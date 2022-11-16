DM: добрые дела не остаются безнаказанными — украинская беженка обвинила приютившую её британку в «рабской эксплуатации»

Семья Ханны Дебенхэм была одной из многих тысяч, которые предоставили кров украинским беженцам в Великобритании. Однако такое решение обернулось для Ханны кошмаром, поскольку в итоге на них подали обвинение в полицию, пишет Daily Mail. Это также показывает обратную сторону действующей схемы по приёму переселенцев с Украины, которая, хотя и является спасением для многих из них, при этом не лишена проблем, подчёркивается в статье.

Не случайно существует поговорка о том, что «ни одно доброе дело не останется безнаказанным», — именно с такой ситуацией столкнулась британская семья, которая приютила в своём доме украинскую беженку с дочерью, однако в ответ столкнулась с обвинениями в эксплуатации и «современном рабстве» после того, как украинка подала на них жалобу в полицию, сообщает Daily Mail. И хотя полиция пришла к выводу, что эти обвинения не имеют под собой оснований, всё это сильно травмировало британскую семью, которая до сих пор переживает негативные последствия этого инцидента, отмечается в статье.



Ханна Дебенхэм, которая проживает в Акфилде (графство Восточный Сассекс) с мужем и двумя детьми, открыла двери своего дома для украинских беженцев, как сделали тысячи других британцев. Она приютила у себя 36-летнюю украинку и её 10-летнюю дочь, однако это решение обернулось для их семьи «тремя месяцами ада», говорится в статье. После серии разногласий беженка подала на них заявление в полицию, обвинив приютившую её семью в эксплуатации и «современном рабстве», после чего Ханне пришлось давать показания следователям.



Как рассказала журналистам 44-летняя Ханна, она надеялась, что они вместе «смогут сделать что-то позитивное», предоставив кров людям, пострадавшим из-за конфликта на Украине. Однако всего через три недели после того, как её семья пустила в свой дом украинскую беженку и её дочь, они обнаружили, что их благотворительностью злоупотребляют так, что это даже сложно было бы себе представить, сообщается в статье.



Приехавшая с Украины женщина, которую Ханна и её муж спонсировали в рамках программы «Дома для Украины», давали деньги на расходы, делились едой и знакомили со своими друзьями, подала на них жалобу в полицию, обвиняя в эксплуатации и «современном рабстве». Это обвинение, если бы суд признал его обоснованным, грозит в Великобритании тюремным сроком вплоть до пожизненного заключения, поясняет Daily Mail.



Такой внезапный поворот событий стал началом настоящего кошмара, который пришлось пережить на протяжении трёх месяцев матери двух маленьких сыновей — 5 и 11 лет, подчёркивается в статье. И только в конце прошлого месяца полиция сообщила ей, что доказательств для начала судебного преследования, к счастью, недостаточно.



«Я получила лишь одно электронное письмо — и никакого больше подтверждения того, что все испытания, которым в течение трёх месяцев подвергалась вся моя семья, были основаны только на лжи. Я пережила бесконечные бессонные ночи, я беспокоилась, что окажусь за решёткой, а мой старший сын получил травму. Это было ужасно», — рассказала Ханна в эксклюзивном интервью для Daily Mail.



«История Ханны, безусловно, является наглядной иллюстрацией старой поговорки о том, что ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Это также показывает обратную сторону действующей схемы, которая, хотя и является прекрасным спасением для огромного количества украинских семей, не лишена определённых проблем», — подчёркивается в статье. В частности, в июле стало известно о том, что 29-летний охранник Тони Гарнетт бросил свою давнюю партнёршу Лорну, мать двух его дочерей, ради 22-летней украинки Софии Каркадым, которая поселилась в их доме, напоминает Daily Mail.



Другие британцы говорили о том, что они оказываются перегружены ответственностью после того, как принимают в своих домах переселенцев с Украины. «Я действительно хотела помочь кому-то, но объём поддержки, который вы должны после этого оказывать, просто ошеломляет», — рассказала в эфире утреннего радиошоу одна британка, которая также вместе с тысячами других британских семей поселила у себя украинских беженцев.



Ханна признаёт, что, возможно, была наивна, поскольку не испытывала беспокойства после решения принять в своём доме украинскую семью. Ей очень хотелось помочь — и после обращения в украинскую благотворительную организацию ей вначале предложили приютить одну женщину, у которой была шестилетняя дочь. Однако после прямого общения впечатление о ней сложилось не самое лучшее, рассказала британка: «Я отказалась, так как с самого начала эта дама постоянно просила у меня денег в слегка агрессивной манере. Это просто казалось неправильным».



