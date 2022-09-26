Генеральный прокурор штата: американцы расплачиваются за профнепригодность своих правителей

Нелегальные мигранты попадают в США в рекордных количествах, причём десятки гибнут ежемесячно при попытке пересечь границу, заявил генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович в интервью телеканалу Fox News. В числе нелегалов есть террористы и преступники, вместе с ними в страну попадают наркотики и жить в Америке становится всё опаснее, подчеркнул прокурор.

Обсудим подробнее кризис на южной границе. Чтобы дать оценку ситуации, к нам присоединяется генеральный прокурор Марк Брнович — в прямом эфире из Аризоны. Господин генеральный прокурор, спасибо, что нашли для нас время. Как вы видели в репортаже Алексис, ситуация, очевидно, не становится лучше, а только ухудшается. Беспрецедентное число — более 2 миллионов (нелегальных мигрантов. — ИноТВ). Мы сообщали о гибели мигрантов, несмотря на то, что это число не публикуют: 787 человек в этом финансовом году. Таких показателей мы никогда не видели. 35 человек погибли только за сентябрь! Позвольте сообщить вам: мы дошли до того момента, когда другие телеканалы начали замечать это, сообщать про эти случаи и задавать вопросы официальным лицам, которые, к слову, упускают возможность выступить у нас в эфире. На другом телеканале министра Майоркаса спросили о нынешнем кризисе. Вот как это было, мне интересна ваша реакция, смотрите.

КОРРЕСПОНДЕНТ MSNBC: Господин министр, сейчас я в Эль-Пасо, сюда каждый день прибывает порядка 2000 человек. В этом финансовом году зарегистрировано около 2,4 миллиона задержанных, при этом несчётное число людей пересекает границу и их не ловят. Господин министр, какова политика США в сфере пограничного контроля?

АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: Мы делаем многое, Хосе. В чём состоит наша политика? В том, чтобы обеспечить соблюдение законов. И это именно то, чем мы занимаемся.

Господин генеральный прокурор, следят ли они за соблюдением законов?

МАРК БРНОВИЧ, генеральный прокурор Аризоны: Мне кажется, что этот ответ весьма комичен, но ситуация не шуточная! Американский народ расплачивается за это. Совершенно нет! Грифф, вы только что назвали рекордное число людей, приезжающих в нашу страну, но я думаю, нам нужно заострить внимание на паре других вещей. Только за этот август пограничная служба столкнулась с большим количеством нелегалов, чем всё население города Литл-Рок в штате Арканзас. Нам известно, что с тех пор, как Байден занял президентское кресло, границу незаконно пересекло так много людей, что ими можно было бы заселить три штата. Нам также известно, что люди из списка наблюдения за террористами приезжают в страну в рекордном количестве. Мы знаем, что в нашу страну попадают рекордные объёмы фентанила и огромное количество американцев погибает. И я, как прокурор, видя, что цена за таблетку фентанила упала с 20 долларов до 5, знаю, что наши сыновья, дочери, племянницы и племянники, наши дети будут умирать! Поэтому мы видим эти ошеломляющие показатели: большая часть случаев гибели людей в возрасте от 18 до 49 лет сегодня происходит в результате передозировок. Американцы умирают, нелегалы приезжают в рекордном количестве, въезжают преступники, в Америке становится опаснее. Но мне не известно, какие меры принимает министр Майоркас. Я думаю, хуже его непорядочности может быть только его профнепригодность!

Следят ли жители Аризоны за ситуацией? Будет ли эта тема играть роль в ходе промежуточных выборов в вашем штате?

МАРК БРНОВИЧ: Я думаю, люди обеспокоены этим. Говорю про это весь год — эти выборы будут и должны быть про безопасность! Безопасность на границе, экономическую безопасность. Люди хотят чувствовать себя защищёнными. Хотят отправить детей в хорошую школу и знать, что она не будет наводнена наркотиками. Или что их детям не будут угрожать оружием по дороге в школу — это результат бандитизма картелей, которые вносят всё больше насилия в жизнь нашего сообщества. То есть эта тема должна играть определённую роль. В конце концов, думаю, что людей беспокоит их экономическое положение, поскольку в Америке Джо Байдена цены на топливо растут рекордными темпами, растут цены на продукты. При этом кажется, что для Джо Байдена единственная проблема на границе — это неспособность впустить ещё больше нелегалов в нашу страну.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2022 года.