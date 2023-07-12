Der Tagesspiegel: «человек с менталитетом торговца» — Эрдоган полезен как мост между Западом и Россией

«Менталитет торговца» помогает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогана добиваться своих целей на международной арене, сообщает Der Tagesspiegel. В последнее время он смог значительно укрепить свои позиции, в том числе благодаря своей посреднической роли в украинском конфликте. Это не оправдывает его авторитарный стиль управления страной, но с точки зрения реальной политики он ещё может быть полезен, считает немецкое издание.

Политика — это про отношения в формате «ты — мне, я — тебе», пишет Der Tagesspiegel. И турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган понимает это как никто другой. Он мастерски использует слабости своих противников, и при этом скрывает своим собственные намерения и цели. Он обладает «менталитетом торговца».

Эрдоган активно набивал цену за вступление Швеции в НАТО и после многомесячного сопротивления сдался только в самый последний момент, продолжает немецкое издание. Не удивительно, что теперь президент США Джо Байден пообещал ускорить процесс отправки в Турцию американских истребителей F-16. «Эрдоган одержал в этом раунде уверенную победу», считает автор статьи.

Этот эпизод также показывает, насколько сильно уверен в себе Эрдоган. В последние годы политический вес его страны на международной арене значительно увеличился. В то время как Египет, Сирия и Иран погрязли во внутренних распрях, президент Турции смог консолидировать власть после неудачной попытки военного переворота. С начала боевых действий на Украине позиции Анкары укрепились ещё сильнее. Турция — страна-член НАТО, но у Эрдогана получается поддерживать хорошие отношения и с российским, и с украинским президентами. «Обе стороны его слушают. Кто может такое о себе сказать?», пишет Der Tagesspiegel.

Анкара в целом продолжает соблюдать миграционное соглашение с ЕС, контролирует стратегически важный Босфорский пролив, который обеспечивает выход к Чёрному морю. Год назад Эрдоган смог добиться зерновой сделки между Москвой и Киевом, что позволило избежать серьёзных проблем с обеспечением питанием людей во многих регионах мира. Он поставляет Украине беспилотники, выступает за её членство в НАТО, а недавно освободил командиров украинского батальона «Азов»*, которые должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий. При этом он продолжает встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным в его резиденции в Сочи. А на август назначен визит российского президента в Турцию.

Все эти вещи, конечно же, не оправдывают того обстоятельства, что Эрдоган контролирует СМИ, угнетает оппозицию, курдов и позволяет себе масштабные нарушения прав человека. Но с точки зрения реальной политики его «функция моста» в украинском конфликте может в определённый момент принести пользу, заключает Der Tagesspiegel.

* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.