После этого она решила мониторить веб-сайт, рекламирующий украинских помощниц по хозяйству: «Я подумала, что таким образом я всё ещё могла бы приютить кого-то и при этом также выделить им небольшое еженедельное пособие за то, что они будут присматривать за детьми», — пояснила она. В конце мая ей попалась на сайте анкета 36-летней учительницы английского языка, которая приехала в Польшу из Винницкой области и с энтузиазмом откликнулась на приглашение от Ханны.



Ханна пообещала, что поможет беженке подать заявление на получение визы для въезда в Великобританию, а также может заплатить ей за присмотр за своими детьми и помочь подать заявку на работу в качестве помощника преподавателя, если она того пожелает. Кроме того, семья Ханны согласилась приютить и 10-летнюю дочь украинки. «Я сказала ей, что она должна привезти свою дочь. Она написала в ответ, что плакала от радости. В целом она выглядела взволнованной и благодарной. Я тоже была взволнована. Я предполагала, что они станут частью нашей семьи», — вспоминает британка.



После того как их заявления на получение визы были обработаны, украинка с дочерью вылетели 25 июня из Польши в аэропорт Хитроу, где их встретил муж Ханны и привёз домой. Там им выделили отдельную спальню и ванную комнату, а также разрешили свободно ходить по всему дому, поясняется в статье. При первой личной встрече со своей новой украинской знакомой Ханна была уверена, что всё сложится благоприятно: «Казалось, что она была очень рада оказаться здесь. Она подарила мне бутылку польской водки и несколько магнитов на холодильник, которые мне показались очень милыми», — рассказала она журналистам.



В первые дни Ханна также делала всё возможное, чтобы помочь своим новым гостям побыстрее обустроиться. «Я взяла ежегодный отпуск и помогла ей открыть счёт в банке, а также помогла устроить её дочь в школу. Кроме того, я сходила с ней в магазин, чтобы купить еду и школьную обувь для её дочери, а также выдала ей 160 фунтов стерлингов наличными — это фактически половина стоимости её авиабилета — чтобы у неё были деньги на разные вещи», — пояснила британка в интервью Daily Mail.



«Была прекрасная погода, поэтому большую часть времени мы устраивали по вечерам барбекю, сидя в саду. Я также организовала много игровых свиданий. И кажется, она завела себе новых друзей среди местных — на несколько вечеров она уходила из дома, пока мы присматривали за её дочерью», — рассказала британка. Однако её всё больше беспокоил тот факт, что украинка была не приучена к порядку: каждый раз, возвращаясь домой, она просто сбрасывала туфли в холле и повсюду разбрасывала все свои сумки с покупками, а также никогда не убирала за собой на кухне.



Тем не менее вначале она пыталась вежливо и спокойно намекать гостье, что было бы неплохо убирать за собой. Но эти просьбы не имели результата: «Каждый раз она кивала, говорила «да», а потом просто делала это снова». Даже спустя две недели пребывания в их доме украинка продолжала оставлять за собой мусор и грязные тарелки, а вежливые просьбы навести порядок и соблюдать правила пребывания в доме, по словам Ханны, вызывали у неё истерику. Один раз украинка даже пригрозила, что соберёт чемоданы и уйдёт.



«Я сказал ей, что это глупо и несправедливо по отношению к её дочери», — рассказала британка журналистам. После этого разговора, по её словам, украинская беженка делала угрюмый вид в её присутствии и практически перестала общаться: «Она фактически не разговаривала со мной, если в этом не было необходимости. Всё это было довольно сложно выдержать».



События достигли апогея к концу третьей недели, когда украинке надо было поехать в отдел социальных пособий, однако Ханна работала из дома и не смогла её подвезти, посоветовав доехать на автобусе: «Она хлопнула дверью, а когда вернулась, прошла мимо моей комнаты, не сказав ни слова». После этого во время вечернего разговора беженка вновь пригрозила, что начнёт собирать чемоданы.



«Я сказала ей, чтобы она не делала глупостей. Однако если ей не нравится в нашем доме, то вместо того, чтобы угрожать уходом, лучше попытаться что-то вместе придумать на несколько недель вперёд, чтобы у неё было время строить другие планы. Она в ответ только пожала плечами», — пояснила Ханна. По её словам, после этого разговора она оставила свою гостью, чтобы дать ей успокоиться, и не видела её до следующего утра, когда та встала необычно рано.



«Она часто не вставала до 8:15 утра, поэтому я обычно кормила её дочь завтраком и собирала её в школу, но на этот раз она встала в шесть утра. Я подумала, что, возможно, она хочет открыть новую страницу», — рассказала британка. Однако вместо этого её ждали многочисленные пропущенные звонки и голосовые сообщения от мужа. «Он пытался дозвониться до меня всё утро, чтобы рассказать, что когда хотел уйти на работу, к нам приехала полиция. Они всё ещё были с ним в доме и сказали, что мне нужно срочно перезвонить», — вспоминает Ханна.



