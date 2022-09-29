СТРАНА: украинским беженцам, как и жителям Британии, приходится выбирать между едой и отоплением

То, что раньше было привычным в «странах третьего мира», начинает касаться таких государств, как Великобритания, где многим всё чаще приходится выбирать между отоплением и едой. Как пишет «СТРАНА», данная проблема коснулась и украинских беженцев, а в британских группах в соцсетях появляется всё больше сообщений с просьбами помочь едой детям.

В Европе на фоне набирающей обороты рекордной инфляции и роста цен на газ и еду опасаются голода среди детей из нуждающихся семей. Как пишет «СТРАНА», то, что раньше было привычным в «странах третьего мира», начинает касаться таких государств, как Британия, где многим всё чаще приходится выбирать между heat or eat — отопление или еда, что уже стало оборотом речи, а с октября коммуналка подорожает ещё.

«В некоторых районах Лондона дети приходят в школы такими голодными, что от голода грызут канцтовары. А в районе Льюишеме, на юго-востоке Лондона, один ученик притворялся, что ест из пустого ланч-бокса, чтобы никто не догадался, что родители не могут купить ему еду», — рассказывает изданию журналист Guardian Анна Фазакерли, которая написала статью о тревожной тенденции.

Представители Chefs in Schools, британской благотворительной организации по здоровому питанию, которая обучает поваров для школьных кухонь, рассказали, что во многих школах в Англии уже наблюдается «душераздирающий» рост количества голодных детей. И что даже до наступления зимы из-за больших счетов за электроэнергию всё больше семей вынуждены выбирать между включением отопления и покупкой еды.

«Мы слышим о детях, которые настолько голодны, что едят резинки в школе или прячутся на детских площадках на перемене, чтобы никто не видел, что у них с собой нет ланч-бокса. В школу приходят дети, которые ничего не ели с обеда прошлого дня. Правительство должно что-то срочно предпринять», — говорит Наоми Дункан, исполнительный директор Chefs in Schools.

В британских группах в соцсетях появляется всё больше сообщений с просьбами помочь едой детям.

«Особенно сложно одиноким матерям, в том числе беженцам с Украины, некоторые просят и тёплую одежду, потому что дома очень холодно и они в прямом смысле выбирают между едой и отоплением. Моя подруга Руслана приехала с двумя детьми школьного возраста, она работает онлайн на украинскую фирму. Ей пришлось искать квартиру из-за конфликта с принимающей семьёй, еле нашла, почти всё, что она зарабатывает, уходит на оплату аренды и счетов, на еду мало что остаётся. И она боится, что её дети будут недоедать. А ещё им нужно за свой счёт доезжать на автобусе до школы из пригорода, а это около 100 фунтов в месяц на ребёнка. Думает возвращаться обратно, хоть и страшно», — рассказала журналистам приехавшая в Англию киевлянка Галина Яковенко.

Другая украинка, харьковчанка Елена Мазур, которая тоже живёт в приёмной семье в небольшом городке к югу от Лондона, говорит, что несмотря на высокие цены, её дети всегда накормлены.

«У меня их трое — дочка 14 лет, сын 10 лет и младшей 6 лет. Старшие ходят в школу накормленные и с бутербродами и снеками, а шестилетку бесплатно кормят. Я лучше себе в чём-то откажу, но дети не должны быть обделены. К тому же в Англии есть так называемые банки еды, куда люди жертвуют продукты для нуждающихся. Моя знакомая с Украины регулярно получает там продуктовые наборы, мы пока сами выкручиваемся. Есть тут такие, кто не работает, сидит на пособиях, тратит деньги неэкономно и ждёт, пока государство им всё поднесёт на блюдечке. И посылают детей без ланчей как своего рода протест, чтобы их бесплатно кормили в школе», — поделилась Мазур.