Спикер палаты представителей США: администрация каждый день лжёт своему народу

В Белом доме утверждают, что делают всё, чтобы обезопасить страну от нелегалов и наркотиков, хотя очевидно, что это не так, заявил бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич в интервью Fox News. Южная граница открыта, а в Мексике бесчинствуют преступные группировки, основной доход которых поступает из США, подчеркнул он.

С нами Ньют Гингрич, политический аналитик Fox News, бывший спикер палаты представителей. Рады видеть вас, господин спикер, спасибо большое, что присоединились к нам.

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей США: Рад вас видеть.

Согласны ли вы с решением губернатора штата Техас продолжать отправлять автобусы с мигрантами в такие города, как Чикаго?

НЬЮТ ГИНГРИЧ: Я думаю, губернатор Эббот — это пример отчаяния, которое царит во всех приграничных штатах — не важно Аризона это или Нью-Мехико, Техас или Калифорния — в какой-то степени. Там огромное число въезжающих нелегальных мигрантов, более 2 миллионов за время правления администрации Байдена, а если посчитать тех, кого задержать не удаётся, это может быть и 3 миллиона человек. Некоторые из низ опасны. Нам вчера, кажется, сообщили, что в отношении трёх нелегалов были вынесены обвинения в убийстве помощника шерифа в Северной Каролине. Поэтому то, что делает Эббот, — это весьма умно, он говорит всем этим северным либеральным штатам: «Хотите быть городом-убежищем? Давайте я пошлю вам кучу народа, чтобы вы потренировались быть пристанищем (для нелегалов. — ИноТВ). Тогда, я думаю, либеральные мэры внезапно обнаружат себя в ситуации, когда им придётся осознать, что кризис на границе не может быть исключительно проблемой Техаса. Это проблема Америки! И я думаю, что губернатор Эббот прав в том, что пытается донести это до всей страны.

Другой проблемой для Америки сегодня стала необходимость что-то делать с огромными объёмами наркотиков, которые ввозят через границу. И сейчас происходят массовые изъятия наркотических веществ на границе, господин спикер. Около города Ларедо в Техасе правоохранители обнаружили кокаин на сумму более 12 миллионов долларов в контейнере, помеченном как «детские салфетки». Это порядка 2 тысяч упаковок с наркотиком. Самая большая партия, изъятая за 20 лет. Об этом стало известно после сообщений о том, что «радужный» фентанил также попадает через границу. Представителю Белого дома вчера настойчиво задавали вопросы по этому поводу.

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент FoxNews: Сейчас большая проблема — это «разноцветный» фентанил. Что именно президент делает для борьбы с ней?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Мы только что говорили о Дне повышения осведомлённости о передозировках, которые мы наблюдаем сегодня.

ПИТЕР ДУСИ: Продолжительность жизни американцев снижается самыми быстрыми темпами за сто лет, это в том числе связано с передозировками наркотиков.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Мы тоже видим эти цифры. Но мы защищаем границу, мы выделяем рекордные суммы Министерству внутренней безопасности, чтобы остановить незаконный наркотрафик.

ПИТЕР ДУСИ: 300 случаев передозировок! (со смертельным исходом ежедневно. — ИноТВ).

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Я слышу вас, я только что сказала, что количество изъятий фентанила выросло на 200 процентов.

ПИТЕР ДУСИ: Фентанил продолжает попадать к нам, люди умирают.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Это невероятно важно для президента. Поэтому говорить, что мы делаем недостаточно, — это не правда, это совершенно не верно, Питер. Если республиканцы хотят помочь нам бороться с передозировками, в том числе среди детей, этим опасным наркотиком, фентанилом, который гуляет по нашим улицам, — мы будем рады работать с ними сообща, но они не хотят помогать!

То есть цель тут — обвинить республиканцев в том, что наркотики попадают к нам через южную границу?

НЬЮТ ГИНГРИЧ: В этом интервью какая-то поразительная лживость! Тот факт, что они предполагают, что контролируют границу, — мы только что видели кадры, демонстрирующие, насколько граница бесконтрольна! Администрация каждый божий день лжёт американскому народу. Я думаю, нам также нужно признать, что ни одна из партий не озадачилась, как следовало бы, тем, что Мексика превращается в «несостоявшееся государство». Картели в Мексике обладают огромной силой. И пока картели будут так сильны, они будут представлять опасность для США, и не только с точки зрения наркотрафика. Они начнут совершать насильственные действия, которыми они рутинно занимаются в Мексике. И это то, о чём людям стоит хорошенько задуматься. Долгое время мы предполагали, что наша южная граница хорошо защищена. Сейчас же она не просто открыта — в нашем государстве-соседе доминируют жестокие группировки, которые, как мне кажется, просочатся в Соединённые Штаты. К тому же большую часть своих денег они зарабатывают от продаж в США.

Кокаин, замаскированный под детские салфетки, фентанил, похожий на сладости. Это страшные, пугающие времена. Особенно когда мы видим этот наплыв наркотиков через границу. Мы ценим, что вы присоединились к нам. Ньют Гингрич, спасибо вам большое.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2022 года.