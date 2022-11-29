TeleMadrid: Европол ликвидировал кокаиновый «суперкартель» в Европе и ОАЭ

Полиция в Европе и Объединённых Арабских Эмиратах ликвидировала «суперкартель», координировавший около трети торговли кокаином в Европе, сообщает TeleMadrid. В общей сложности были задержаны 49 подозреваемых, в том числе шесть наркобаронов, которые руководили картелем из Дубая.
Гражданская гвардия ликвидировала суперкартель наркоторговцев, который контролировал третью часть всего объёма торговли кокаином в Европе. В рамках операции Desert Light, которую координировал Европол, задержаны 49 подозреваемых, 13 из которых в нашей стране. Среди задержанных есть и главари этой преступной организации, которые из Дубая управляли операциями по торговле наркотиками между Южной Америкой и Европой.
Международная операция Desert Light — историческая глава в борьбе против глобальной торговли наркотиками. В рамках этой беспрецедентной операции в Дубае были задержаны шесть наркобаронов. В этом городе в ОАЭ главари организации чувствовали себя неприкасаемыми, ведя роскошный образ жизни и управляя различными ячейками. Эти ячейки были созданы там, где расположены основные порты Европы, которые были главными воротами для ввоза наркотиков.
Группа по борьбе с наркотиками центрального оперативного подразделения гражданской гвардии в рамках операции Desert Light провела собственную операцию Faukas. В ходе неё было проведено более 20 обысков в домах и компаниях в провинциях Малага, Мадрид и Барселона. В нашей стране были задержаны 13 человек, девять из которых испанцы.
Операция Faukas началась в марте 2020 года с задержания контейнеровоза в порту Валенсии с 698 килограммами кокаина.
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