TV4: за неполадками в шведских сетях стоят иностранные шпионы В эксклюзивном интервью шведскому каналу TV4 заместитель главы Службы государственной безопасности Линда Эскар впервые обвинила спецслужбы иностранных государств в попытках получить контроль над цифровыми телекоммуникационными сетями в стране. По её словам, речь идёт не только о хакерских атаках, но и о продвижении агентов влияния на должности в ключевых компаниях. 13 марта 2017 TV4

Турция попыталась помешать показу фильма о геноциде армян на шведском ТВ Шведский канал TV4 возмутила попытка Турции вмешаться в запланированную трансляцию документального фильма о геноциде армян в Османской империи. В блоге канала приведен текст электронного письма от представителя турецкого посольства в Стокгольме. В нем призывается принять взвешенное решение по поводу выпуска в эфир потенциально необъективного материала. И это не единственный пример давления на СМИ в Швеции, подчеркивает TV4. 25 апреля 2016 TV4

Шведский политик требует разобраться с «бандитским» поведением России Председатель комитета по обороне шведского риксдага Аллан Видман предложил передать вопрос о поведении российских самолетов в воздушном пространстве над европейскими странами в ЕС. По словам депутата Народной партии, Россия демонстрирует «бандитские» манеры и не проявляет никакого внимания к безопасности гражданских самолетов, сообщает TV4. 16 декабря 2014 TV4

TV4: Личная переписка шведских военных стала добычей русских радиолюбителей Военнослужащие ВМС Швеции использовали служебные коммуникации, чтобы обмениваться электронными письмами, рассказывающими о свиданиях и изменах, сообщает TV4. Это выяснилось, когда фрагменты личных писем появились на форуме российских радиолюбителей, которые без труда перехватили незащищенный канал связи. 29 ноября 2014 TV4

В русскоговорящей Нарве не боятся санкций и торгуют с Россией Большая часть населения Нарвы в Эстонии - русского происхождения, и сохраняют связь с родственниками в России. Такая же тесная связь сложилась и между российской и эстонской экономиками, как следует из репортажа шведского канала TV4. Санкции не мешают преимущественно русскоязычному городу активно торговать как с Россией, так и с другими странами Евросоюза. 8 ноября 2014 TV4

TV4: Парни из Техаса не смотрят на латышей сверху вниз На крупнейшей учебной базе НАТО в Балтийском регионе латвийские солдаты проходят подготовку под руководством американских инструкторов. Местные сразу нашли общий язык с обстрелянными техасцами, сообщает TV4. Учения альянса должны показать Москве, что Прибалтику в беде не бросят, отмечает шведский телеканал. 5 ноября 2014 TV4

Вольфганг Пихлер: Для шведов сборная - семья, а для русских - фабрика В женской сборной России по биатлону у спортсменок строгая специализация, в то время как шведская команда напоминает семью, где каждый способен подменить другого, полагает тренер российских биатлонисток немец Вольфганг Пихлер. 8 декабря 2013 TV4