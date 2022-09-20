Fox News: американские города не справляются с давлением миграционного кризиса

В крупных городах не справляются с размещением прибывающих нелегалов, ситуация критическая. При этом число правонарушений продолжает расти по всей стране, заявил конгрессмен Ли Зелдин в интервью телеканалу Fox News. Федеральное правительство должно оказывать реальную помощь пограничным штатам и обезопасить южную границу, подчеркнул политик.

В одном только Нью-Йорке, который носил звание самого безопасного города Америки во времена мэра Руди Джулиани, уровень преступности вырос почти на 35 процентов по сравнению с прошлым годом. Поддержка реформирования залоговой системы и идеи нематериального залога нью-йоркскими демократами привели к тому, что жестокие преступники оказываются на свободе спустя всего несколько часов после ареста. Несмотря на резкий рост преступности, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сделала ставку на реформирование залоговой системы. Ккажется, что она хочет упразднения денежных залогов. Оппонент Хокул от партии республиканцев Ли Зелдин планирует сместить её с поста в ноябре и восстановить закон и порядок на улицах штата. Он присоединяется к нам прямо сейчас, конгрессмен от штата Нью-Йорк Ли Зелдин собственной персоной. Господин конгрессмен, рады вас видеть, спасибо, что вы сегодня с нами. Передо мной лежит ваша редакторская статья, опубликованная в New York Post на прошлой неделе. В ней вы утверждаете, что ресурсы штата исчерпаны и Хокул нужно заставить Байдена обезопасить границу. Расскажите нам об этих ресурсах и каково влияние фактора нелегальных мигрантов в Нью-Йорке.

ЛИ ЗЕЛДИН, конгрессмен: Вы слышите от мэра Эрика Адамса, что ситуация с системой убежищ-приютов в городе Нью-Йорк как никогда сложная. Мы читаем о том, как некоторых из этих мигрантов заселяют в отели на Таймс-сквер. Город несёт убытки с точки зрения не только размещения мигрантов, но и расходов на здравоохранение, а также с точки зрения образования. Мегаполис испытывает финансовые трудности, как и другие по всей стране. Всё больше людей начинают высказываться по этому поводу. Однако когда вы слышите заявления нью-йоркского мэра или губернатора штата Нью-Йорк, мэров Вашингтона или Чикаго, задумайтесь о приграничных населённых пунктах, о штатах, граничащих с Мексикой, в каком отчаянии они находятся! Потому что это (миграционный кризис. — ИноТВ) их повседневная реальность на протяжении очень долгого времени. Федеральному правительству необходимо завершить строительство стены на границе, отказаться от подхода «поймать и отпустить», реализовывать программу «Оставайтесь в Мексике». Оно должно поддерживать сотрудников службы таможенного и пограничного контроля, прекратить стимулировать и поощрять незаконный въезд в страну на федеральном и муниципальном уровнях.

После терактов 11 сентября — недавно была 21-я годовщина этих событий, тогда Америка пережила самый ужасный теракт — был создан список наблюдения за террористами. Смотря на эту базу данных, этот список, можно понять, что во время правления президентов Трампа и Буша на южной границе было задержано 3-4 террориста. А при Байдене, с открытой границей, на южных рубежах задержали уже 66 человек, чьи имена были в этом списке. Сейчас в целом 81 человек был задержан на границе с Мексикой по подозрению в тех или иных преступлениях. Что вы можете сказать о резком росте преступности? Связано ли это частично с тем, что граница не охраняется?

ЛИ ЗЕЛДИН: Всё именно так и есть. Помимо того, что кто-то просто незаконно попадает в страну, имеют место и другие правонарушения и преступления. Такова нынешняя реальность. Об этом лишь частично сообщают. Вы говорите об издержках (такой политики. — ИноТВ), но в страну попадают не только люди — иногда они ввозят фентанил. Наркотрафик, торговля людьми. Происходят задержания членов преступной группировки MS-13, которая занимается торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. Эти криминальные группировки зачастую финансируют свою деятельность благодаря различным видам противоправных действий. Таким образом, нагрузка ложится и на правоохранительные органы. Решение находится у нас на границе. Мне искренне жаль приграничные штаты, кажется, что они должны работать при непосредственном участии федерального правительства, которому следует направлять стражей правопорядка к границам своей страны, а не просто выражать поддержку этим регионам. Что касается Иммиграционного и таможенного управления США, то оно должно стремиться работать сообща с правоохранителями как на уровне штатов, так и на местах. Например, в Нью-Йорке приняли закон «зелёного светофора», который запрещает федеральным властям пользоваться базой данных департамента транспортных средств. Обмен информацией — это ключевой аспект. Правоохранители и чиновники всех уровней должны работать вместе, чтобы сделать нашу страну безопасной.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2022 года.