируют начать дискредитацию работы Запорожской АЭС и раскручивать фейк о подготовке россиянами экологической катастрофы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Цены на жизненно важные лекарства в государственных аптечных пунктах Херсонской области будут на 15% ниже, чем в коммерческих предприятиях. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют интерес к российским вертолётам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, а также оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э» и танкам Т-90М. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание одного из чиновников Белого дома, по словам которого, США оказывают давление на Украину для интенсификации боевых действий.