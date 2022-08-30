Guardian: тысячи украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными из-за окончания правительственной программы поддержки

Программа «Дома для Украины», запущенная властями страны для обеспечения жильём беженцев, может прекратиться в следующем месяце из-за резкого роста стоимости жизни, предупреждает The Guardian. Как поясняет издание, шестимесячный срок размещения украинцев в домах британцев подходит к концу, и большинство хозяев жилья не готовы принимать у себя переселенцев и дальше без дополнительной поддержки от правительства. Власти, в свою очередь, пока не согласились повысить выплаты по программе.

Общественные организации предупреждают, что 50 тыс. украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова в следующем году, но министры отказываются предлагать новый пакет поддержки, чтобы избежать надвигающегося кризиса, сообщает The Guardian.

На фоне усиливающегося кризиса стоимости жизни и затянувшегося конфликта на Украине растут опасения, что правительственная программа «Дома для Украины» прекратится в следующем месяце, когда закончится первоначальный шестимесячный срок размещения беженцев в домах британцев, а альтернативных вариантов жилья предоставлено не будет, пишет газета.

Как напоминает издание, в общей сложности в страну прибыли 83 900 беженцев в рамках программы «Дома для Украины», которая была запущена в марте этого года. Беженцам подобрали попечителей, которые согласились приютить их на шесть месяцев. За это хозяева жилья получали от правительства £350 в месяц. Однако не все союзы оказались успешными, отмечает газета. По данным правительства, с начала конфликта 1335 украинских семей, в том числе 945 семей с детьми, зарегистрировались как бездомные.

Со следующего месяца эта цифра будет расти, прогнозирует издание. Анализ, проведённый детской благотворительной организацией Barnardo's, а также Лейбористской и Либерально-демократической партиями, показывает, что к зиме от 15 тыс. до 21 тыс. украинцев могут остаться без крова, а к середине следующего года их число превысит 50 тыс. Организация Refugees at Home заявила, что эта цифра может быть ещё выше из-за сочетания факторов, в числе которых счета за электроэнергию, высокая инфляция и рост ставок по кредитам. Как отмечает газета, на вопрос журналистов о прогнозируемых показателях бездомности среди украинских беженцев правительство отвечать отказалось.

На прошлой неделе министр по делам беженцев лорд Харрингтон заявил, что ежемесячные выплаты для принимающих лиц в Великобритании должны удвоиться через шесть месяцев до £700 в месяц, чтобы компенсировать рост цен. Но у Харрингтона нет полномочий для повышения выплат, а Казначейство до сих пор отказывалось от этой идеи, напоминает The Guardian. В настоящее время правительство просит хозяев жилья разрешить украинцам остаться дольше, чем на шесть месяцев, и ищет новых попечителей.

Для многих украинцев шестимесячный период истекает в середине сентября, и значительная часть хозяев заявляет, что без дополнительной государственной помощи не сможет держать у себя беженцев после этого срока.

Станислав Бенеш из благотворительной организации «Опора», которая помогла примерно 8 тыс. украинцам переехать в Великобританию, пояснил, что «первоначальная волна попечителей включала в себя людей, которые не совсем понимали подоплёку и последствия такого рода ответственности».

Хотя правительство заявило в субботу, что оно «пересматривает» условия поддержки этой схемы, никакой новой помощи пока не предлагается, констатирует издание. Представитель правительства, в свою очередь заявил, что следить за тем, чтобы беженцы не остались без крыши над головой, обязаны муниципальные советы. Для этого им были выделены средства в размере £10 500 на человека для покрытия расходов, а также доступ к сервису повторного подбора попчителя, чтобы найти нового хозяина жилья в редком случае отказа от размещения беженцев. «Мы уже приняли меры, чтобы благодарственные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов не облагались налогом, и продолжаем отслеживать и анализировать оказываемую поддержку», — добавил чиновник.