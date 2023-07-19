AP: не может быть увязан с членством Швеции в НАТО — Европарламент прокомментировал вопрос вступления Турции в ЕС

В комитете Европейского парламента по иностранным делам заявили, что «геополитическим торгом» Турция не добьётся возобновления переговоров о членстве в ЕС, пишет Associated Press. Члены Европарламента предупредили, что для вступления в блок Анкара должна уважать демократические ценности, верховенство закона, права человека и соблюдать законы, принципы и обязательства Евросоюза.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента заявил, что Турции необходимо «кардинально изменить курс» для возобновления переговоров о вступлении в ЕС, сообщает Associated Press.

Как напоминает новостное агентство, на прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился вынести вопрос о вступлении Швеции в НАТО на ратификацию турецкого парламента. Тогда Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз. «Проложите путь для Турции, а мы проложим путь для Швеции», — призвал турецкий лидер.

Однако в заявлении комитета по иностранным делам сказано, что процесс присоединения Турции к ЕС «не может быть возобновлен в нынешних условиях». В докладе, посвящённом заявке Анкары, члены Европарламента предупредили, что для вступления в блок Турция должна уважать демократические ценности, верховенство закона, права человека и соблюдать законы, принципы и обязательства Евросоюза.

«В последнее время мы наблюдаем возобновление интереса турецкого правительства к возрождению процесса вступления в ЕС. Но это произойдёт не в результате геополитического торга», — предупредил спецдокладчик Европарламента по Турции Начо Санчес Амор.

Европейский политик отметил, что прежде всего страна должна проявить «реальную заинтересованность» в улучшении ситуации в области фундаментальных свобод и верховенства закона. «Если турецкое правительство искренне заинтересовано в этом, оно должно продемонстрировать это конкретными реформами и действиями», — добавил он.

Как сообщает Associated Press, в своём докладе комитет Европарламента подчёркивает, что вступление Швеции в НАТО «никоим образом» не может быть увязано с обсуждением вопроса о членстве Турции в ЕС.