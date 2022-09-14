Die Welt: в Германии начинает не хватать места для беженцев с Украины
Ассоциация немецких городов призвала правительство ФРГ как можно скорее провести новый саммит по беженцам с участием представителей регионов и муниципалитетов, пишет Die Welt. По словам главы ассоциации и мэра города Мюнстер Маркуса Леве, речь на саммите должна будет пойти о честном распределении.
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