El Confidencial: в Испании задержали наркоторговцев, перевозивших товар под видом гумпомощи Украине

В Испании арестовали 30 человек за торговлю марихуаной, которую упаковывали и перевозили в Германию под видом гуманитарной помощи, конечным пунктом которой была Украина, передаёт El Confidencial. Среди задержанных есть украинские беженцы, которые, прибыв в Испанию, решили воспользоваться своим статусом, чтобы провозить наркотики мимо полицейских и пограничных контролей.

Гражданская гвардия Испании арестовала около 30 человек за торговлю марихуаной, которую перевозили под видом гуманитарной помощи Украине, сообщает El Confidencial.

Как отмечает издание, среди арестованных есть немцы, марокканцы, испанцы, а также украинцы, прибывшие в Испанию в качестве беженцев и решившие «воспользоваться этой возможностью и попытаться преуспеть в сомнительном бизнесе». Задержанные прятали наркотические вещества в картонные коробки, маскируя их под гуманитарную помощь, предназначенную для Украины.

Источники издания отметили, что задержанные украинские беженцы, предположительно, связались с производителями наркотических средств, как только въехали в Испанию и начали процесс получения статуса беженца. План состоял в том, чтобы доставить их в Германию, где цена на марихуану увеличивается в шесть раз. А для того, чтобы провезти наркотики мимо полицейских и пограничных контролей, они решили воспользоваться своим статусом и замаскировать товар под гуманитарную помощь, конечным пунктом которой была Украина.

«Автомобили были заполнены коробками с одеждой, продуктами питания и другими предметами и продуктами, с помощью которых можно помочь украинскому народу, но в одном или нескольких из них была спрятана марихуана», — сообщили источники.

Операция по ликвидации сети, на которую следователи впервые вышли ещё в августе, проводилась в несколько этапов. В начале расследования гражданская гвардия обнаружила два зарегистрированных на Украине фургона со 109 кг марихуаны в вакуумных пакетах, упакованной в картонные коробки, тогда задержали четырех человек.

Затем, в ходе первого этапа правоохранительные органы задержали украинских беженцев. На первом этапе операции полиция провела 11 обысков в провинции Малага и изъяла €740,4 тыс., более $25 тыс. и 20 кг наркотика, а также тысячу растений, короткоствольное огнестрельное оружие, устройства слежения GPS и пуленепробиваемые жилеты. В общей сложности 11 человек были арестованы за торговлю наркотиками, членство в преступной организации, незаконное владение оружием и мошенничество.

После этого была начата вторая фаза операции, в ходе которой было произведено 14 арестов поставщиков наркотика в провинциях Гранада, Кордоба и Севилья. В ходе восьми обысков было изъято 1,5 тысячи растений, 10 кг упакованной марихуаны, пять единиц огнестрельного оружия и €15 тыс.

Как отмечает El Confidencial, при задержании двое из подследственных попытались скрыться и протаранили автомобиль гражданской гвардии. Помимо обвинений, связанных с производством и сбытом наркотических средств, им также предъявлены обвинения в нападениях на сотрудников полиции и в нарушении безопасности дорожного движения.