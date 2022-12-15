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WION: после завершения программы по размещению беженцев положение украинцев в Великобритании становится неопределённым

Материал представлен в переводе ИноТВ
Первый этап принятой ранее в Великобритании схемы по размещению украинских беженцев, которая была рассчитана на полгода, скоро завершится. И учитывая, что конфликт на Украине по-прежнему далёк от урегулирования, некоторым украинцам грозит неопределённое будущее, передаёт WION. Эксперты предупреждают, что в Великобритании вскоре может начаться борьба за доступное жильё в условиях кризиса.

Сейчас, когда конфликт между Россией и Украиной продолжает неумолимо разгораться, некоторые украинские беженцы в Великобритании беспокоятся за своё будущее. Они сталкиваются с неопределённостью, поскольку шестимесячная программа по размещению беженцев в Великобритании подходит к концу, и теперь они изо всех сил пытаются найти доступное жильё. Наш следующий репортаж расскажет об этом подробнее.

НАТАЛЬЯ ПАРХОМЕНКО, бухгалтер: Это очень мило!

АМАНДА РОДРИГЕС МЕДИНА, владелица дома: Да.

Между этой украинской беженкой и приютившей её британкой сложились отношения, как у матери и дочери. Наталья Пархоменко живёт у Аманды Родригес Медины с тех пор, как в мае бежала с Украины со своими двумя сыновьями из-за российской спецоперации. Она одна из более чем ста тысяч украинцев, приехавших в Великобританию в рамках специальной государственной программы «Дома для Украины».

НАТАЛЬЯ ПАРХОМЕНКО: Сейчас я живу здесь и счастлива быть здесь. Мне повезло найти такую прекрасную, действительно прекрасную женщину. Она помогла мне, она практически как моя мама. Мы живём вместе, мы счастливы быть вместе. А что произойдёт дальше в будущем, я не знаю. Хочется верить, что самое страшное окажется позади и я вернусь на Украину.

АМАНДА РОДРИГЕС МЕДИНА: Я попробую этот чизкейк, который ты испекла. Это выглядит замечательно! Это очень мило, спасибо.

Британских спонсоров попросили взять на себя обязательство предоставить проживание по крайней мере на шесть месяцев — период, который для многих уже закончился, в то время как конфликт продолжает разгораться. Но Наталье повезло: её хозяйка Аманда продлила ей срок пребывания в своём доме, расположенном на юго-востоке Англии.

АМАНДА РОДРИГЕС МЕДИНА: Она мне сразу понравилась. И да, мы становимся всё ближе и ближе. Это наполовину дружеские отношения, а наполовину как мать и дочь...

Других ждёт менее определённое будущее. Эллада Вишнякова ведёт блог о своей жизни в маленьком английском городке для своей матери, которая до сих пор находится в Киеве. В новом году Эллада покинет принявшую её семью и переедет в Лондон, чтобы начать работать в архитектурной фирме.

Срок обучения и работы украинцев на территории Великобритании может достигать трёх лет, при этом страна обеспечивает им доступ к государственным льготам. А вот снять жильё в частном порядке проблематично: это дорого и доступного жилья не хватает.

ЭЛЛАДА ВИШНЯКОВА, архитектор: Да, конечно — я смотрела, отправляла свои заявки на просмотр. К сожалению, ответов было очень мало. В основном такие «коммунальные» квартиры принадлежат молодёжи, поэтому они ищут себе сверстников, как правило, до 30 лет.

МИТИНГУЮЩИЕ: Пожалуйста, поддержите Украину!

Спецоперация Москвы вызвала в Великобритании массовые проявления поддержки в адрес Украины. Спустя десять месяцев в сумме около 150 тысяч человек приехали в Великобританию по двум государственным программам: одна для тех, у кого есть проживающие здесь члены семьи, а другая — с размещением в домах британцев.


СТЭН БЕНЕШ, попечитель благотворительной организации «Опора»: Так или иначе спонсоров осталось уже не так много. При этом нельзя сказать, что был какой-то спад интереса: вначале был большой интерес, и многие из этих людей приняли приехавших у себя. Но с тех пор, к сожалению, откликнулось не так много новых желающих.

Данные показывают, что около 3000 украинских семей в Англии нуждаются в помощи, чтобы не оказаться на улице. По мнению Эллады, больше всего повезло той группе беженцев, кто может дольше оставаться в домах принявших их хозяев. В то время как большие семейные группы людей лучше подготовлены к тому, чтобы они могли встать на ноги.

ЭЛЛАДА ВИШНЯКОВА: Третья группа — это преимущественно одинокие женщины, как я, которые либо даже не работают, либо работают, но получают минимальную заработную плату, не позволяющую им полностью покрывать квартплату. В этом случае, если они не получают статус бездомных и помощь от государства, то пытаются найти себе нового спонсора, что сейчас практически невозможно. Либо решают навсегда покинуть Англию и вернуться на Украину.

Опрос показывает, что очень немногие украинцы хотели бы вернуться домой в ближайшее время. И учитывая, что Россия не подаёт никаких сигналов о завершении конфликта, а Великобритания столкнулась с кризисом роста стоимости жизни, многих из них впереди ждёт сложный путь.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2022 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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WION Индия Азия
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