С упавшим сердцем она перезвонила и услышала от полицейских, что им нужно поговорить с ней по поводу обвинений в «современном рабстве», которые выдвинула против них гостья с Украины. «Мне казалось, что весь мир обрушился на меня. Я буквально не могла поверить в то, что слышала», — со слезами рассказала британка. Беженка обвинила приютившую её семью в том, что они якобы привлекали её к «принудительному труду», заставляя убирать дом и обеспечивать полный уход за детьми.



«Всё это было полной ложью. Мы ни разу не попросили её убраться в доме, и за все три недели, что она там провела, она помогала присматривать за детьми всего несколько часов, потому что мой старший сын в это время учился в школе, а младший ходит в детский сад», — пояснила Ханна. «Несмотря на это, полицейский сказал мне, что это очень серьёзное обвинение, за которое можно получить пожизненный срок, и что следующим шагом будет официальный допрос», — рассказала она.



Приехав в этот день домой после работы, Ханна обнаружила в комнате уехавшей беженки непривычный порядок. «Мы с мужем оба были в шоке. Это казалось таким личным делом, поскольку мы оба спонсировали её, а она в ответ обвинила лишь меня», — пояснила британка. По её словам, с тех пор она каждый день просыпалась в ужасном состоянии и молилась лишь о том, чтобы получить известие о прекращении расследования. «Я просто не могла поверить, что оказалась в такой ситуации. В основе всей моей карьеры была забота о наиболее уязвимых людях, а теперь эта карьера оказалась под угрозой из-за этих ложных обвинений», — призналась Ханна в беседе с журналистами.



Лишь спустя месяц мучительных переживаний её вызвали на допрос представители полицейской группы по борьбе с современным рабством, базирующейся в Истборне. «С самого начала их тон был настроен на конфронтацию. В какой-то момент офицер сказал, знаю ли я о том, что помощницы по хозяйству не должны приводить своих детей, и сожалею ли я об этом?» — рассказала британка. В ответ она напомнила, что украинка с дочерью были переселены в соответствии с официальной государственной схемой, поскольку её семья считала важным обеспечить безопасное место и для девочки, говорится в статье.



Допрос продолжался полтора часа, после чего полицейские заявили Ханне, что расследование наверняка займёт больше времени, чем предполагалось. «И я снова не знала, буду ли я привлечена к ответственности? Казалось безумием, что это может произойти, — но ведь и вся эта ситуация была за гранью разумного, поэтому я не могла исключить возможность того, что могу оказаться за решёткой», — призналась британка журналистам.

По словам Ханны, её старший сын, которому пришлось рассказать о неожиданных обвинениях, потому что его можно было вызвать в суд в качестве свидетеля, тоже был в смятении. «Он спросил, не попала ли я в беду, и потом постоянно спрашивал об этом. Он был невероятно взволнован», — рассказала она со слезами на глазах. И лишь спустя ещё два месяца Ханна наконец получила электронное письмо от полиции, в котором говорилось, что предоставленных доказательств недостаточно для того, чтобы ей предъявили обвинения.



После этого она испытала огромное облегчение, но по-прежнему переживает и не может оправиться от этой ситуации, тем более что украинка явно далеко не уехала. «Её дочь всё ещё ходит в местную школу, что говорит о том, что она сама тоже всё ещё находится в этом районе. Каждый раз, когда я веду своего младшего сына на детскую площадку, моё сердце разрывается», — отметила Ханна.



Она также до сих пор не может понять, что могло стоять за этими вымышленными обвинениями, которые внезапно выдвинула против неё беженка. «Какими бы ни были её обстоятельства, такому поступку не было оправдания. Трудно не думать, что ею руководил злой умысел. А как ещё я могу это объяснить? Думаю, она просто смотрела на то, что у меня было, и завидовала», — пояснила Ханна в интервью Daily Mail.



Но несмотря на всё, что ей пришлось испытать за последние месяцы, Ханна настаивает на том, что не позволит случившемуся подорвать её веру в благотворительность и добрые дела, и не сожалеет о том, что помогла привезти дочь украинки в Великобританию. «Я думаю о новых возможностях, которые здесь появились у её дочери, и мне кажется, что быть частью этого просто чудесно», — говорит она. В то же время Ханна не готова повторить подобный добрый поступок в будущем, пишет Daily Mail. В свою очередь, украинская героиня этой драматической истории не ответила на обращение журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.