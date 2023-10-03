TV4: «драма с заложниками» — в Швеции оценили процесс вступления страны в НАТО

Турция хочет приобрести у США истребители F-16, прежде чем одобрить заявку Швеции о вступлении в НАТО. В то же время в Вашингтоне не собираются поставлять Анкаре самолёты до тех пор, пока Турция не примет скандинавское королевство в Североатлантический альянс. Сложившуюся ситуацию шведский эксперт по Турции Поль Левин описывает словами «драма с заложниками», передаёт телеканал TV4.

Турция хочет приобрести у США истребители F-16, прежде чем одобрить заявку Швеции о вступлении в НАТО. В то же время в Вашингтоне не собираются поставлять Анкаре самолёты до тех пор, пока Турция не примет скандинавское королевство в Североатлантический альянс. Сложившуюся ситуацию шведский эксперт по Турции Поль Левин описывает словами «драма с заложниками», передаёт телеканал TV4. Таким образом, образовался некий тупик, при котором ни одна из сторон не доверяет другой и не осмеливается действовать первой.

Двое турецких полицейских получили ранения шрапнелью, когда террорист-смертник из РПК взорвал себя возле здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре. Нападение произошло одновременно с открытием парламента страны после летних каникул.

Премьер-министр Ульф Кристерссон выступил с осуждением произошедшего и подтвердил приверженность шведского правительства придерживаться своего долгосрочного обязательства по борьбе с терроризмом вместе с Турцией. По данным TV4, после теракта, ответственность за который взяла на себя РПК, вице-президент страны Джевдет Йылмаз заявил о том, что Швеция предпринимает «недостаточные» меры по борьбе с терроризмом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Национальное собрание проголосует за членство Швеции в НАТО — без указания конкретных временных рамок, напоминает TV4. По предположению эксперта, Турция могла бы оценить, к примеру, присутствие представителей шведской прокуратуры на демонстрациях с участием активистов РПК на территории скандинавского государства. «Расследования в соответствии с новыми шведскими законами о преступлениях, связанных с терроризмом, были бы оценены по достоинству в Анкаре», — заявил Левин телеканалу TV4.