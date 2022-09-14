Die Welt: в Германии начинает не хватать места для беженцев с Украины

С наступлением зимы число украинских беженцев в Германии увеличится, при этом многие из них уже не смогут оставаться в частных домах, пишет Die Welt, ссылаясь на слова главы ассоциации немецких городов Маркуса Леве. Как отмечает Леве, правительство ФРГ должно провести новый саммит по беженцам и решить вопросы их справедливого распределения по регионам.

Ассоциация немецких городов призвала правительство ФРГ как можно скорее провести новый саммит по беженцам с участием представителей регионов и муниципалитетов, пишет Die Welt. По словам главы ассоциации и мэра города Мюнстер Маркуса Леве, речь на саммите должна будет пойти о честном распределении.

По мнению ассоциации немецких городов, тот факт, что всё больше федеральных земель закрывают доступ для беженцев с Украины, является тревожным. Как отметил Леве, из-за этого не работает механизм распределения беженцев. Он подчеркнул, что федеральные власти должны срочно вмешаться для координации всего процесса.

Как пишет Die Welt, в ассоциации немецких городов считают, что с наступлением холодов число украинских беженцев возрастёт. При этом многие украинцы, уже находящиеся на территории Германии, вероятно, больше не смогут оставаться в частных домах — и их обустройство должно быть передано государству. По словам Леве, грядущей зимой властям некоторых городов снова придётся заселять беженцев в отели, спортзалы и прочие места. Кроме того, не будет хватать мест в школах и детских садах.

Маркус Леве также напомнил об «обещании правительства и федеральных земель от апреля перепроверять и пересматривать выделение расходов». Die Welt напоминает, что ещё в апреле правительство ФРГ и власти федеральных земель договорились, что с 1 июня украинские беженцы будут получать социальные выплаты.